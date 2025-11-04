Telefónica abre un gran hueco a la baja comprometiendo seriamente su evolución técnica

El nuevo plan estratégico de Telefónica prevé un crecimiento anual de ingresos entre el 1,5% y el 3,5% hasta 2030, centrando su actividad en España, Alemania, Brasil y Reino Unido.

La acción de Telefónica ha perforado soportes clave, perdiendo casi todo lo ganado desde abril y marcando una tendencia bajista de corto plazo con fuerte volumen de ventas.

La compañía ha visto reducido su beneficio un 45,9% entre enero y septiembre, hasta 828 millones de euros, debido principalmente a desinversiones en Latinoamérica.

Telefónica sufre una caída bursátil superior al 11% tras presentar sus resultados y un nuevo plan estratégico que incluye un recorte del dividendo del 50% a partir de 2026.

La debilidad de los datos macroeconómicos está afectando al sentimiento del mercado, mientras que las divergencias entre los funcionarios de la Reserva Federal crean dudas respecto a un recorte de tipos de interés en diciembre. Los inversores no lo tienen del todo claro y comienza a apreciarse, tras el agotamiento alcista de estas últimas jornadas, cierto vértigo o mal de altura.

El Ibex 35 cerró ayer casi plano, pero aguantó los 16.000 puntos, una zona de la que se está alejando en la sesión de hoy y predomina el color rojo, al menos en los primeros compases de la jornada. Si examinamos los valores de su composición, destacan las acciones de Telefónica tras conocerse sus resultados y el plan estratégico, que no ha gustado a los inversores.

Telefónica continúa arrastrando los efectos de la desinversión en varios mercados latinoamericanos iniciada en febrero, que, entre enero y septiembre, ha reducido su beneficio un 45,9%, hasta 828 millones de euros.

En el conjunto de los nueve primeros meses, el grupo registra un saldo negativo de 1.080 millones, con 828 millones procedentes de operaciones en curso y pérdidas de 1.908 millones asociadas a negocios en proceso de salida.

El resultado operativo alcanza los 8.938 millones, un descenso del 3,6%, mientras que la facturación se sitúa en 26.970 millones, un 2,8% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

Junto a las cifras del trimestre, Telefónica ha presentado este martes ante la CNMV las líneas maestras de su plan estratégico hasta 2030, en el que contempla un avance anual de los ingresos de entre el 1,5% y el 3,5%. En materia de retribución al accionista, la compañía aplicará una reducción del dividendo del 50% a partir de 2026.

La evolución técnica de los títulos de Telefónica durante este 2025 había sido muy positiva durante algunos meses; concretamente, desde enero a los máximos alcanzados el pasado 20 de agosto, Telefónica acumuló una revalorización de más del 34%, formando una estructura y pauta alcista de máximos y mínimos crecientes.

Pero es precisamente desde esos máximos anuales cuando el valor ha sufrido una oleada de ventas que ha provocado, en un primer ajuste correctivo, que se perdiera la zona de los 4,60 euros por acción, que era un soporte horizontal bastante importante.

Evolución de las acciones de Telefónica Eduardo Bolinches TradingView

Poco después se tantearon los 4,29 euros, que fueron respetados por constituir la firmeza del 50% de su retroceso proporcional Fibonacci a todo el gran tramo de subidas comentado anteriormente.

El rebote técnico por sobreventa no tardó en aparecer y llevó otra vez a Telefónica a buscar la zona de resistencia y control situada cerca de los 4,60 euros por acción, donde solo pudo anular una parte de todo el último tramo bajista precedente. Volvieron a aparecer los bajistas, esta vez con mayor intensidad en esa zona.

Así pues, desde el pasado 23 de octubre, Telefónica acomete una estructura y fase de ajuste muy intensa que, en poco tiempo, ha llevado al valor a dejarse, si tenemos en cuenta la apertura de hoy, casi el 12% de su capitalización bursátil en apenas dos semanas.

En gráfico de velas diarias, Telefónica se está mostrando muy bajista hasta el punto de tantear ayer nuevamente el soporte de los 4,30 euros por acción. Un soporte que, a tenor de la cotización de Telefónica en estos momentos, ha sido perforado a la baja con gran virulencia, con la apertura de un importante hueco bajista que empeora su gráfico técnico de muy corto plazo.

Con la caída que se está produciendo en la sesión de hoy, Telefónica pierde prácticamente todo lo ganado desde el mes de abril y eleva los niveles de sobreventa, aumentando considerablemente, a la vez, el volumen de negociación, que también se ha incrementado durante las últimas sesiones coincidiendo con la caída en bolsa del valor.

Dada la virulencia de la caída, es importante esperar y ver hacia qué lado comienza a moverse el valor en las próximas dos o tres sesiones para poder tomar las decisiones oportunas en función de su movimiento, un hecho que nos permitirá tener controlado de alguna manera el riesgo.

De este modo, es importante que Telefónica no descienda por debajo de los 3,90 euros por acción en base cierres, ya que, de hacerlo, la caída profundizaría rápidamente hacia los mínimos del pasado mes de abril, en la zona de los 3,71 euros. Si esos niveles ceden, podríamos visitar niveles sensiblemente inferiores, por lo que debemos tener mucho cuidado a la hora de operar ahora mismo con este valor.

Telefónica hoy por hoy no admite compras, salvo que sean muy especulativas o de un riguroso scalping, es decir, de muy corto plazo y dirigidas a buscar algún tipo de rebote técnico puntual. Para inversores con un pulmón financiero medio o bajo, es ahora mismo un valor para mantenerse al margen, al menos hasta que se digieran estos resultados y plan estratégico que ha presentado.