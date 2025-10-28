Iberdrola supera la resistencia de los 17,22 euros y marca nuevos máximos históricos

En 2025, las acciones de Iberdrola han acumulado una revalorización superior al 34%, destacando como uno de los valores más sólidos del Ibex 35.

Iberdrola planea elevar sus previsiones de beneficios para 2025 a 6.600 millones de euros y mejorar el dividendo para sus accionistas.

La compañía ha obtenido un beneficio neto de 5.307 millones de euros entre enero y septiembre, con un crecimiento del beneficio ajustado del 16,6%.

Iberdrola ha superado la resistencia de los 17,22 euros por acción, marcando nuevos máximos históricos en el mercado.

Los inversores se mueven entre el optimismo por una posible distensión comercial, con la atención puesta en el encuentro entre Trump y Xi previsto para el jueves, y la inquietud ante la posibilidad de que el pacto entre EE. UU. y China resulte menos ambicioso de lo esperado. A la vez, el mercado sigue con atención los próximos pasos de los bancos centrales, en especial de la Reserva Federal.

El Ibex 35 cerró ayer en máximos históricos, alcanzando los 16.000,2 puntos, su nivel más alto desde su creación en los años noventa. En lo que va de 2025, el índice acumula una ganancia del 38% y se consolida como el mercado más alcista de Occidente. Examinando los valores de su composición, destaca hoy el comportamiento de las acciones de Iberdrola tras la presentación de sus resultados.

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 5.307 millones de euros entre enero y septiembre, un 3% menos que en 2024 por la ausencia de la plusvalía de México. Sin ese efecto, el beneficio ajustado creció un 16,6%, hasta 5.116 millones.

Además, Iberdrola eleva a 6.600 millones de euros su previsión de beneficios para este año y premiará a sus accionistas con una mejora del dividendo. El Consejo de la eléctrica propondrá un incremento del dividendo a cuenta del 8,2% tras registrar un beneficio de 5.300 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un aumento del 17% respecto al mismo periodo del año anterior.

Desde el punto de vista técnico, el valor mantiene una interesante proyección alcista, dibujando una secuencia de mínimos y máximos crecientes iniciada desde octubre de 2023 y que se prolonga hasta la actualidad.

En su gráfico también se aprecia que cada ajuste correctivo ha encajado, de forma casi perfecta, dentro de un entorno alcista de fondo, aunque la eléctrica ha atravesado fases laterales y de consolidación que finalmente han servido de base para nuevos avances.

Este comportamiento positivo de los títulos de Iberdrola ha estado acompañado por su directriz alcista y por el conjunto de sus tres medias móviles más representativas, es decir, la de 50, 100 y 200 periodos, que han sostenido el precio en todo momento.

Evolución de las acciones de Iberdrola Eduardo Bolinches TradingView

Solo en 2025, Iberdrola acumula una revalorización superior al 34% desde comienzos de año, lo que la convierte en uno de los valores más destacados del Ibex 35 durante el ejercicio.

En el corto plazo, se observa un importante repunte iniciado cerca de la zona de los 15,40 euros por acción, nivel alcanzado el pasado 18 de septiembre. Desde ahí, el valor ha desarrollado una pauta de rebote técnico con una pendiente muy inclinada que ha llevado al valor a superar las resistencias de los 16,36 y 16,79 euros por acción, construyendo finalmente un techo de mercado a corto plazo en los 17,21 euros por título.

Estos máximos históricos, alcanzados el 21 de octubre, están siendo superados con claridad en la sesión actual. Iberdrola ha abierto un importante hueco alcista respecto al cierre de ayer que impulsa el precio de su cotización por encima de esa última resistencia, situándose en subida libre técnica y absoluta en gráfico ajustado a dividendo y ampliación.

El comportamiento de hoy ofrece una señal de compra muy clara. La estrategia consiste en introducir una orden de compra lo más cerca posible de la zona de los 17,30 euros por acción, lo que permitirá reducir el riesgo de forma proporcional cuanto más cercana sea la entrada a dicho nivel.

La orden de protección debería colocarse por debajo de los 17,10 euros en base cierres para limitar posibles pérdidas en caso de un giro inesperado del mercado.

En cuanto a los objetivos, al haber superado máximos históricos el valor carece de referencias técnicas por delante, por lo que para ello deberemos trazar la extensión del último de sus laterales generando un primer objetivo hacia la zona de los 17,60 euros por acción.

Para el corto y medio plazo, el siguiente nivel de referencia se sitúa en torno a los 18 euros, a pesar de acumular unos elevados niveles de sobrecompra en todos los plazos.