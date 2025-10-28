El Ibex más alcista de este siglo se enfrenta al terreno inexplorado de los 16.000: ¿dónde está su techo?

La banca podría perder su papel impulsor en el Ibex 35, aunque las grandes compañías como Iberdrola e Inditex ofrecen apoyo.

El índice español lidera los mercados europeos con una rentabilidad del 38% en 2025, sólo superado por el Kospi de Corea del Sur.

El Ibex 35 alcanza su máximo histórico desde 2007 al cerrar en 16.000,2 puntos, pero enfrenta el desafío de superar los 17.000.

El Ibex 35, que acaba de marcar su nuevo máximo histórico desde 2007, no sabe lo que es cotizar por encima de los 16.000 puntos al cierre de una sesión bursátil e inicio de la siguiente. Y, por tanto, tampoco conoce el inexplorado terreno de los 16.000 a 17.000 enteros.

Un escenario que ahora tiene que afrontar por primera vez desde su lanzamiento en 1992 y que, si bien cuenta con los datos macroeconómicos de España como principales aliados en su ilusionante búsqueda de los 17.000, lo cierto es que la banca que cotiza en bolsa podría haber perdido su fuerza tractora como para empujar al selectivo en esta difícil tarea.

Por ahora, las señales recibidas son más que positivas. El 8 de noviembre de 2007, el selectivo español cerró la sesión en los 15.945,7 puntos. Ayer, 27 de octubre de 2025, el Ibex 35 terminó en los 16.000,2 enteros.

Casi 18 años han pasado entre medias, con numerosos episodios lastrando a la bolsa española: la gran crisis financiera de 2008, el estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis de deuda en Europa, la pérdida de relevancia internacional del índice, la Covid-19 o la todavía vigente guerra rusa en Ucrania.

A día de hoy, la consecución de los máximos históricos es el broche de oro para el que está siendo el mejor año para el Ibex 35 en el siglo XXI. A falta de algo menos de tres meses para que termine 2025, el selectivo acumula una rentabilidad del 38%, liderando los parqués europeos y siendo el segundo mejor del mundo de entre los grandes, sólo superado por el Kospi de Corea del Sur.

Nadie se atreve a aventurar dónde está el techo del Ibex 35, pero casi todos los inversores aún le ven recorrido por delante.

"Dada la fortaleza que presentan todos los mercados de renta variable, y en especial el Ibex, no sería de extrañar que superara la barrera psicológica de los 16.000 apoyado en los buenos resultados que presentan los bancos, así como algunas de las grandes compañías como pueda ser Iberdrola e Inditex", avanza José Caturla, asesor del fondo Inverglobal.

José Ramón Iturriaga, gestor de Abante, considera que "se dan todas las razones para pensar que lo puede seguir haciendo igual de bien. La macro, la micro, las valoraciones, el posicionamiento, la composición del índice…. todo apoya. No se puede pedir más", reconoce.

"Todo lo que en los últimos años nos había lastrado, ahora apoya. Y hay que recordar que el dinero llama al dinero", por lo que el propio buen comportamiento del índice podría generar un efecto bola de nieve, pero esta vez para bien.

¿Potencial sin banca?

Preguntado por si sigue habiendo oportunidades de inversión en la bolsa española a estos precios tan elevados, Carlos González, director de Relación con Inversores de Cobas AM, asegura que "hay compañías con valoraciones muy atractivas, y a pesar del buen comportamiento de este año, vemos que hay potencial para seguir cosechando rentabilidades".

"De hecho", subrayan desde la gestora de Francisco García Paramés, "seguimos encontrando oportunidades para invertir y rotar la cartera. Mantenemos un elevado potencial de revalorización del 80%", apunta González sobre su cartera ibérica.

Sin embargo, no todos los analistas las tienen todas consigo. Algunos apuntan a la banca como posible trampa para el Ibex 35, sector que podría pasar de acicate a freno tras los resultados del tercer trimestre.

La semana pasada, Bankinter abrió la veda presentando sus cifras trimestrales. Aunque ganó 812 millones de euros hasta septiembre, un 11% más frente a doce meses antes, el mercado castigó al banco en esa jornada con una caída en bolsa del 5%. Varios expertos consideran que el margen de intereses aguanta, pero les preocupa la caída de la cartera crediticia en el banco que dirige Gloria Ortiz, algo extensible al resto de bancos.

Manuel Pinto, analista en XTB, llama la atención a que las correcciones de Bankinter están también contagiando al resto de entidades del sector más dependientes de sus resultados en España, como son CaixaBank, Banco Sabadell y Unicaja, mientras las dos grandes entidades de la industria, BBVA y Santander, lo hacen mucho mejor en términos relativos debido a su diversificación geográfica.

Lo cual "vuelve a poner sobre la mesa la duda de si los accionistas de Sabadell hicieron lo correcto rechazando la opa de BBVA", se pregunta Pinto.