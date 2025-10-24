Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 sube un 1,7% en la semana y roza los 15.900 en su camino a máximos históricos

- El Ibex 35 ha revivido a tiempo tras varias jornadas muy grises. El selectivo español ha repuntado un 0,44% este viernes para cerrar la semana con una revalorización del 1,67%, en los 15.861 puntos.

- De esta forma, el índice ibérico roza con la punta de los dedos su récord histórico de los 16.040 puntos en noviembre de 2007. En lo que llevamos de 2025, el Ibex 35 gana un 36,80%, siendo uno de los índices mundiales más alcistas.

- La jornada ha estado marcada por las nuevas amenazas comerciales del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, que en esta ocasión han tenido a Canadá como principal destinatario.

- El mercado ha reaccionado con cierto entusiasmo al último dato de inflación en Estados Unidos. El IPC de EEUU ha subido en septiembre al 3,0% en tasa interanual, según los datos publicados este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, ha cedido al 3,0%. Ambos índices han mejorado las previsiones.

- En Europa, el clima ha sido benigno, sin pérdidas. El selectivo continental EuroStoxx 50 ha ganado un 0,10%, con Londres en cabeza con un 0,66% y con París a la cola quedándose plano.

- Volviendo a España, títulos como Indra, Inditex o ACS han tirado del carro del Ibex 35, con ganancias del 3%, del 1,89% y del 1,69%, respectivamente.

- En el caso de Indra, se ha beneficiado del acuerdo firmado ayer por Airbus, Leonardo y Thales para crear un gigante europeo del espacio y los satélites, dando por hecho los inversores que la compañía española podría entrar a formar parte de este consorcio.

- Por el contrario, Colonial, Puig o Grifols han marcado la nota negativa, con retrocesos que en ningún caso han superado el 1%.