Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 retiene los 16.000 puntos pese al desplome de Telefónica

- El Ibex 35 ha retenido los 16.000 puntos pese al desplome de Telefónica. El selectivo español ha terminado en tablas, en los 16.036 enteros, aun habiendo coqueteado por momentos con retroceder incluso hasta los 15.800.

- Los inversores no se han tomado nada bien la nueva hoja de ruta de la teleco presidida por Marc Murtra, cuyas acciones se han hundido un 13,12%.

- Murtra ha presentado el nuevo plan estratégico del grupo, en el que muestra su compromiso con la consolidación, pero no incluye oportunidades concretas. En líneas generales, Telefónica recortará el dividendo de 2026 a la mitad, aplicará medidas de eficiencia para generar hasta 2.300 millones de ahorros en 2028 y pone el foco en sus cuatro mercados clave: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

- Al margen de Telefónica, en verde se han desmarcado Acciona Energía (2,74%), Acciona (2,47%) o Naturgy (2,30%).

- Mientras que en rojo han sufrido compañías como ArcelorMittal (-2%) o Fluidra (-1,87%), en niveles mucho menores que la teleco.

- En Europa, el signo definitivo ha sido mixto. El selectivo EuroStoxx 50 se ha dejado un -0,26%, fruto de los retrocesos de Fráncfort y París, del 0,77% y el 0,52%, respectivamente. Si bien Londres y Milán han dado la vuelta a su situación y han culminado el martes con ganancias en el entorno del 0,20%.