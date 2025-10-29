Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 sigue en racha por encima de los 16.100 y aupado por Santander
El selectivo español luchará por estirar la reacción alcista y alejarse de los 16.000 puntos.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 15:31 Las reservas de crudo en EE. UU. caen con fuerza según la AIE
- 14:50 Última hora: el Banco de Canadá mantiene los tipos en el 2,25%
- 14:36 Así abre Wall Street
- 10:02 Analizamos el comportamiento de las acciones de Ferrovial
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:46 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:19 La volatilidad de los bonos del Tesoro prepara el terreno para que Powell de la sorpresa
- 08:14 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:44 Santander gana 10.337 millones en los primer 9 meses del año
- 07:34 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 continúa en una nube, de máximo en máximo histórico una vez superado el techo de los 16.000 puntos. Al cierre del miércoles, el selectivo español ha ganado un 0,39%, y se ha situado en los 16.150 enteros sumando su sexta jornada consecutiva al alza.
- La jornada en España ha estado marcada por los resultados empresariales, sobre todo de bancos como Santander y energéticas como Naturgy, Endesa o Redeia. Casi todos ellos han aumentado sus beneficios notablemente, a excepción de Redeia, que ha ganado menos.
- Así, Santander ha liderado las ganancias bursátiles de hoy, con un 4,33%, seguido de BBVA (2,27%), que presenta mañana sus primeros resultados trimestrales tras la opa fallida a Banco Sabadell y que acaba de superar los 100.000 millones de euros de capitalización después de que Santander lo hiciera hace unos meses.
- Con todo, los títulos en rojo han sido mayoría hoy, como Aena (-4,26%), Acerinox (-3,14%) o Ferrovial (-2,98%). Esta última ha sido castigada por los inversores porque sus resultados se han quedado por debajo de lo que esperaba el consenso de analistas.
- De esta forma, la revalorización del índice español en lo que llevamos de año escala al 39,3%.
- En Europa, el signo ha sido mixto. El selectivo EuroStoxx 50 ha terminado prácticamente plano, con el eje de París y Fráncfort haciendo de ancla, y Londres y Milán dando la nota positiva junto al Ibex. Tanto las pérdidas como las ganancias, han sido moderadas.
- Todo a la espera de lo que haga la Reserva Federal (Fed) estadounidense este miércoles por la tarde. Los analistas descuentan que el banco central americano bajará nuevamente los tipos ante la relajación de precios en EEUU el último mes.
Nartex Capital se transforma en gestora de activos
Nartex Capital se transforma en gestora de activos regulada. La firma ha sido autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los líderes y pioneros del quality investing en España lanzan así su gestora. Fundada por Tomás Maraver e Íñigo Gasset, gestionará el fondo que actualmente tiene más de 400 millones bajo gestión y, por tanto, éste se desvinculará de Dux Inversores.
Nartex es un fondo especializado en invertir en compañías de calidad a un precio razonable (QARP). El fondo cubre exhaustivamente un universo de 120 compañías globales con modelos de negocios ganadores, de las cuales entre 20 y 25 entran en cartera.
Así cierra el Ibex 35
Nuevos máximos históricos a la espera de Powell y de los resultados empresariales en EE. UU.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión muy interesante la que ha dejado el Ibex 35, que encadenó su sexta jornada consecutiva de avances, superando con holgura la zona de los 16.000 puntos y tanteando los 16.200 como nivel clave.
El índice español registró un máximo intradiario en 16.210 puntos y un mínimo en 15.961 puntos.
Tras el primer impulso a la baja, los alcistas lograron imponerse y dominar gran parte de la sesión.
A falta de pocos minutos para el cierre en el Viejo Continente, el índice español suma un 0,39% en los 16.147 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Banco Santander (+4,12%), Indra (+1,88%) y BBVA (+1,80%).olinehes
Las mayores caídas son para: Aena (-4,10%), Redeia (-2,79%) y Ferrovial (-2,75%).
Índice Fear/Greed señala neutralidad en los mercados
El indicador Fear/Greed de las bolsas se sitúa en 47/100, reflejando un sentimiento equilibrado entre optimismo y cautela. Los inversores mantienen una postura prudente, sin predominio claro de miedo ni euforia en los mercados.
-
El Ibex 35 se mantiene lateral tras fallar los 16.200 puntos
El índice español cotiza entre los 16.130 y 16.185 puntos, sin lograr recuperar los 16.200, y suma un 0,47%, equivalente a 75 puntos desde el cierre previo.
La sesión refleja una fase de consolidación tras los intentos de impulso anteriores.
Las acciones de memorias amplían ganancias con subidas de dos dígitos
Sandisk avanza un 10%, Western Digital un 13,1% y Seagate Technology lidera con un 18,1%.
El sector mantiene un fuerte impulso alcista tras una jornada positiva marcada por el optimismo en la demanda de almacenamiento y la mejora de perspectivas para los fabricantes de chips de memoria.
