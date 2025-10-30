Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 frena su racha alcista pero salva los 16.000 puntos gracias a Fluidra
El selectivo español deberá mantenerse por encima de los 16.000 puntos para demostrar que quiere seguir subiendo.
- El Ibex 35 frena su racha alcista, pero salva los 16.000 puntos. El selectivo español ha cerrado la sesión bursátil del jueves con una caída del 0,68%, hasta los 16.040,3 enteros.
- Por momentos, el Ibex ha coqueteado con retroceder al escalón de los 15.900, pero a última hora el empujón dado por Fluidra (9,44%) ha servido de acicate y la foto se ha dado la vuelta.
- El fabricante de piscinas obtuvo un beneficio atribuido de 163 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 33% superior a la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior, por los menores gastos de reestructuración, fusiones y adquisiciones e integración. Algo que han terminado premiando los inversores.
- Le ha seguido en revalorización Aena, con una ganancia del 2,94%.
- Cellnex ha sido el farolillo rojo, con una caída del 2,88%.
- En el caso de BBVA, los inversores han castigado al banco azul (-1,71%) pese a que hoy ha presentado un beneficio neto récord de casi 8.000 millones de euros hasta septiembre, un 4,7% más. La entidad se ha quedado muy ligeramente por debajo de los beneficios esperados, y otro de los motivos por los que el mercado ha castigado al grupo vasco es por no haber anunciado el importe de su nuevo plan de recompra de acciones.
- Las principales bolsas europeas han culminado la jornada con leves retrocesos. El selectivo continental EuroStoxx 50 ha perdido un 0,15%; Milán y Londres casi logran quedarse planos y sólo el DAX germano ha salido a flote con un ligero 0,06%, también prácticamente plano.
- Todo ello tras certificarse que el BCE se mantiene en 'modo pausa' por tercera reunión consecutiva, dejando los tipos sin cambios en el 2%.
Puig factura 3.596,2 millones hasta septiembre, un 7% más, y mantiene sus objetivos para 2025
Puig cerró los nueve primeros meses del año con unos ingresos de 3.596,2 millones, lo que supone un 7% más a perímetro y tipo de cambio constante (LFL) y un 4,9% más en términos reportados que en el mismo periodo de un año atrás.
En el tercer trimestre, las ventas fueron de 1.296,9 millones, un 6,1% más LFL y un 3,2% más en términos reportados, según ha informado este jueves en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El presidente ejecutivo de la compañía, Marc Puig, ha destacado que ha sido un trimestre sólido "respaldado por el crecimiento sostenido en todos los segmentos de negocio y por la fortaleza" de las marcas.
"Afrontamos la campaña navideña con plena confianza, gracias a nuestras sólidas capacidades de ejecución, a nuestra gestión disciplinada y a lanzamientos relevantes como 'La Bomba' de Carolina Herrera", ha añadido.
Así cierra el Ibex 35
Recuperamos los 16.000 puntos perdidos en formato intradiario aunque cerrramos en negativo.
Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Jornada de caídas para el selectivo de la bolsa española, que pone fin a seis sesiones consecutivas de avances que habían llevado al índice hacia la zona de los 16.200 puntos, donde fracasó en su continuidad alcista.
El índice español cotiza en la última parte de la sesión lejos de sus mínimos intradiarios, que coinciden con los mínimos de esta misma semana. Los alcistas reaccionaron a tiempo e impidieron que las pérdidas se ampliaran.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en el Viejo Continente, el índice español se deja un 0,79% en los 16.017 puntos.
El podio de ganadores está formado en estos instantes por: Fluidra (+7,60%), Aena (+2,55%) y Endesa (+1,92%).
Las mayores caídas son para: Cellnex (-3,02%), Acerinox (-2,26%) y Laboratorios Rovi (-2,16%).
El selectivo español se mantiene estable cerca de los 16.030 puntos
El selectivo español cotiza sin movimientos significativos, con los alcistas y bajistas equilibrados alrededor de los 16.030 puntos.
La última hora refleja una sesión de baja volatilidad, en la que el índice permanece con escasos movimientos oscilatorios.
Indra refuerza su presencia en EEUU: invierte 50 millones y abre una nueva fábrica
Indra Group ha anunciado una inversión de más de 50 millones de dólares en Estados Unidos para construir y equipar una nueva planta de fabricación que ampliará su capacidad industrial y tecnológica para producir radares, radios de comunicaciones tierra-aire y otros sistemas de navegación y vigilancia del espacio aéreo en el país.
La nueva instalación, ubicada en el área de Kansas City, estará en funcionamiento a comienzos de 2026 y generará más de 200 nuevos puestos de trabajo durante los próximos tres años.
-
Analistas elevan de forma masiva los precios objetivos de Google
Diversos bancos y firmas de inversión han revisado al alza sus precios objetivos para Google $GOOGL, reflejando confianza en el valor.
JPMorgan sube de 300 a 340 dólares, Goldman Sachs de 288 a 330 dólares, Bank of America de 280 a 335 dólares y Citi de 280 a 343 dólares, manteniendo sus recomendaciones de compra o sobreponderar.
Otras firmas como Canaccord, Piper Sandler, Keybanc y TD Cowen también elevan sus objetivos, destacando un consenso generalizado sobre el potencial alcista de la compañía.
Wall Street muestra movimientos mixtos con fuertes divergencias
Los principales índices estadounidenses cotizan con signo dispar: el Dow Jones sube un 0,74%, mientras el Nasdaq cae un 0,94% y el S&P 500 retrocede cerca del 0,30%.
