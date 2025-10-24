Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 sube un 1,7% en la semana y roza los 15.900 en su camino a máximos históricos
El fondo Cinven ultima la compra de la Universidad Alfonso X a CVC por 2.000 millones de euros.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 16:02 La confianza del consumidor en EE. UU. se debilita en octubre
- 15:38 Así abre Wall Street
- 14:31 La inflación en EE. UU. se modera y refuerza las expectativas de recorte de tipos
- 10:15 Analizamos el comportamiento de las acciones de Inditex
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 08:50 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:23 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:35 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 ha revivido a tiempo tras varias jornadas muy grises. El selectivo español ha repuntado un 0,44% este viernes para cerrar la semana con una revalorización del 1,67%, en los 15.861 puntos.
- De esta forma, el índice ibérico roza con la punta de los dedos su récord histórico de los 16.040 puntos en noviembre de 2007. En lo que llevamos de 2025, el Ibex 35 gana un 36,80%, siendo uno de los índices mundiales más alcistas.
- La jornada ha estado marcada por las nuevas amenazas comerciales del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, que en esta ocasión han tenido a Canadá como principal destinatario.
- El mercado ha reaccionado con cierto entusiasmo al último dato de inflación en Estados Unidos. El IPC de EEUU ha subido en septiembre al 3,0% en tasa interanual, según los datos publicados este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, ha cedido al 3,0%. Ambos índices han mejorado las previsiones.
- En Europa, el clima ha sido benigno, sin pérdidas. El selectivo continental EuroStoxx 50 ha ganado un 0,10%, con Londres en cabeza con un 0,66% y con París a la cola quedándose plano.
- Volviendo a España, títulos como Indra, Inditex o ACS han tirado del carro del Ibex 35, con ganancias del 3%, del 1,89% y del 1,69%, respectivamente.
- En el caso de Indra, se ha beneficiado del acuerdo firmado ayer por Airbus, Leonardo y Thales para crear un gigante europeo del espacio y los satélites, dando por hecho los inversores que la compañía española podría entrar a formar parte de este consorcio.
- Por el contrario, Colonial, Puig o Grifols han marcado la nota negativa, con retrocesos que en ningún caso han superado el 1%.
-
El fondo Cinven ultima la compra de la Universidad Alfonso X por 2.000 millones
El fondo británico de capital riesgo Cinven se ha impuesto al consorcio formado por la francesa PAI Partners y la estadounidense Providence para comprar la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) en una operación valorada en unos 2.000 millones de euros.
La firma británica está en proceso de negociación con el fondo CVC Capital Partners, actual propietario de la institución educativa, para rematar los términos definitivos de la compraventa de una participación mayoritaria, según ha adelantado Expansión y recoge Europa Press.
CVC sale del accionariado de la universidad tras haber entrado en el mismo en 2019 con una participación del 70% por unos 1.000 millones de euros, por lo que con esta venta habría prácticamente duplicado el rendimiento de la inversión inicial.
El 30% restante de la UAX es controlado por Jesús Núñez Velázquez, quien fundó la institución en 1994, pero se desconoce si, en el marco de esta operación, aprovechará para desinvertir o mantendrá su posición.
-
Así cierra el Ibex 35
Cerramos en máximos del día, pero todavía dentro del rango semanal de lateralización.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
La última sesión de la semana estuvo dividida en dos partes bien diferenciadas. La primera llevó al Ibex 35 desde un máximo en los 15.858 puntos hasta un mínimo intradiario en los 15.722 puntos.
Los alcistas reaccionaron en ese nivel, aunque persistieron las dudas hasta conocerse el dato de IPC en Estados Unidos, que fue peor de lo esperado, lo que incrementa las probabilidades de una nueva bajada de tipos de interés.
En el tramo final, los alcistas respondieron con contundencia, llevando al Ibex 35 nuevamente cerca de los máximos del día.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en el Viejo Continente, el índice español suma un 0,17% en 15.844 puntos. El saldo semanal es de una ganancia cercana al 1,5%.
El podio de ganadores está compuesto por: Indra (+2,88%), Fluidra (+1,66%) y ACS (+1,41%).
Las mayores caídas son para: Grifols (-0,88%), Puig Brands (-0,71%) e Inmobiliaria Colonial (-0,74%).
-
El euro modera su avance frente al dólar tras el IPC de EE. UU.
Tras repuntar inicialmente por el dato de inflación estadounidense, la moneda única se aleja de los máximos de la sesión y registra un leve avance del 0,05%, situándose en 1,1624 dólares.
El cruce refleja la cautela de los inversores ante la interpretación de los datos macro y sus implicaciones sobre la política monetaria.
-
Ford dispara un 9% tras resultados del tercer trimestre
Las acciones de Ford se disparan un 9% tras presentar sus cuentas trimestrales, superando las expectativas del mercado.
Los inversores valoran positivamente los ingresos y beneficios reportados, impulsando un fuerte repunte en el título y un optimismo generalizado sobre la evolución del fabricante estadounidense.
