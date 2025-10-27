Ibex 35, la bolsa en directo hoy |Wall Street cierra con triple récord, impulsado por acuerdo preliminar entre EEUU y China
Los tres principales indicadores de la Bolsa de Nueva York concluyeron la sesión del lunes con subidas.
LAS CLAVES
- Wall Street cerró con ganancias la sesión de este lunes y volvió a registrar récords en sus tres principales indicadores, impulsado por el acuerdo comercial "preliminar" alcanzado entre Estados Unidos y China este fin de semana.
- Al término de la sesión, según datos recogidos por EFE, el Dow Jones de Industriales subió un 0,71%, hasta 47.544 puntos; el S&P 500 avanzó un 1,23%, hasta 6.875 unidades, y el Nasdaq ganó un 1,86%, hasta 23.637 enteros.
- Tiran del mercado estadounidense valores tecnológicos y financieros. Por ejemplo, fabricantes de chips que se han visto afectados por las tensiones comerciales entre los dos países cotizaron al alza en la primera sesión de la semana, como Nvidia (2,8%), Broadcom (2,24%) o AMD (2,7%).
- Qualcomm se disparó un 11 % tras anunciar que lanzará chips aceleradores de inteligencia artificial (IA), pasando a competir directamente con gigantes como Nvidia o AMD.
- Los parqués de EEUU viven con optimismo la semana, donde la Fed estadounidense podría volver a bajar los tipos y seguir con una política monetaria acomodaticia que inició la última reunión y a raíz de la relajación de los precios en el país la pasada semana.
- Las principales bolsas europeas también han cotizado en verde con Londres a la cabeza, en una jornada donde el Ibex ha superado sus máximos históricos de 2007 y ha batido los 16.000 puntos.
- El oro logra mantenerse por encima de los 4.000 dólares aunque también presenta problemas para superar su resistencia en los 4.129 dólares.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, regresa a la zona de la resistencia de los 111.000 dólares y tendrá que demostrar que tiene fuerza para romper los 116.600 dólares.
- El barril de petróleo Brent alcanza la resistencia de los 66 dólares y parece que se tomará un respiro en la reacción alcista en un intento de consolidar las recientes subidas.
- El par EUR/USD continúa en la zona en los entornos de los 1,1600 sin poder despegarse de ellos.
-
EDM inicia la venta de una sociedad de capital riesgo de Arcano con 25 millones de euros de capacidad
EDM (Grupo Mutua) ha iniciado la comercialización de una nueva sociedad de capital riesgo (SCR), gestionada por Arcano Partners, para invertir en capital privado internacional.
Sobre todo, en sectores clave como tecnología, salud, servicios profesionales, consumo, educación e industria, principalmente en Europa y América del Norte.
La sociedad, Private Equity Global Quality Opportunities, tiene un tamaño objetivo de 25 millones de euros.
-
Así cierra el Ibex 35
El selectivo español se hace con los 16.000 puntos que tendrá que confirmar mañana.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión alcista para el Ibex 35, que desde primera hora abrió un pequeño hueco alcista superando los máximos previos y mostró su intención de alcanzar la zona de los 16.000 puntos.
Finalmente, el selectivo español marcó un mínimo en 15.889 puntos y un máximo en 16.029 puntos.
Aunque los bajistas aprovecharon estos máximos para provocar un ajuste que devolvió al índice por debajo del nivel psicológico de los 16.000 puntos. Si al cierre no se logra superar esta zona, podríamos hablar de un escape fallido o ruptura en falso.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español gana un 0,83% en los 15.988 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Indra (+7,15%), BBVA (+1,72%) y Mapfre (+1,63%).
Las mayores caídas son para: Cellnex (-0,95%), Acciona (-0,93%) y Laboratorios Rovi (-0,91%).
-
Fitch mantiene el rating de Banco Sabadell en BBB+ con perspectiva estable
Banco Sabadell informa a la CNMV que Fitch Ratings ha confirmado sus calificaciones a largo y corto plazo en “BBB+ / F2”, ambas con perspectiva estable.
Además, la agencia retira la Vigilancia Positiva, reafirmando la solidez crediticia del banco dentro del marco de referencia actual.
-
Subasta de bonos a 2 años de EE. UU. muestra demanda moderada
En la subasta del 27 de octubre, el bono a 2 años de EE. UU. ofreció un rendimiento del 3,504%, ligeramente superior al esperado, con un ratio de cobertura de 2,59.
Se vendieron 69 billones de dólares, distribuidos entre Directos (34,77%), Indirectos (53,65%) y Dealers primarios (11,58%), adjudicando solo el 22,26% de las ofertas al rendimiento máximo.
-
El selectivo español frena su caída cerca de 15.965 puntos
El selectivo español detiene el retroceso en las inmediaciones de los 15.966 puntos, donde los compradores logran contener la presión bajista.
A pesar de la corrección, el índice mantiene un avance del 0,69%, mostrando resiliencia.
