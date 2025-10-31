Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 defiende los 16.000 puntos, pendiente de la subida de Puig
El selectivo español continúa sin poder despegarse de los 16.000 puntos.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 defiende a duras penas la consecución histórica de los 16.000 puntos. En la jornada del viernes, donde varios bancos (CaixaBank y Unicaja), aseguradoras (Mapfre), empresas de distribución (Puig) o acereras (Acerinox) han presentado sus resultados trimestrales, el selectivo español llega al mediodía más o menos plano, casi con el mismo nivel con el que empezó, en torno a los 16.040 enteros.
- En una jornada en la que los mercados siguen reaccionando a la decisión tomada ayer por el Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés por tercera vez en el 2%.
- El protagonista de la jornada está siendo Puig, cuyos títulos se disparan cerca de un 8,5% después de que la compañía presentara su informe de ventas del tercer trimestre del 2025. El grupo catalán consiguió batir las expectativas de una de sus líneas de negocio y su negocio core crece más que el mercado.Hablamos de la línea de maquillaje, que reportó una cifra casi un 9% superior a lo esperado por el consenso, demostrando el gran momento del segmento y la buena evolución de Charlotte Tilbury.
- Entre los nombres en rojo, se encuentran Indra (-4,15%), Mapfre (-2,75%) o Acerinox (-2,60%). Los inversores no ven del todo claro los resultados y las tendencias subyacentes en los negocios de estas últimas.
- Cabe recordar que, además de presentar sus cifras al mercado, Indra anunció ayer el lanzamiento de su plataforma de ciberdefensa IndraMind con un volumen de negocio de 300 millones.
- En Europa, salvo Milán que avanza un 0,25%, el resto de los grandes parqués sufren leves pérdidas. El selectivo EuroStoxx 50 marca la pauta continental con un -0,50%.
- El oro continúa luchando con los 4.000 dólares con los ojos puestos en los 3.950 dólares como soporte a no perder.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, intenta reconquistar la media móvil de largo plazo que pasa por los 109.675 dólares para dejar de bajar.
- El barril de petróleo Brent pelea por no perder los 64 dólares tras chocar contra la media móvil de medio plazo.
- El par EUR/USD busca el soporte de los 1,1565 como soporte para intentar reaccionar al alza.
Así cierra el Ibex 35
Cerramos la sesión en negativo, pero el saldo semanal y mensual es en positivo.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Jornada de indefinición y elevada volatilidad para el Ibex 35, que cedió ante la presión bajista tras marcar máximos intradía en 16.126 puntos.
Desde ese nivel, las ventas frenaron cualquier intento de continuidad alcista, pese a dos rebotes posteriores del índice.
La zona de 16.000 puntos actuó como referencia clave a lo largo de la sesión, con una intensa pugna en ese tramo que evidenció la fragilidad del avance.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en el Viejo Continente, el índice español cede un 0,08% en los 16.026 puntos. El saldo semanal es positivo con una subida de poco más del 1%.
El podio de ganadores está compuesto, en esta ocasión, por: Puig Brands (+9,25%), CaixaBank (+1,70%) e IAG (+1,08%).
Las mayores caídas son para: Mapfre (-4,32%), Redeia (-4,08%) y Acerinox (-3,69%).
Última hora: Trump descarta renegociar con Canadá
El presidente Trump ha afirmado que no iniciará nuevas renegociaciones con Canadá, reafirmando la postura actual de su administración sobre los acuerdos comerciales bilaterales.
La declaración aclara la continuidad de las condiciones vigentes y reduce la incertidumbre sobre posibles cambios inmediatos en las relaciones comerciales entre ambos países.
Solamente hay nueve valores en positivo en el selectivo español
En el Ibex 35 solo nueve valores registran ganancias, liderados por Puig Brands con un avance del 9,32%. El resto del índice cotiza en negativo, destacando la caída de Maffred del 4,25%, reflejando la presión generalizada sobre el selectivo.
El predominio de descensos indica un sentimiento bajista intradiario, con concentración de subidas en valores aislados que impulsan tímidamente al índice, aunque no lo suficiente.
Morgan Stanley anticipa caída del dólar y euro al alza
El banco prevé que el índice DXY caiga a 89 para finales de 2026 mientras que el euro alcanzaría 1,27 dólares, según el jefe de estrategia de divisas del G-10. Adams de Morgan Stanley recomienda a los inversores protegerse cuanto antes frente a posibles pérdidas en dólares.
La caída del dólar se produciría a medida que los inversores reevalúan el nivel neutral de la tasa de fondos federales y aumentan las coberturas, ajustando sus posiciones en divisas.
Ibex 35 lucha incansablemente por mantenerse por encima de 16.000 puntos
El Ibex 35 intenta cerrar la semana por encima de los 16.000 puntos, nivel psicológico clave, en una sesión marcada por la volatilidad intradiaria. Puig Brands lidera las subidas con un 8,44%, seguida de CaixaBank con 1,56% y Solaria con 1,07%.
Mapfre encabeza los descensos con un 4,35%, seguida de Redeia que pierde un 3,5% y Acerinox un 3%, reflejando la presión sobre los sectores más sensibles del índice.
Canadá registra déficit presupuestario de 3,28 billones
El balance presupuestario de Canadá empeora frente a las expectativas, con un déficit de 3,28 billones de dólares frente al pronóstico de déficit no especificado y al déficit previo de 1,51 billones de dólares.
El aumento del déficit refleja mayores gastos o ingresos menores, lo que podría influir en las perspectivas fiscales y en la política monetaria del país a corto plazo.
