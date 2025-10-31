El Ibex 35 retiene los 16.000 puntos tras subir un 1,1% en una semana en la que ha alcanzado niveles históricos

Se queda en los 16.032 enteros gracias al tirón de Puig este viernes.

El Ibex 35 culmina una semana de ensueño donde ha hecho máximos históricos y conserva los 16.000 puntos tras cerrar el viernes con una ligera caída del 0,05%, pero después de avanzar un 1,1% en toda la semana y un 3,6% en el mes. Así, el selectivo español se queda en los 16.032 enteros.

Este viernes, varios bancos (CaixaBank y Unicaja), aseguradoras (Mapfre), empresas de distribución (Puig) o acereras (Acerinox) han presentado sus resultados trimestrales, en una jornada en la que los mercados han seguido reaccionando a la decisión tomada ayer por el Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés por tercera vez en el 2%.

El protagonista de la sesión ha sido Puig, cuyos títulos se han disparado un 9,32% después de que la compañía presentara su informe de ventas del tercer trimestre del 2025.

El grupo catalán consiguió batir las expectativas de una de sus líneas de negocio y su negocio core crece más que el mercado. Hablamos de la línea de maquillaje, que reportó una cifra casi un 9% superior a lo esperado por el consenso, demostrando el gran momento del segmento y la buena evolución de la marca Charlotte Tilbury.

De esta forma, el gran índice ibérico empezará noviembre con una revalorización acumulada en lo que llevamos de año del 38,3%.

