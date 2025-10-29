Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 sigue en racha por encima de los 16.100 y aupado por Santander

- El Ibex 35 continúa en una nube, de máximo en máximo histórico una vez superado el techo de los 16.000 puntos. Al cierre del miércoles, el selectivo español ha ganado un 0,39%, y se ha situado en los 16.150 enteros sumando su sexta jornada consecutiva al alza.

- La jornada en España ha estado marcada por los resultados empresariales, sobre todo de bancos como Santander y energéticas como Naturgy, Endesa o Redeia. Casi todos ellos han aumentado sus beneficios notablemente, a excepción de Redeia, que ha ganado menos.

- Así, Santander ha liderado las ganancias bursátiles de hoy, con un 4,33%, seguido de BBVA (2,27%), que presenta mañana sus primeros resultados trimestrales tras la opa fallida a Banco Sabadell y que acaba de superar los 100.000 millones de euros de capitalización después de que Santander lo hiciera hace unos meses.

- Con todo, los títulos en rojo han sido mayoría hoy, como Aena (-4,26%), Acerinox (-3,14%) o Ferrovial (-2,98%). Esta última ha sido castigada por los inversores porque sus resultados se han quedado por debajo de lo que esperaba el consenso de analistas.

- De esta forma, la revalorización del índice español en lo que llevamos de año escala al 39,3%.

- En Europa, el signo ha sido mixto. El selectivo EuroStoxx 50 ha terminado prácticamente plano, con el eje de París y Fráncfort haciendo de ancla, y Londres y Milán dando la nota positiva junto al Ibex. Tanto las pérdidas como las ganancias, han sido moderadas.

- Todo a la espera de lo que haga la Reserva Federal (Fed) estadounidense este miércoles por la tarde. Los analistas descuentan que el banco central americano bajará nuevamente los tipos ante la relajación de precios en EEUU el último mes.