Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 frena su racha alcista pero salva los 16.000 puntos gracias a Fluidra

- El Ibex 35 frena su racha alcista, pero salva los 16.000 puntos. El selectivo español ha cerrado la sesión bursátil del jueves con una caída del 0,68%, hasta los 16.040,3 enteros.

- Por momentos, el Ibex ha coqueteado con retroceder al escalón de los 15.900, pero a última hora el empujón dado por Fluidra (9,44%) ha servido de acicate y la foto se ha dado la vuelta.

- El fabricante de piscinas obtuvo un beneficio atribuido de 163 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 33% superior a la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior, por los menores gastos de reestructuración, fusiones y adquisiciones e integración. Algo que han terminado premiando los inversores.

- Le ha seguido en revalorización Aena, con una ganancia del 2,94%.

- Cellnex ha sido el farolillo rojo, con una caída del 2,88%.

- En el caso de BBVA, los inversores han castigado al banco azul (-1,71%) pese a que hoy ha presentado un beneficio neto récord de casi 8.000 millones de euros hasta septiembre, un 4,7% más. La entidad se ha quedado muy ligeramente por debajo de los beneficios esperados, y otro de los motivos por los que el mercado ha castigado al grupo vasco es por no haber anunciado el importe de su nuevo plan de recompra de acciones.

- Las principales bolsas europeas han culminado la jornada con leves retrocesos. El selectivo continental EuroStoxx 50 ha perdido un 0,15%; Milán y Londres casi logran quedarse planos y sólo el DAX germano ha salido a flote con un ligero 0,06%, también prácticamente plano.

- Todo ello tras certificarse que el BCE se mantiene en 'modo pausa' por tercera reunión consecutiva, dejando los tipos sin cambios en el 2%.