La sesión refleja ausencia de dirección clara, con divergencias significativas entre los índices y un mercado pendiente de estímulos que marquen el rumbo.
Se recuperan los 16.000 puntos
El Ibex 35 logra superar la barrera de los 16.000 puntos en la continuidad del rebote iniciado desde los mínimos de la sesión.
-
El euro se aleja de los 1,16 dólares ante la fortaleza del dólar
El selectivo español roza de nuevo los 16.000 protagonizando un interesante giro
El Ibex 35 acelera al alza y se aproxima de nuevo a los 16.000 puntos tras una reacción muy contundente de los compradores, que han eliminado gran parte de las ventas intradía y llevan el índice a los 15.986 puntos, con una caída ya reducida al 0,98%.
El tono mejora con claridad y el mercado busca estabilizar el tramo bajista previo, con opciones de cierre más firme si continúa la presión compradora en los próximos compases de sesión.
-
El Ibex 35 escapa de mínimos intradía
El selectivo español muestra una reacción al alza desde los mínimos de la sesión y recupera los 15.953 puntos, reduciendo el descenso al 1,18%.
El movimiento refleja cierta entrada de compras técnicas tras la presión bajista.
Atención al nuevo tuit de Donald Trump
Trump, ha declarado que su Administración acelerará las pruebas con armas nucleares, después de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, haya anunciado el ensayo exitoso un dron submarino con capacidad para portar cabezas nucleares y un misil de crucero de propulsión nuclear. "Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra --nombre con el que el Gobierno estadounidense identifica al Pentágono-- para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones".
Grupo Catalana Occidente (GCO) gana 614,2 millones hasta septiembre, un 6,9% más
Grupo Catalana Occidente (GCO) cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio consolidado de 614,2 millones de euros, un 6,9% interanual más, informa en un comunicado este jueves.
La empresa ha explicado que el volumen de negocio creció un 4,7%, hasta 4.777,8 millones de euros, "impulsado fundamentalmente por el crecimiento en la facturación de Occident y, en menor medida, de Atradius y Mémora".
La compañía ha recordado que la CNMV aprobó este miércoles la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (opa) que Inocsa formuló el pasado 27 de marzo de 2025 sobre la totalidad de sus acciones de GCO.
El precio de la opa consiste en una contraprestación en efectivo de 49,75 euros por acción de GCO, o, alternativamente, un canje de 1 acción de clase B de nueva emisión de Inocsa por cada 43,9446 acciones de GCO.
El periodo de aceptación de la oferta comprende entre el 30 de octubre y el 28 de noviembre de 2025.
Airbus (+3,89%) lidera las alzas del Mercado Continuo español
Si echamos la mirada al Mercado Continuo español, veremos que Airbus lidera las subidas con un 3,89%, seguida de Nyesa Valores que avanza un 2,38% y Berkeley Energy, que suma un 2,33%.
En el lado de las caídas, Viviendas en Alquiler retrocede un 8%, mientras Arima Real Estate cae un 3,27% y Ezentis pierde un 3,08%, mostrando un sesgo vendedor en parte del listado.
Kutxabank logra un beneficio de 462 millones hasta septiembre, un 16,5% más
Kutxabank registró un resultado neto de 461,7 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone un crecimiento del 16,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, con un aumento del 36,5% en la financiación a compra de vivienda.
Su volumen de negocio se elevó un 8%, hasta los 143.379 millones, y los ingresos de su actividad core bajaron un 6,9%, hasta los 1.409,3 millones, por la evolución de los tipos de interés.
En un comunicado, ha destacado que estos resultados vienen impulsados por el "fuerte" dinamismo comercial y un "sólido" rendimiento de sus principales iniciativas estratégicas de crecimiento.
Así abre Wall Street
Hueco de apertura bajista en Wall Street con el desplome de Meta Platforms tras sus resultados conocidos ayer.
-
Estos son los valores más activos en la preapertura americana
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Meta Platforms: -10,61% en 671,85 dólares.
Nvidia: -1,71% en 203,56 dólares.
Alphabet A: +7,67% en 295,60 dólares.
Microsoft: -2,87% en 526,06 dólares.
Tesla: -2,04% en 452,04 dólares.
Alphabet C: +7,68% en 296,20 dólares.
AMD: -2,09% en 258,80 dólares.
Palantir: -1,08% en 196,61 dólares.
Eli Lilly: +3,29% en 841,79 dólares.
Amazon.com: -1,33% en 227,23 dólares.
Última hora: el BCE mantiene los tipos en el 2,15%
El Banco Central Europeo decide mantener el tipo de referencia en el 2,15%, en línea con las expectativas del mercado y prolongando la pausa monetaria.
La decisión aporta estabilidad inmediata, con los operadores pendientes ahora del mensaje posterior y cualquier pista sobre el rumbo de la política monetaria.
La facilidad marginal de crédito permanece en 2,40%, sin cambios respecto al nivel previo.
Atentos a la decisión del BCE sobre tipos de interés
-
La inflación en Alemania repunta ligeramente en octubre
El IPC alemán sube un 0,3% en tasa mensual, por encima del 0,2% esperado, mientras que la variación anual se sitúa en 2,3%, en línea con las previsiones y por debajo del 2,4% previo.
El dato apunta a una inflación contenida pero con cierta presión en el corto plazo.