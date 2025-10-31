Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 defiende los 16.000 puntos, pendiente de la subida de Puig

- El Ibex 35 defiende a duras penas la consecución histórica de los 16.000 puntos. En la jornada del viernes, donde varios bancos (CaixaBank y Unicaja), aseguradoras (Mapfre), empresas de distribución (Puig) o acereras (Acerinox) han presentado sus resultados trimestrales, el selectivo español llega al mediodía más o menos plano, casi con el mismo nivel con el que empezó, en torno a los 16.040 enteros.

- En una jornada en la que los mercados siguen reaccionando a la decisión tomada ayer por el Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés por tercera vez en el 2%.

- El protagonista de la jornada está siendo Puig, cuyos títulos se disparan cerca de un 8,5% después de que la compañía presentara su informe de ventas del tercer trimestre del 2025. El grupo catalán consiguió batir las expectativas de una de sus líneas de negocio y su negocio core crece más que el mercado.Hablamos de la línea de maquillaje, que reportó una cifra casi un 9% superior a lo esperado por el consenso, demostrando el gran momento del segmento y la buena evolución de Charlotte Tilbury.

- Entre los nombres en rojo, se encuentran Indra (-4,15%), Mapfre (-2,75%) o Acerinox (-2,60%). Los inversores no ven del todo claro los resultados y las tendencias subyacentes en los negocios de estas últimas.

- Cabe recordar que, además de presentar sus cifras al mercado, Indra anunció ayer el lanzamiento de su plataforma de ciberdefensa IndraMind con un volumen de negocio de 300 millones.

- En Europa, salvo Milán que avanza un 0,25%, el resto de los grandes parqués sufren leves pérdidas. El selectivo EuroStoxx 50 marca la pauta continental con un -0,50%.

- El oro continúa luchando con los 4.000 dólares con los ojos puestos en los 3.950 dólares como soporte a no perder.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, intenta reconquistar la media móvil de largo plazo que pasa por los 109.675 dólares para dejar de bajar.

- El barril de petróleo Brent pelea por no perder los 64 dólares tras chocar contra la media móvil de medio plazo.

- El par EUR/USD busca el soporte de los 1,1565 como soporte para intentar reaccionar al alza.