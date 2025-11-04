Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 retiene los 16.000 puntos pese al desplome de Telefónica
El soporte clave a no perder se encuentra en los 15.890 puntos para mantenerse cerca de los 16.000 puntos.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 ha retenido los 16.000 puntos pese al desplome de Telefónica. El selectivo español ha terminado en tablas, en los 16.036 enteros, aun habiendo coqueteado por momentos con retroceder incluso hasta los 15.800.
- Los inversores no se han tomado nada bien la nueva hoja de ruta de la teleco presidida por Marc Murtra, cuyas acciones se han hundido un 13,12%.
- Murtra ha presentado el nuevo plan estratégico del grupo, en el que muestra su compromiso con la consolidación, pero no incluye oportunidades concretas. En líneas generales, Telefónica recortará el dividendo de 2026 a la mitad, aplicará medidas de eficiencia para generar hasta 2.300 millones de ahorros en 2028 y pone el foco en sus cuatro mercados clave: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.
- Al margen de Telefónica, en verde se han desmarcado Acciona Energía (2,74%), Acciona (2,47%) o Naturgy (2,30%).
- Mientras que en rojo han sufrido compañías como ArcelorMittal (-2%) o Fluidra (-1,87%), en niveles mucho menores que la teleco.
- En Europa, el signo definitivo ha sido mixto. El selectivo EuroStoxx 50 se ha dejado un -0,26%, fruto de los retrocesos de Fráncfort y París, del 0,77% y el 0,52%, respectivamente. Si bien Londres y Milán han dado la vuelta a su situación y han culminado el martes con ganancias en el entorno del 0,20%.
-
Así cierra el Ibex 35
Buena recuperación por la tarde para terminar en tablas a pesar del desplome de Telefónica.
-
Ibex 35, ganadores y perdedores de la jornada
Jornada intensa para el principal índice de la bolsa española, que abrió con un hueco a la baja importante tras la caída abultada de los títulos de Telefónica, que lastraron al índice durante toda la sesión.
Desde los mínimos intradía, situados en la zona de 15.760 puntos, el Ibex 35 logró rehacerse y recuperar gran parte de las pérdidas, cerrando parcialmente el hueco de apertura y alcanzando niveles relevantes como los 15.900 y 16.000 puntos.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español cede todavía un ligero 0,24% en los 16.002 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Acciona Energía (+2,16%), Acciona (+1,70%) y Naturgy (+1,65%).
Los valores más penalizados de la jornada son, a esta hora: Telefónica (-12,33%), ArcelorMittal (-2,33%) y Fluidra (-2,03%).
-
El jefe de Riesgos de Santander vende acciones tras cobrar el dividendo
El banco sube en Bolsa un 95% en 2025 y este lunes ha abonado el primer dividendo a cuenta del año por 0,1150 euros.
-
Reino Unido abre la puerta a elevar el IRPF en una segunda gran subida de impuestos
La ministra de Hacienda, Rachel Reeves, allana el camino para una nueva alza en los gravámenes en los presupuestos que se anunciarán el 26 de noviembre y que romperán la promesa del Partido Laborista de no incrementar el income tax, el IVA y la Seguridad Social.
-
Merck lidera las alzas y Caterpillar es el valor más bajista del Dow Jones
En el sector industrial de EE. UU., Merck & Co. encabeza las subidas con un 2,85%, seguida de The Travelers con 2,28% y Goldman Sachs con 1,91%.
En la parte baja, Caterpillar cae un 2,75%, Nvidia cede 2,36% y Boeing retrocede un 1,68%.
-
Atención que el Ibex 35 reconquista los 16.000 puntos
El Ibex 35 retoma la zona de los 16.000 puntos y reduce la pérdida al 0,26%, liderado por valores como BBVA y Naturgy que encabezan las subidas de la sesión.
La reacción refleja entrada selectiva de compras tras la presión inicial, mostrando un intento de estabilización técnica del índice español en una jornada con tono negativo.
-
El euro se hunde bajo 1,15 dólares y enciende las alarmas
El cruce del euro frente al dólar profundiza las caídas y encadena cinco sesiones en rojo, perdiendo con claridad los 1,15 dólares. La moneda europea cede un 0,35% hasta los 1,1479 dólares, reflejando presión vendedora creciente en el mercado.
El sesgo bajista se mantiene mientras los inversores aguardan referencias clave en EE. UU. que podrían reforzar la fortaleza del dólar. Si no recupera niveles en próximas sesiones, la divisa europea quedaría más expuesta a un deterioro técnico adicional.
-
Cox aprueba en su Junta Extraordinaria la adquisición de Iberdrola México
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Cox ha aprobado este martes la adquisición del 100% del capital social de Iberdrola México, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
-
El Ibex 35 busca reconquistar los 16.000 puntos
El Ibex 35 se aproxima a la zona de 16.000 puntos en un intento de los alcistas por frenar las pérdidas, reduciendo el retroceso al 0,45% y con numerosos valores ya en positivo.
Telefónica continúa lastrando al índice, con una caída del 13,33%, mientras el resto del mercado gana algo de tracción en la sesión.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura bajista en Wall Street con los ojos puestos en Palantir y Nvidia.
-
El Ibex 35 mantiene los 15.900 puntos pese al lastre de Telefónica (-12,98%)
El selectivo español se mantiene por encima de los 15.900 puntos a pocos minutos de la apertura de Wall Street, aunque sigue en rojo con un retroceso del 0,63%.