-
El Ibex 35 acelera y se aproxima a los máximos del día
El selectivo español intensifica la recuperación y alcanza los 15.843 puntos, con un tono claramente alcista.
El impulso comprador gana fuerza en la recta final de la sesión, apuntando a una posible ruptura de los máximos intradiarios si se mantiene el volumen y la presión al alza en el mercado.
-
El Dow Jones avanza con fuerza impulsado por IBM y la banca
El índice industrial sube cerca del 0,85% con IBM a la cabeza tras repuntar un 3,79%. Le siguen Goldman Sachs con un alza del 2,57% y Citigroup con un 2,20%.
En el lado negativo, Boeing retrocede un 1,87% y Johnson & Johnson cae un 1,10%.
-
La confianza del consumidor en EE. UU. se debilita en octubre
El índice de sentimiento de la Universidad de Míchigan cae a 53,6 puntos, por debajo del 54,5 esperado y del 55 anterior.
Las expectativas también retroceden hasta 50,3 frente al 50,9 previsto, reflejando un menor optimismo entre los consumidores estadounidenses pese a la moderación reciente de la inflación.
-
Se recupera terreno y rozamos los 15.800 puntos
-
Hassett señala frustración de Trump con Canadá pero espera retomar el diálogo
El asesor principal de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó que Trump está frustrado con el progreso de las conversaciones con Canadá, aunque confía en reanudar el contacto antes de que termine su mandato.
Hassett justificó la pausa como “la decisión correcta ante la frustración” y añadió que la desaceleración de la inflación alivia la presión sobre la Reserva Federal.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista tras un buen dato de IPC en Estados Unidos.
-
El selectivo español se mantiene lateral con escasos movimientos
El selectivo español continúa en un rango estrecho entre los 15.745 y los 15.785 puntos, con una variación de apenas 40 puntos.
La sesión transcurre con escasa volatilidad y tono negativo, mientras el Ibex 35 cede un 0,36%, reflejando la falta de catalizadores y el compás de espera tras los datos macroeconómicos de EE. UU.
-
Los futuros de Wall Street amplían ganancias antes de la apertura
El futuro del Nasdaq 100 avanza un 0,84%, mientras el futuro del S&P 500 suma un 0,59% y el del Dow Jones Industrial un 0,45%.
El optimismo crece tras los datos de inflación en EE. UU., que refuerzan las expectativas de recortes de tipos y animan a los inversores antes del inicio de la sesión neoyorquina.
-
El Ibex 35 muestra agotamiento comprador
El selectivo español supera los máximos de las últimas tres horas y media, aunque aún no logra consolidar por encima de los 15.800 puntos.
Se percibe cierta falta de impulso y necesidad de nuevos catalizadores para sostener las alzas.
En el plano corporativo, Indra lidera las subidas con un 3,13%, seguida de valores como Fluidra e Inditex que avanzan en torno al 1,7% en una jornada de movimientos contenidos.
-
La inflación en EE. UU. se modera y refuerza las expectativas de recorte de tipos
El IPC general interanual se sitúa en el 3%, por debajo del 3,1% previsto, mientras el IPC subyacente también se modera al 3% desde el 3,1%. En tasa mensual, el dato subyacente sube un 0,2%, frente al 0,3% esperado.
Los mercados reaccionan positivamente, con caídas en los rendimientos de los bonos y un dólar más débil ante la posibilidad de una política monetaria menos restrictiva.
-
Donald Trump elogia los aranceles
A continuación pueden ver los últimos tuits de Donald Trump respecto a los aranceles:
-
El Ibex 35 aguarda el dato de IPC de EE. UU. en terreno negativo
El selectivo español se mantiene con un movimiento lateral y en zona de leves caídas, a la espera del dato de inflación que se publicará a las 14.30 horas.
Los inversores optan por la prudencia antes de una referencia clave que podría marcar el tono del mercado en la recta final de la sesión.
-
El cobre retrocede ante la preocupación sobre los suministros
Los futuros a tres meses subieron más de un 1% para acercarse a los US$10.970 la tonelada en las operaciones intradía en Londres.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Tesla: -0,64% en 446,09 dólares.
Nvidia: +0,57% en 183,22 dólares.
Intel: +7,02% en 40,84 dólares.
AMD: +2,26% en 240,31 dólares.
Microsoft: +0,23% en 521,76 dólares.
Alphabet A: +1,31% en 256,39 dólares.
Micron: +2,39% en 211,66 dólares.
Amazon.com: -0,20% en 220,65 dólares.
Alphabet C: +1,32% en 257,07 dólares.
Deckers Outdoor: -12,35% en 89,88 dólares.
-
Aena busca otro récord este invierno gracias al 'boom' de los vuelos intercontinentales
Las aerolíneas programan un 3,5% más de asientos que el año pasado en la temporada baja, que comienza mañana.
Las rutas con Extremo Oriente (+33%), Oriente Próximo (+28%) y África (+16%) disparan su actividad en contraste con el descenso del 3,8% de las plazas previstas en España.