-
El selectivo español vuelve a reactivarse y busca recuperar los 16.200 puntos
El índice español se sitúa en 16.171 puntos, con un avance del 0,54%, intentando acercarse nuevamente a la zona de los 16.200.
La sesión será clave para determinar si el Ibex 35 logra consolidar este nivel, tras reactivarse cerca de los 16.130 puntos y mostrar signos de impulso comprador.
El cobre marca récord y estos son los factores detrás del rally del metal
El precio del cobre alcanzó un récord en Londres, impulsado por los problemas en las minas de Chile, África e Indonesia, así como por las esperanzas de un acuerdo entre EE.UU. y China.
Caterpillar (+13,00%) está disparada en el Dow Jones
El Dow Jones avanza con fuerza impulsado por Caterpillar, que se dispara un 13,07%, mientras NVIDIA gana un 4,49% y Verizon sube un 2,15%.
En el lado opuesto, Boeing cae un 2,25% tras presentar resultados, acompañada por descensos del 2,01% en Coca-Cola y del 1,60% en United Health.
-
Las reservas de crudo en EE. UU. caen con fuerza según la AIE
Los inventarios de petróleo crudo bajaron en 6,858 millones de barriles, frente a la previsión de una caída mucho menor de 0,900 millones.
En cambio, las existencias en Cushing aumentaron en 1,334 millones, frente a la reducción esperada de 0,770 millones.
Los datos reflejan una fuerte disminución del suministro general, compensada parcialmente por el aumento de reservas en el principal centro de almacenamiento estadounidense.
El Ibex 35 gotea a la baja pero defiende los 16.150 puntos
El índice español se mantiene por encima de los 16.150 puntos tras moderar su avance desde los máximos intradía.
Aunque pierde algo de impulso, conserva una subida del 0,38%, mostrando solidez en torno a un nivel técnico clave que los inversores vigilan de cerca.
Las ventas de viviendas pendientes en EE. UU. se estancan en septiembre
El indicador mensual permaneció sin cambios en septiembre, con un 0,0%, tras el avance del 1,6% en agosto y frente al 4,2% registrado previamente.
El dato refleja una pausa en la recuperación del mercado inmobiliario estadounidense, presionado aún por los elevados tipos hipotecarios y la falta de oferta disponible.
Última hora: el Banco de Canadá mantiene los tipos en el 2,25%
La autoridad monetaria canadiense decidió mantener su tipo de interés de referencia en el 2,25%, en línea con las previsiones del mercado y por debajo del 2,50% anterior.
La decisión apunta a una pausa en el ciclo de ajustes, mientras el banco central evalúa el impacto de las subidas previas sobre la inflación y la actividad económica.
El euro toma un respiro tras cinco sesiones alcistas
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista a la espera de la Fed.
Barclays anticipa un repunte bursátil de fin de año
El banco británico prevé una recuperación de las bolsas apoyada en la mejora del posicionamiento, la estacionalidad favorable y la solidez de los beneficios.
Según los analistas, la exposición a renta variable ha vuelto a niveles neutrales tras el retroceso de octubre, lo que crea un entorno más equilibrado.
Barclays espera fuertes flujos de capital desde EE. UU. y una mayor confianza en Europa y Reino Unido, con un escenario propicio para los valores cíclicos en el tramo final del año.
El selectivo español sigue alejándose de máximos de la sesión
El índice español se mueve en torno a los 16.150 puntos, unos 55 por debajo de los máximos intradía. Aunque sube un 0,42%, la mayoría de sus valores cotizan en negativo.
Banco Santander, Indra y Solaria lideran las alzas, mientras Ferrovial destaca en la parte baja con un retroceso del 2,75%.
Molins gana un 8% menos por la depreciación del peso argentino y el mexicano
La empresa asegura que el beneficio hubiera subido un 3% hasta septiembre, si no se tiene en cuenta el efecto de las divisas. El grupo factura 1.004 millones de euros, un 2% menos.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado:
Nvidia: +3,52% en 208,07 dólares.
Tesla: +0,76% en 464,06 dólares.
AMD: +1,70% en 262,40 dólares.
Apple: +0,00% en 269,00 dólares.
Microsoft: +0,46% en 544,54 dólares.
Amazon.com: +2,06% en 233,69 dólares.
Meta Platforms: +0,11% en 752,34 dólares.
Broadcom: -0,23% en 371,48 dólares.
Micron: +2,87% en 228,28 dólares.
Alphabet A: +0,07% en 267,63 dólares.
Boeing sorprende con ingresos sólidos pero pérdidas mayores de lo esperado
La compañía reporta una pérdida de 7,47 dólares por acción, frente a los 4,44 dólares estimados, aunque sus ingresos alcanzan 23.270 millones de dólares, superando las expectativas de 22.290 millones.
El flujo de caja libre ajustado se sitúa en 238 millones de dólares, por debajo de los 884,1 millones previstos, reflejando presiones operativas pese al aumento de ventas.