-
El Ibex 35 cede los 16.000 puntos ante presión de los bajistas
-
Nvidia lidera las ganancias del sector tecnológico en EE. UU.
En el índice de industriales, NVIDIA destaca con un avance del 2,53%, seguida por Microsoft (+1,75%) y Citigroup (+1,37%).
En la parte baja, los mayores retrocesos los registran Procter & Gamble (-1,04%), Walmart (-1,02%) y Home Depot (-0,66%), reflejando una sesión mixta con rotación sectorial entre los valores del índice.
-
El Ibex 35 sigue mostrándose muy fuerte y por encima de los 16.000 puntos
El selectivo español no solo supera los 16.000 puntos, sino que marca un nuevo máximo intradía en 16.027 puntos.
La sesión de esta tarde refleja un Ibex 35 con claros signos de fortaleza, impulsado por la demanda sostenida de los valores más alcistas del mercado como Indra (+6,93%), Banco Santander (+2,01%) y Mapfre (+2,00%).
-
Intel y AMD avanzan tras ajustes de precio y nueva alianza tecnológica
Las acciones de Intel avanzan un 4,9% tras la subida de su precio objetivo de 25 a 35 dólares por parte de Barclays.
Por su parte, AMD gana un 1,6% tras anunciarse que el Departamento de Energía de EE. UU. formará una asociación de supercomputadoras e inteligencia artificial valorada en 1.000 millones de dólares, impulsando el optimismo sobre la compañía.
-
Invesco y Culmia impulsan un exclusivo complejo residencial en el norte de Madrid para clientes de Santander Wealth
Invesco Real Estate ha financiado anticipadamente el desarrollo de 73 propiedades de lujo en Solana de Valdebebas, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. La transacción marca el primer acuerdo entre Invesco Real Estate y SPREA, la división de patrimonio inmobiliario de Santander Private Banking. El acuerdo también refuerza el compromiso continuo de Invesco de ayudar a los bancos de gestión patrimonial privada a hacer crecer sus carteras mediante un mayor acceso a oportunidades en mercados privados.
Con una fecha de finalización prevista para el segundo trimestre de 2028, el complejo La Solana, de 13.000 m2 y categoría A, estará ubicado frente al Real Club de Golf La Moraleja y se beneficiará de la amplia oferta de servicios premium en la zona, como hospitales privados, colegios privados y el centro comercial Moraleja Green.
El terreno es comercializado por el experimentado promotor residencial Culmia, que permanecerá en el proyecto con una participación del 30% en una joint venture con Invesco, aportando tanto la gestión del desarrollo como la comercialización.
-
El Ibex 35 lucha por aguantar los 16.000 puntos
El selectivo español alcanza los 16.002 puntos, ampliando la subida al 0,92% o 145 puntos desde el cierre previo, con Indra liderando alzas cercanas al 7%.
Mapfre y Banco Santander ocupan los siguientes puestos con avances promedio del 1,85%, mientras que solo seis valores cotizan en rojo: Acciona Energía, Acciona, Cellnex Telecom, Laboratorios Rovi, Fluida e Inmobiliaria Colonial.
-
Broadcom (+19,17%) se dispara por este motivo
Si miramos a los valores protagonistas del mercado americano, Broadcom destaca con un avance del 18,67%, hasta los 201,03 dólares. La subida responde a la presentación de nuevos datos que han impulsado el interés de los inversores.
-
El oro profundiza su caída y pierde casi un 3%
El metal precioso extiende su retroceso en una sesión marcada por la fortaleza del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos.
El oro al contado cae cerca del 3%, hasta 3.987,62 dólares por onza, en una corrección técnica que pone fin al reciente impulso alcista del mercado.
-
Atención que el Ibex 35 alcanza los 16.000 puntos
El índice español acaba de alcanzar la cota histórica de los 16.000 puntos. Un nivel psicológico importante que habrá que seguir en las próximas horas.
-
Menos de un punto para los 16.000
El selectivo español continúa peleando por hacerse con los 16.000 puntos y cada vez está más cerca.
El índice español ha marcado máximos en 15.999,3 puntos.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista para estirar más la reacción alcista.
-
A solo 10 puntos de los 16.000 puntos
Tras el último ajuste intradiario, el índice español se acerca a la zona de los 16.000 puntos como nivel clave y psicológico importante.
-
El Ibex 35 logra superar máximos del día
El selectivo español acaba de superar los máximos de la sesión, y marca máximos del día a solo diez puntos de los 16.000.
Estaremos atentos en los próximos minutos a que el índice español logre o no alcanzar dicha cuota tan representativa.
-
Cada vez quedan más cerca los 16.000 puntos
El selectivo español ataca la parte alta del lateral y de esta forma busca superar sus máximos intradiarios. Cada vez están más cerca los 16.000 puntos.
El Ibex 35 cotiza ahora mismo en los 15.973 puntos.