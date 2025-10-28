Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 resiste en máximos históricos y roza los 16.100
No hay un ambiente muy propicio para continuar con la reacción alcista, pero las correcciones en los mercados son muy suaves.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 15:02 La confianza del consumidor en EE. UU. mejora en octubre hasta 94,6 puntos
- 14:46 Así abre Wall Street
- 14:01 Los precios de la vivienda en EE. UU. caen un 0,6% en agosto
- 10:07 Analizamos el comportamiento de las acciones de Iberdrola
- 09:09 Así abre el Ibex 35
- 09:02 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:33 Iberdrola gana un 3% menos en los 9 primeros meses del año
- 08:25 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:48 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 conserva sus nuevos máximos históricos. Y los mejora, sin miedo tras su primer día desde 1992 en el terreno inexplorado más allá de los 16.000 enteros.
- El selectivo ibérico ha terminado el martes con una revalorización del 0,54%, en los 16.087 puntos, muy próximo a los 16.100. Veremos si en próximos días va conquistando nuevas cotas. Hoy, por el momento, ha tocado intradía los 16.105 puntos de máximo.
- En una jornada sin grandes sobresaltos, el tono verde lo han aportado energéticas e infraestructuras como Iberdrola (3,42%) y Acciona (3,05%).
- Iberdrola ha presentado un beneficio neto de 5.307 millones de euros hasta septiembre, un 17% superior frente al mismo periodo del año anterior, y sus inversiones en Reino Unido y Estados Unidos alcanzan los 9.000 millones. Además, espera 6.600 millones de ganancias este año, y prevé dividendos con cargo a 2025 con un primer pago a cuenta de 1.700 millones (0,25 euros por acción).
- Acciona, por su parte, se ha beneficiado indirectamente de los resultados de Iberdrola, así como del optimismo de los inversores por el sector energético y en plena escalada del Ibex 35 hacia nuevos máximos. Por otra parte, el mercado está premiando la consolidación del control de Acciona sobre su filial Acciona Energía, que ha superado el 90% de participación, reforzando la confianza en la estrategia del grupo y en sus proyectos innovadores en almacenamiento con baterías e hibridación tecnológica, como explican desde XTB.
- A la cola se han situado valores como Cellnex (-2,43%), el farolillo rojo, o Fluidra (-1,95%).
- Así, el Ibex 35 acumula una vertiginosa subida del 38,74% en lo que llevamos de año, siendo el mejor índice europeo y el tercero mundial, sólo superado por Colombia y Corea del Sur.
- En Europa, los grandes parqués han cotizado con signo mixto en una semana donde la Fed podría volver a bajar tipos y el BCE mantener su actual política monetaria.
- El EuroStoxx ha retrocedido un 0,14% arrastrado por París y Fráncfort, mientras que Londres y Milán han seguido la estela de Madrid al alza.
Ence pierde 22 millones hasta septiembre lastrada por el precio de la celulosa
Ence registró unas pérdidas de 22 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, frente a las ganancias de 40,8 millones de euros registradas en el mismo periodo del año anterior, lastrada por la bajada en el precio de la celulosa.
El resultado bruto de explotación (ebitda) consolidado del grupo papelero y energético se situó en 70,7 millones de euros hasta septiembre, menos de la mitad que los 152,5 millones de euros que registró en el mismo periodo de 2024, mientras que la cifra de negocio decreció un 16,2%, hasta los 560,1 millones de euros.
En concreto, la celulosa registró hasta septiembre un precio neto de 513,9 euros, algo más de un 23% menos que en el mismo periodo de 2024.
Así cierra el Ibex 35
Nuevos máximos históricos para el selectivo español.
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
Nueva sesión de ganancias para el Ibex 35 que encadena su quinta jornada consecutiva de avances.
Los alcistas dominaron la sesión, dibujando una estructura de mínimos y máximos ascendentes que llevó al índice español a superar con holgura la zona de los 16.000 puntos, alcanzando un máximo intradiario en 16.106 puntos.
Iberdrola fue uno de los valores protagonistas de la jornada, impulsando al alza al selectivo español tras la presentación de sus resultados.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,59% en los 16.088 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Acciona (+3,89%), Iberdrola (+2,91%) y Banco Sabadell (+2,30%).
Las mayores caídas son para: Cellnex (-2,01%), Fluidra (-1,86%) y Grifols (-1,17%).
El euro encadena cinco sesiones al alza frente al dólar
El euro avanza un 0,06% hasta situarse en 1,1657 dólares, acumulando su quinta sesión consecutiva de subidas.
La moneda única recupera parte del terreno perdido tras no superar la resistencia de 1,1730 dólares y cotiza cerca de sus máximos intradía, reflejando un tono positivo en los mercados de divisas.
El selectivo español toca los 16.100 puntos y se gira a la baja
El selectivo español alcanza momentáneamente la zona de los 16.100 puntos y experimenta un giro a la baja, en línea con un entorno alcista intradía.
Actualmente, el índice suma un 0,54% y se sitúa en los 16.080 puntos, mostrando continuidad en la tendencia positiva aunque con cierta toma de beneficios.
Sherwin-Williams, Microsoft e IBM lideran las alzas en el índice industrial Dow Jones
En la sesión de hoy, Sherwin-Williams se sitúa como el valor más alcista del índice industrial con un avance del 3,99%, seguida por Microsoft con un 2,11% e IBM con un 0,95%.
En el lado contrario, Nike cae un 1,90%, Johnson & Johnson un 1,47% y Merck & Co. un 1,01%, encabezando las pérdidas del selectivo.
El índice Fear & Greed cae a 41 puntos y refleja miedo en el mercado
El indicador de sentimiento Fear & Greed se sitúa en 41 sobre 100, lo que indica una fase de miedo entre los inversores.