EE. UU. busca reforzar cooperación energética con Canadá y China
El secretario de Energía de EE. UU., Wright, subraya que el objetivo es retomar negociaciones comerciales con Canadá y promover la cooperación en petróleo, gas y minerales entre ambos países.
Además, señala que existe amplio margen para generar beneficios mutuos en el fortalecimiento de los lazos energéticos con China, buscando estabilidad y colaboración en el sector a nivel global.
Wall Street mantiene alzas tras la primera hora de contratación
El dólar sigue fuente frente al euro
El euro encadena su tercera sesión consecutiva a la baja frente al dólar, que mantiene fuerza, y cotiza en 1,1535 dólares tras caer un 0,32%.
La divisa europea sigue tanteando la zona de los 1,15, reflejando presión vendedora sostenida y vulnerabilidad frente a la moneda estadounidense en el corto plazo.
El PMI de Chicago muestra expansión moderada
El índice PMI de Chicago de octubre se sitúa en 43,8, por encima de los 42,3 esperados y de los 40,6 del mes anterior, indicando una mejora en la actividad manufacturera local.
Aunque todavía se mantiene por debajo de 50, el dato refleja una desaceleración menos intensa y un leve fortalecimiento de las condiciones de producción en la región.
Reddit y Western Digital impulsan alzas en el mercado
Las acciones de Reddit suben un 16,3% tras anticipar que los ingresos del cuarto trimestre superarán las estimaciones, generando optimismo entre los inversores.
Por su parte, Western Digital alcanza un máximo histórico tras superar las previsiones de beneficios del segundo trimestre, con un último avance del 10,2%, reflejando confianza en su evolución operativa y resultados sólidos.
Micron y Netflix acompañan alzas de Nvidia
En la sesión de hoy viernes, vemos tamibén alzas importantes en Micron Technology avanza cerca de un 3% y Netflix suma un 2,25%, apoyando la tendencia positiva del mercado tecnológico.
Nvidia continúa en verde con un repunte del 2%, reflejando impulso comprador generalizado en valores de alta capitalización y liderazgo tecnológico.
El Ibex 35 pierde 16.000 y gira al lado rojo
El Ibex 35 se repliega en la última hora de negociación, perdiendo nuevamente los 16.000 puntos y acercándose a los mínimos intradía.
La corrección se intensifica y el índice cede un 0,29%, entrando de nuevo en números rojos, reflejando presión vendedora creciente al cierre de la sesión.
Así abre Wall Street
Los principales índices americanos abren con signo positivo este viernes. El índice S&P 500 avanza un 0,58% hasta 6.862 puntos, mientras que el Nasdaq sube un 1,14% hasta 26.031 puntos, impulsado por fuertes alzas de sus componentes, con Amazon ganando un 11,61% y Tesla sumando un 1,91%.
La sesión refleja optimismo generalizado en el mercado tecnológico y de consumo.
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado
Amazon.com: +13,51% en 253,24 dólares.
Nvidia: +1,89% en 206,71 dólares.
Meta Platforms: +0,51% en 669,99 dólares.
Apple: +0,70% en 277,10 dólares.
Tesla: +1,28% en 445,72 dólares.
Microsoft: +0,58% en 528,75 dólares.
Alphabet A: +1,11% en 284,50 dólares.
Strategy: +5,59% en 268,99 dólares.
Palantir: +2,23% en 199,08 dólares.
Micron: +1,83% en 228,10 dólares.
Mercamadrid aprueba amortizar el capital social minoritario para llegar a diciembre como sociedad 100% pública
La Junta General de Accionistas de Mercamadrid, celebrada esta mañana, ha aprobado mayoritariamente la propuesta acordada por el Ayuntamiento de Madrid y la empresa pública estatal Mercasa, en un paso decisivo que permitirá convertir Mercamadrid en una sociedad mercantil local, participada exclusivamente por ambas entidades públicas.
Esta decisión se enmarca en el proceso impulsado por el Ayuntamiento de Madrid y Mercasa para eliminar la limitación temporal de la sociedad, fijada en 2032.
Con ello, se busca garantizar la continuidad de la actividad y ofrece seguridad jurídica a las más de 800 empresas instaladas y los 9.000 trabajadores del recinto, favoreciendo nuevas inversiones que impulsen la competitividad de Mercamadrid, referente europeo en distribución alimentaria.
Asimismo, los socios minoritarios con un 0,24% del capital han respaldado por amplia mayoría su salida, mediante la amortización de sus acciones, como primer paso para la consecución de este objetivo.
Futuros de EE. UU. apuntan al alza antes de la apertura
Los futuros de los principales índices americanos muestran signo positivo para la sesión de esta tarde.
El futuro del Nasdaq 100 lidera las subidas con un avance del 1,36%, seguido de los futuros del S&P 500 que suman un 0,77%, mientras que los del Dow Jones Industriales suben un 0,17%, anticipando una apertura con tono comprador especialmente en el sector tecnológico.
Fed: Schmid advierte sobre riesgos de recorte de tipos
El miembro de la Fed, Schmid, señala que el mercado laboral está equilibrado, pero la inflación sigue elevada y considera que un recorte de tipos podría poner en duda el compromiso del banco central con el objetivo del 2%.
Afirma que la política monetaria debería frenar el crecimiento de la demanda, que el actual tono restrictivo es solo moderado y que reducir tipos no solucionaría cambios estructurales en el empleo.
Atención a Amazon que repunta un 13% en preapertura
Las acciones de Amazon avanzan un 13% en preapertura y superan los 250 dólares, impulsadas por expectativas positivas del mercado.
El fuerte salto refleja optimismo inversor sobre resultados o perspectivas de crecimiento, consolidando la confianza en la compañía antes del inicio de la sesión regular.