Telefónica continúa presionando al índice, cediendo casi un 13%, mientras el resto del mercado intenta estabilizarse tras la presión vendedora inicial.
-
Bankinter elimina la comisión de compra de ETF para impulsar su comercialización
Bankinter pone en marcha a partir de hoy una campaña promocional, vigente hasta el próximo 28 de febrero, por la que eliminará la comisión de compra en las operaciones con ETF realizadas por sus clientes a través del bróker.
La campaña permitirá a los clientes del banco acceder sin comisión de compra a una selección de más de 300 ETF.
Para hacer posible esta bonificación sobre la comisión de compra, Bankinter ha alcanzado acuerdos de colaboración con algunas de las gestoras más reconocidas a nivel internacional, como son Amundi, BlackRock, DWS, Fidelity, JPMorgan AM, VanEck y WisdomTree.
El número de clientes del banco que operan con ETF se incrementó un 43% entre 2019 y 2023, y en más de un 80% entre 2023 y 2025.
-
BBVA Banca Privada y Schroders sellan un acuerdo para la distribución del ELTIF Schroders Capital Global Direct IV Access
El área de Banca Privada de BBVA ha alcanzado un acuerdo con Schroders para distribuir el fondo Schroders Capital Global Direct IV Access, un producto global de capital privado en formato Fondo Europeo de Inversión a Largo Plazo (ELTIF, por sus siglas en inglés) lanzado a finales de julio.
El fondo Schroders Capital Global Direct IV Access invierte con una de las estrategias de coinversión insignia de la gestora, el Global Direct IV, que cuenta ya con unos 700 millones de dólares de compromisos de inversores institucionales y ya ha realizado varias inversiones.
El fondo de Schroders se centra en operaciones de capital riesgo de tipo buyout (compra total o parcial de una empresa) a nivel global, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas. Se trata normalmente de compañías familiares de alta calidad que buscan un socio para financiar sus proyectos de crecimiento futuro. El fondo invertirá en los sectores industriales, de servicios a empresas, de bienes de consumo, tecnología y sanidad, con un horizonte a medio-largo plazo, entre tres y siete años.
-
Value Tree refuerza su equipo con la incorporación de Leticia Lozano como directora del área fiscal-patrimonial
En su firme apuesta por ofrecer una gestión patrimonial verdaderamente integral, Value Tree ha anunciado la incorporación de Leticia Lozano Oroz como directora de su nueva área fiscal-patrimonial, reforzando así su compromiso de acompañar a los clientes en todas las dimensiones de su patrimonio: financiera, fiscal, patrimonial y legal.
Por primera vez, los clientes (con cartera en gestión o no) podrán contar con capacidad de ejecución directa en materia fiscal y patrimonial. Lozano procede de Garrido Abogados, y antes pasó por Deloitte Abogados.
Este fichaje llega apenas unas semanas después de que la firma presentara su nuevo servicio legal en alianza con la abogada Julia Pedraza Laynez, reconocida especialista en derecho procesal civil y mercantil.
-
Los futuros americanos no mejoran
Los futuros estadounidenses anticipan números rojos para la sesión de esta tarde, con el Nasdaq 100 retrocediendo un 1,47% y liderando las pérdidas, reflejando cautela en los inversores ante la presión en tecnología y activos de riesgo antes de la apertura oficial de Wall Street.
-
El Tesoro de EE. UU. apunta al futuro de los chips Nvidia Blackwell
-
El Ibex 35 vuelve a afianzarse sobre los 15.900 puntos
-
Última hora: Trump presiona para eliminar el bloqueo legislativo en el Senado
Trump asegura que los republicanos “sacarán adelante todo sin el filibuster”, en referencia al mecanismo que permite a la oposición frenar leyes en el Senado retrasando o impidiendo su votación.
El mensaje apunta a una agenda legislativa más agresiva y a menos margen para la minoría demócrata si el partido republicano consolida poder.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Pantir: -8,05% en 190,39 dólares.
AMD: -3,19% en 251,24 dólares.
Intel: -3,16% en 38,26 dólares.
Amphenol: -3,06% en 137,22 dólares.
Tesla: -2,85% en 455,02 dólares.
Nvidia: -2,27% en 202,13 dólares.
Amazon.com: -1,96% en 249,30 dólares.
Broadcom: -1,81% en 356,02 dólares.
Meta Platforms: -1,18% en 630,18 dólares.
Apple: -0,82% en 266,90 dólares.
-
El Gobierno actualiza los umbrales de tamaño empresarial para reducir cargas administrativas de las pymes
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley, a propuesta del Ministerio de Economía, para actualizar los umbrales de tamaño empresarial y permitir reducir las cargas administrativas, especialmente de las pequeñas y de las medianas empresas.
Según ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta norma, que es una transposición europea, eleva los criterios de volumen de negocio y de activo para que las empresas con un determinado balance y que eran consideradas medianas pasen a ser ahora pequeñas a efecto de información financiera.
"Esto lo que permite es que haya un número de empresas que tengan que afrontar menos obligaciones o unas obligaciones tan complejas y costosas y que, sobre todo, puedan destinar esos recursos a reforzar su competitividad", ha detallado Alegría.
El Gobierno estima que 5.813 empresas se van a beneficiar de esta medida. De esta manera, el 98,5% de las empresas españolas podrán acceder así a un modelo contable de cargas administrativas reducidas.