Este nivel muestra una mayor cautela en las bolsas, con menor apetito por el riesgo y una preferencia creciente por activos defensivos ante la incertidumbre económica.
La FCC endurece las restricciones a tecnológicas chinas en EE. UU.
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha aprobado nuevas medidas para limitar la venta de dispositivos de empresas tecnológicas chinas en Estados Unidos.
La decisión busca reforzar la seguridad nacional y restringir el acceso de compañías consideradas de riesgo a las redes y al mercado estadounidense.
El Ibex 35 roza los 16.000 puntos con Acciona al frente de las subidas
El selectivo español mantiene su impulso y marca máximos intradía en los 16.090 puntos, acercándose a la cota psicológica de los 16.000.
Acciona lidera las alzas con un avance del 3,32%, seguida por Iberdrola con un 2,67% y Acciona Energía con un 2,06%. El tono comprador domina la sesión y refuerza la tendencia alcista del índice.
Los índices americanos optan por el lado verde
Los principales índices de Wall Street cotizan con tono positivo en la jornada de este marrtes. El índice industrial Dow Jones es el más alcista en estos instantes.
Así cotizan:
Dow Jones: +0,50% en 47.781 puntos.
S&P 500: +0,10% en 6.882 puntos.
Nasdaq 100: +0,33% en 25.903 puntos.
Microsoft y Apple superan los 4 billones de dólares de valoración
Microsoft y Apple se han convertido oficialmente en la segunda y tercera compañía del mundo en alcanzar una capitalización superior a los 4 billones de dólares.
El hito refleja la fortaleza de ambas tecnológicas, impulsadas por la inteligencia artificial y la sólida demanda de sus ecosistemas de productos y servicios.
El Ibex 35 avanza un 0,49% y supera los 16.070 puntos
El selectivo español prolonga su impulso alcista con una subida del 0,49%, equivalente a 78 puntos sobre el cierre anterior, situándose en los 16.070 puntos.
La sesión mantiene un tono claramente positivo, respaldado por el buen comportamiento de los grandes valores y la continuidad del flujo comprador en el mercado.
La confianza del consumidor en EE. UU. mejora en octubre hasta 94,6 puntos
El índice de confianza del consumidor de The Conference Board subió en octubre a 94,6 puntos, desde los 93,4 registrados el mes anterior, aunque se mantiene por debajo de los 95,6 previos.
El repunte refleja una leve mejora en las expectativas de los hogares estadounidenses, impulsada por un mercado laboral estable y una menor presión inflacionaria.
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista para comenzar esta sesión de martes.
Última hora: el huracán Melissa, de categoría 5, azota Jamaica con vientos y lluvias devastadores
Los efectos del huracán Melissa, de categoría 5, golpean ya Jamaica con vientos catastróficos y lluvias torrenciales y se prevé que tocará tierra en esta isla las "próximas horas" manteniendo su intensidad extrema, informó este martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.
-
Leroy Merlin abre su primer showroom en el centro de Madrid
Leroy Merlin ha inaugurado un nuevo punto de venta en el distrito de Chamberí, en pleno corazón de Madrid. La tienda se especializa en el diseño y desarrollo de proyectos a medida de puertas, ventanas, armarios y suelos, ofreciendo soluciones personalizadas con el acompañamiento de asesores especializados.
El centro cuenta con 100 m2 de exposición en formato showroom donde los clientes pueden descubrir las diferentes calidades, acabados y configuraciones de los productos. El establecimiento, ubicado en la calle Fernando el Católico nº5, operará en horario comercial de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h de lunes a sábado.
“En Leroy Merlin escuchamos activamente a nuestros clientes y por eso apostamos por acercarnos al corazón de las ciudades con formatos de tienda que se adaptan a sus necesidades actuales. Con este nuevo espacio en Chamberí queremos que los clientes se inspiren, experimenten y descubran ideas que les ayuden a hacer realidad el hogar que imaginan”, destaca Avelino Neira, director de la tienda.
El Ibex 35 marca nuevos máximos intradía en los 16.054 puntos
Una nueva reactivación alcista ha impulsado al Ibex 35 hasta los máximos de la sesión, superándolos y alcanzando un nuevo techo intradía en los 16.054 puntos.
El impulso comprador confirma la fortaleza del movimiento de recuperación intradía.
PayPal se integra en ChatGPT como primera billetera de pagos
PayPal y OpenAI han cerrado un acuerdo que convertirá a PayPal en la primera billetera de pagos dentro de ChatGPT.
Desde el próximo año, los usuarios podrán comprar y pagar directamente en la plataforma, mientras los comerciantes podrán ofrecer y vender sus productos allí.
PayPal gestionará el enrutamiento, la validación, la protección del comprador, el seguimiento y la resolución de disputas, marcando un paso decisivo hacia el comercio impulsado por inteligencia artificial.
Los precios de la vivienda en EE. UU. caen un 0,6% en agosto
El índice S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado registró en agosto un descenso mensual del 0,6%, frente a la caída del 0,3% esperada.
En tasa interanual, los precios subieron un 1,6%, por debajo del 1,8% anterior.
Los datos reflejan una moderación en el mercado inmobiliario estadounidense, con señales de enfriamiento tras meses de resistencia frente a los altos costes hipotecarios.
El Ibex 35 se mantiene por encima de los 16.000
El Ibex 35 inicia un nuevo ajuste correctivo desde la zona de los 16.040 puntos, aunque mantiene intacto el nivel clave de los 16.000. Indra e Iberdrola lideran las subidas con avances del 2,47% y 2,24%, mientras que Celnex registra la mayor caída del selectivo, con un descenso del 1,60%.
La jornada refleja una toma de beneficios parcial tras recientes avances, con los niveles de soporte clave aún protegidos.