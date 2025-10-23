Repsol avanza con decisión y pone el foco en sus máximos históricos en 15,70 euros

Las acciones de Repsol han recuperado el soporte de los 15 euros tras un giro alcista, volviendo a ser un valor atractivo desde el punto de vista técnico.

La Unión Europea apoya un veto a las importaciones de gas ruso a partir de enero, lo que provoca una subida en el precio del barril Brent.

Repsol experimenta un fuerte impulso en sus acciones debido a las sanciones de EE.UU. contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil.

Los mercados mantienen la vista puesta en la creciente tensión entre China y Estados Unidos, así como en los resultados empresariales. Los inversores se muestran cautos ante la esperada reunión de la próxima semana entre el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

El Ibex 35 terminó ayer con una leve subida del 0,09% hasta situarse en los 15.781,6 puntos. El fracaso de las tres últimas sesiones en alcanzar los 15.900 puntos impide acercarse a los máximos históricos, aunque los 15.700 puntos, que representan la parte alta del rango lateral anterior, permanecen intactos. Entre los valores del índice destaca el comportamiento de las acciones de Repsol, que suben con fuerza.

Uno de los motivos que impulsa a la petrolera es la agitación en torno al petróleo después de que Estados Unidos anunciara anoche sanciones contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, por la falta de compromiso del gobierno de Vladímir Putin con un proceso de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania.

Además, el pasado lunes los países de la Unión Europea respaldaron el veto a las importaciones de gas ruso a partir del 1 de enero del año próximo, alegando “fuerza mayor” para permitir la rescisión de contratos con empresas de Moscú. El barril Brent, referencia en Europa, se dispara por encima de los 64 dólares y regresa así a los niveles de comienzos de mes.

Estos acontecimientos están impactando de forma positiva en la evolución de los títulos de Repsol. Desde abril, el valor ha desarrollado una estructura de mínimos y máximos crecientes, una tendencia alcista acompañada de su correspondiente directriz o soporte creciente que ha sostenido los precios hasta alcanzar un máximo histórico, en formato intradiario, el pasado 26 de septiembre en la zona de 15,70 euros por acción.

Esta secuencia ha estado acompañada por la media móvil de medio plazo, con el precio manteniéndose de forma constante por encima de dicha referencia técnica. Aunque en las cuatro últimas sesiones se haya perforado a la baja, los alcistas han reaccionado rápidamente situando nuevamente el precio por encima de la media móvil, lo que mejora sensiblemente su aspecto técnico a corto plazo.

Desde esos máximos históricos en 15,70 euros se ha producido una fase de ajuste que llevó a Repsol a perder el soporte de los 15 euros y buscar apoyo en la zona de 14,30 euros por acción, nivel que actuaba como siguiente soporte horizontal. Esta corrección provocó una caída superior al 11% en poco más de un mes.

Evolución de las acciones de Repsol Eduardo Bolinches TradingView

Sin embargo, este retroceso no ha sido especialmente negativo, ya que ha permitido a la petrolera aliviar los altos niveles de sobrecompra acumulados y alcanzar zonas de sobreventa de las que ahora intenta salir.

En las últimas cinco sesiones se ha producido un giro alcista que ha permitido recuperar buena parte del último tramo de caídas y, además, recuperar la zona de soporte horizontal de los 15 euros, nivel también psicológico relevante para el valor.

Otro aspecto positivo es el incremento del volumen de negociación a medida que el precio se acercaba al soporte de los 14 euros, lo que podría interpretarse como una fase de acumulación de muy corto plazo.

En cuanto a los niveles técnicos operativos, mientras Repsol cierre durante dos jornadas consecutivas por encima de los 15 euros por acción, se activará una señal de entrada que permitirá introducir una orden de compra. El hueco alcista generado en la sesión de hoy pasará entonces a considerarse un hueco de continuidad, lo que facilitará alcanzar los objetivos técnicos actuales.

El primer objetivo se sitúa en los 15,30 euros por acción y, por encima de esa cota, los máximos históricos en formato intradiario en los 15,70 euros. Todavía queda, por tanto, un tramo alcista por cubrir, lo que convierte a Repsol en un valor atractivo desde el punto de vista técnico, siempre que se cumpla la condición de esos dos cierres diarios o uno semanal por encima de los 15 euros.

En cualquier caso, conviene establecer una orden de protección asociada a la estrategia con el fin de limitar riesgos, la cual debería fijarse en no perder la zona de 14,95 euros por título en base cierres.