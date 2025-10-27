El Ibex 35 marca nuevos máximos históricos y roza los 16.000 puntos

El Ibex 35 acumula una rentabilidad del 34,2% en 2025, superando a los principales índices europeos y de Wall Street.

El índice español supera el récord previo de 15.945,7 puntos registrado el 8 de noviembre de 2007.

Casi 18 años. Eso es lo que ha tardado el Ibex 35 en marcar nuevos máximos históricos, que se encuentra ya al borde de los 16.000 puntos.

Durante la sesión de este lunes, la bolsa madrileña subía más de un 0,6% y se situaba por encima de los 15.950 puntos.

De esta manera, supera el récord registrado el 8 de noviembre de 2007, cuando el selectivo español cerró la sesión en los 15.945,7 puntos.

Después vino la gran crisis financiera, el estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis de deuda en Europa, la pérdida de relevancia internacional del índice y la Covid-19.

La consecución de los máximos históricos es el broche de oro para el que está siendo el mejor año para el Ibex 35 en el siglo XXI. A falta de algo menos de tres meses para que termine 2025, el selectivo acumula una rentabilidad de más del 36%.

Sector bancario

Con dicha subida, el Ibex 35 bate a todos los principales selectivos europeos y también a los índices más relevantes de Wall Street. El selectivo se apoya en la macroeconomía y en las fuertes subidas registradas por el sector bancario.

De hecho, las entidades financieras también están impulsando al alza este lunes a la bolsa madrileña. Entre las mayores subidas que se registraban a media sesión se encuentran las de BBVA y Santander, con incrementos superiores al 1,6%.

Asimismo, también subían con fuerza las acciones de Indra, que se disparaban más de un 4%, y Mapfre, que aumentaba cerca de un 2%.

Tras batir los máximos históricos de 2007, el Ibex 35 se aproxima a la barrera psicológica de los 16.000 puntos, mostrando un impulso alcista que podría intensificarse en las próximas sesiones si se mantiene la demanda.