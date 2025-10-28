Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 resiste en máximos históricos y roza los 16.100

- El Ibex 35 conserva sus nuevos máximos históricos. Y los mejora, sin miedo tras su primer día desde 1992 en el terreno inexplorado más allá de los 16.000 enteros.

- El selectivo ibérico ha terminado el martes con una revalorización del 0,54%, en los 16.087 puntos, muy próximo a los 16.100. Veremos si en próximos días va conquistando nuevas cotas. Hoy, por el momento, ha tocado intradía los 16.105 puntos de máximo.

- En una jornada sin grandes sobresaltos, el tono verde lo han aportado energéticas e infraestructuras como Iberdrola (3,42%) y Acciona (3,05%).

- Iberdrola ha presentado un beneficio neto de 5.307 millones de euros hasta septiembre, un 17% superior frente al mismo periodo del año anterior, y sus inversiones en Reino Unido y Estados Unidos alcanzan los 9.000 millones. Además, espera 6.600 millones de ganancias este año, y prevé dividendos con cargo a 2025 con un primer pago a cuenta de 1.700 millones (0,25 euros por acción).

- Acciona, por su parte, se ha beneficiado indirectamente de los resultados de Iberdrola, así como del optimismo de los inversores por el sector energético y en plena escalada del Ibex 35 hacia nuevos máximos. Por otra parte, el mercado está premiando la consolidación del control de Acciona sobre su filial Acciona Energía, que ha superado el 90% de participación, reforzando la confianza en la estrategia del grupo y en sus proyectos innovadores en almacenamiento con baterías e hibridación tecnológica, como explican desde XTB.

- A la cola se han situado valores como Cellnex (-2,43%), el farolillo rojo, o Fluidra (-1,95%).

- Así, el Ibex 35 acumula una vertiginosa subida del 38,74% en lo que llevamos de año, siendo el mejor índice europeo y el tercero mundial, sólo superado por Colombia y Corea del Sur.

- En Europa, los grandes parqués han cotizado con signo mixto en una semana donde la Fed podría volver a bajar tipos y el BCE mantener su actual política monetaria.

- El EuroStoxx ha retrocedido un 0,14% arrastrado por París y Fráncfort, mientras que Londres y Milán han seguido la estela de Madrid al alza.