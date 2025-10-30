BBVA fracasa en la zona de los 17,50 euros y abre dos posibles escenarios técnicos de entrada

Desde un enfoque técnico, BBVA muestra dos estrategias de entrada: compra en corrección hacia 16,80 euros o tras superar los 17,58 euros.

BBVA planea recompra de acciones y pago de dividendo a cuenta de 0,32 euros por acción, reforzando su política de retribución al accionista.

Las acciones de BBVA se han visto castigadas tras la presentación de resultados, retrocediendo un 2% a pesar del dividendo histórico anunciado.

BBVA registra un beneficio récord de 7.978 millones de euros hasta septiembre, un 4,7% más respecto al año anterior.

El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, dejó entrever que el recorte de tipos aplicado ayer podría ser el último del próximo año, lo que ha enfriado las expectativas de los operadores y ha introducido un tono de mayor cautela en los mercados. Al mismo tiempo, la reunión entre los mandatarios de EE. UU. y China ha contribuido a contener las tensiones comerciales.

El Ibex 35 avanzó un 0,39% y sumó su tercer máximo consecutivo de cierre, alcanzando los 16.150,1 puntos y acumulando un avance del 39,29% en lo que va de año. En la sesión de hoy se percibe cierto agotamiento en el impulso alcista del índice.

Dentro de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de BBVA, situadas entre las más castigadas tras la presentación de resultados, reflejando una reacción negativa por parte del mercado pese a las cifras anunciadas.

BBVA continúa intentando dejar atrás el fracaso de la opa sobre Sabadell apoyándose en unos resultados históricos. Entre enero y septiembre ganó 7.978 millones de euros, un 4,7% más, manteniendo su estrategia centrada en la retribución al accionista.

La entidad exhibe una ratio CET1 del 13,42%, muy por encima del rango objetivo, reforzando así su fortaleza financiera y acelerando las devoluciones de capital a los inversores como señal de confianza en su hoja de ruta.

Dentro de esta política de remuneración, BBVA activará el 31 de octubre la recompra pendiente de 993 millones de euros, y el 7 de noviembre abonará un dividendo a cuenta histórico de 0,32 euros por acción, equivalente a 1.842 millones de euros. Además la entidad planea realizar una nueva recompra de acciones significativa, reafirmando su intención de seguir premiando a los accionistas.

Sin embargo, el mercado no parece valorar este esfuerzo en el corto plazo, y las acciones retroceden en torno al 2% en el momento de este análisis.

Desde el punto de vista técnico, dejando a un lado la volatilidad generada por el intento fallido de opa sobre Sabadell, el gráfico de los títulos de BBVA muestra una tendencia alcista iniciada tras un prolongado periodo de consolidación entre marzo de 2024 y enero de 2025.

Evolución de las acciones de BBVA Eduardo Bolinches TradingView

Durante este ejercicio 2025 y hasta la fecha, BBVA acumula una revalorización superior al 90%, apoyada técnicamente en sucesivas ondas alcistas que han permitido al valor avanzar de forma sostenida a lo largo del año, reforzando su carácter director dentro del sector bancario español.

En esta trayectoria se han formado varios huecos al alza relevantes que todavía permanecen abiertos: uno en la zona de 10,70 euros, otro en 13,56 euros, y el más reciente con origen en 15,71 euros. Todos ellos han actuado como huecos de continuidad alcista y han confirmado una notable fortaleza técnica del valor.

Además, el índice sectorial bancario europeo se encuentra cerca de niveles máximos, lo que contribuye a sostener el impulso del sector y aplaza posibles correcciones de calado.

En términos de estructura, BBVA mostró una fase lateral comprendida entre 15,28 euros por abajo y 16,70 euros por arriba desde agosto hasta mediados de octubre, momento en el que superó la resistencia de 16,71 euros, habilitando un nuevo tramo de subida.

Ayer, el valor logró cerrar por encima de la resistencia situada en los 17,38 euros, marcando nuevos máximos históricos, pero en la sesión de hoy, tras los resultados, el precio ha vuelto a situarse por debajo de dicha zona, iniciando un nuevo proceso lateral de corto plazo.

Desde un enfoque operativo, se contemplan dos posibles estrategias dentro de una estructura que continúa siendo alcista en todos los plazos. La primera consistiría en aprovechar una eventual corrección hacia la zona de 16,80 euros para plantear compras buscando un rebote hacia los 17,38 euros, con una orden de protección por debajo de 16,65 euros.

La segunda estrategia se activaría si BBVA supera de nuevo los máximos de ayer, situándose por encima de 17,58 euros por acción, lo que reabriría su escenario de subida libre técnica y permitiría una entrada con objetivo en 18,10 euros, acompañada de una orden de protección que situaremos en los 17,20 euros.

En conjunto, BBVA continúa siendo uno de los valores más alcistas y sólidos del mercado español. Pese a los niveles de sobrecompra acumulados y a la corrección intradía tras resultados, su estructura técnica permanece intacta y el contexto sectorial sigue favoreciendo progresiones adicionales en el muy corto plazo.