Ibex 35, la bolsa en directo hoy |Wall Street cierra con triple récord, impulsado por acuerdo preliminar entre EEUU y China

- Wall Street cerró con ganancias la sesión de este lunes y volvió a registrar récords en sus tres principales indicadores, impulsado por el acuerdo comercial "preliminar" alcanzado entre Estados Unidos y China este fin de semana.

- Al término de la sesión, según datos recogidos por EFE, el Dow Jones de Industriales subió un 0,71%, hasta 47.544 puntos; el S&P 500 avanzó un 1,23%, hasta 6.875 unidades, y el Nasdaq ganó un 1,86%, hasta 23.637 enteros.

- Tiran del mercado estadounidense valores tecnológicos y financieros. Por ejemplo, fabricantes de chips que se han visto afectados por las tensiones comerciales entre los dos países cotizaron al alza en la primera sesión de la semana, como Nvidia (2,8%), Broadcom (2,24%) o AMD (2,7%).

- Qualcomm se disparó un 11 % tras anunciar que lanzará chips aceleradores de inteligencia artificial (IA), pasando a competir directamente con gigantes como Nvidia o AMD.

- Los parqués de EEUU viven con optimismo la semana, donde la Fed estadounidense podría volver a bajar los tipos y seguir con una política monetaria acomodaticia que inició la última reunión y a raíz de la relajación de los precios en el país la pasada semana.

- Las principales bolsas europeas también han cotizado en verde con Londres a la cabeza, en una jornada donde el Ibex ha superado sus máximos históricos de 2007 y ha batido los 16.000 puntos.

- El oro logra mantenerse por encima de los 4.000 dólares aunque también presenta problemas para superar su resistencia en los 4.129 dólares.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, regresa a la zona de la resistencia de los 111.000 dólares y tendrá que demostrar que tiene fuerza para romper los 116.600 dólares.

- El barril de petróleo Brent alcanza la resistencia de los 66 dólares y parece que se tomará un respiro en la reacción alcista en un intento de consolidar las recientes subidas.

- El par EUR/USD continúa en la zona en los entornos de los 1,1600 sin poder despegarse de ellos.