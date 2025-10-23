Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se bloquea ante los 15.800 puntos por el lastre de Bankinter
El selectivo español de nuevo atrapado en una lateralidad con los 15.700 puntos como soporte clave.
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 16:08 Las ventas de viviendas existentes en EE. UU. igualan las previsiones en septiembre
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:36 Las ventas minoristas en Canadá repuntan un 1% en agosto
- 10:05 Analizamos el comportamiento de las acciones de Repsol
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:51 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:25 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:37 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 ha intentado agarrarse a los 15.800 puntos, pero ha vuelto a fracasar y se ha quedado a las puertas, en los 15.792 enteros, tras terminar la sesión del jueves prácticamente plano (0,07%). Claramente, Bankinter ha sido su lastre.
- El banco ha presentado resultados y, si bien ha mejorado su beneficio neto un 11% en término interanual, hasta los 812 millones de euros, el mercado le ha azotado con una pérdida bursátil del 4,98%. Los analistas consideran que el margen de intereses aguanta, pero les preocupa la caída de la cartera crediticia en el banco que dirige Gloria Ortiz.
- Al cierre, los valores más alcistas han sido: Repsol (3,35%), Solaria (2,25%) y Acciona Energía (2,09%).
- Por el contrario, el farolillo rojo ha sido el mencionado Bankinter, seguido de otros bancos puramente nacionales, que se han contagiado una semana antes de presentar sus resultados: Unicaja (-2,13%) y CaixaBank (-1,67%).
- En los parqués del Viejo Continente, la foto ha sido positiva para todas las grandes bolsas, siendo el Ibex 35 el índice más rezagado de todos. El selectivo continental EuroStoxx 50 se ha revalorizado un 0,49%, y Londres ha llevado la batuta con un 0,60% arriba.
- La jornada ha estado marcada por la noticia de que Airbus, Leonardo y Thales fusionarán sus negocios espaciales para crear un gigante europeo de satélites. Las tres cotizadas han subido un 0,46%, un 1,66% y un 0,58%, respectivamente.
- Por su parte, tras dos días de correcciones, el oro vuelve a su senda de crecimiento y la onza ya vuelve a cotizar por encima de los 4.150 dólares, gracias a un empuje del 2,3%.
Así cierra el Ibex 35
Seguimos a la espera del dato de inflación en EE. UU., seguimos en lateralidad.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
El Ibex 35 experimentó, hoy jueves, una sesión de alta volatilidad, en la que, durante gran parte del día, desarrolló una estructura alcista. Esta tendencia le permitió recuperar niveles clave, como la zona de los 15.800 puntos, hasta alcanzar un máximo intradiario en los 15.865 puntos.
Sin embargo, en el tramo final de la sesión, los inversores bajistas ejercieron fuertes ventas y, en estos momentos, el índice español está cediendo la cota de los 15.800 puntos.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,11% en los 15.799 puntos.
Los tres valores más alcistas son, a esta hora: Repsol (+3,34%), Indra (+2,04%) y Solaria (+1,90%).
El podio de valores más castigados está formado por: Bankinter (-4,63%), Unicaja Banco (-1,67%) y CaixaBank (-1,30%).
Honeywell (+7,00%) lidera las subidas del índice Dow Jones
En el Dow Jones de Industriales, Honeywell destaca con un avance del 6,94%, seguida de 3M con un 1,54% y Citigroup con un 1,18%.
En el lado contrario, IBM registra la mayor caída con un 3,90%, Verizon retrocede un 2,02% y Home Depot pierde un 1,16%, marcando los valores más penalizados de la sesión.
El suministro de gas natural en EE. UU. supera previsiones
Los datos de la EIA muestran un aumento de 87 BCF en el suministro de gas natural, por encima de los 83 BCF previstos y los 80 BCF de la semana anterior.
La cifra indica un incremento significativo en las reservas de gas frente a las expectativas del mercado.
El selectivo español ajusta posiciones sin perder los 15.800 puntos
El selectivo español registra un nuevo retroceso intradía desde los máximos de la sesión, dentro de una secuencia de mínimos y máximos crecientes.
La zona de los 15.800 puntos sigue actuando como nivel de soporte clave, manteniendo la estructura alcista intradía.
Las ventas de viviendas existentes en EE. UU. igualan las previsiones en septiembre
Las ventas alcanzaron los 4,06 millones de unidades, en línea con las expectativas del mercado y por encima de los 4 millones del mes anterior.
El dato refleja cierta estabilidad en el mercado inmobiliario estadounidense tras meses de debilidad.
El petróleo acomete subidas cercanas al 5%
El Brent de referencia en Europa avanza un 5% hasta los 65,67 dólares por barril, mientras el crudo americano West Texas sube un 5,18% y se sitúa en 61,53 dólares.
Ambas referencias encadenan tres sesiones consecutivas de fuertes alzas, con un ritmo de subida cada vez más acelerado.
Las energéticas de EE. UU. suben con fuerza tras nuevas sanciones a Rusia
El sector energético estadounidense avanza con decisión mientras el crudo repunta un 5% tras las nuevas sanciones de EE. UU. a Rusia.
Chevron y Exxon Mobil ganan un 1,4%, Halliburton un 2,5%, SLB un 2,7%, Devon Energy un 3,5% y ConocoPhillips suma un 3,1%, impulsando al conjunto del sector.
El cobre sube tras visión alcista de Goldman a corto plazo
El metal, utilizado en el cableado de las energías renovables, la electrónica y la construcción, se ha visto respaldado en los últimos meses por una serie de interrupciones en las minas de todo el mundo.
El Ibex 35 marca nuevos máximos intradía
El selectivo español aprovecha el impulso de la bolsa estadounidense y alcanza los 15.855 puntos, en una jornada claramente dominada por los alcistas.
El índice consolida un movimiento de rebote que refuerza el tono positivo del mercado.
Así abre Wall Street
Hueco de apertura muy plano en la víspera de la sesión en la que conoceremos el IPC de Estados Unidos.
-
El Ibex 35 se mantiene firme sobre los 15.800 puntos antes de la apertura americana
El selectivo español consolida posiciones por encima de los 15.800 puntos, donde los alcistas vuelven a tomar impulso en cada retroceso que tantea dicha zona.
Repsol lidera las subidas con un avance del 3,52%, seguida por Indra y Mapfre, que repuntan alrededor del 1,25%.
En el lado contrario, Bankinter continúa como el valor más penalizado de la sesión.
Los futuros americanos se giran a rojo
Los futuros de los principales índices de Wall Street se giran hacia el lado negativo adelantando caídas que rozan el 0,20% de media.
De esta manera, el futuro del Nasdaq 100 cede un 0,23% mientras que el del S&P 500 lo hace un 0,12% y el del Dow Jones se deja un 0,19%.
La inflación de septiembre se publicará pese al cierre del Gobierno en EE. UU.
Según la Reserva Federal de Cleveland, la inflación general habría aumentado un 2,99% interanual y la subyacente un 2,95% en septiembre.
Estas cifras respaldan la idea de que los aranceles de Trump no elevaron la inflación, aunque impidieron que descendiera al 2% objetivo de la Fed, especialmente por su impacto en los bienes duraderos.
Las ventas minoristas en Canadá repuntan un 1% en agosto
El dato mensual de ventas minoristas en Canadá muestra un avance del 1% en agosto, en línea con las previsiones y tras una caída previa del 0,7%.
La cifra confirma una recuperación del consumo interno tras el retroceso del mes anterior.
Grifols alcanza la categoría Platino en la calificación de sostenibilidad de EcoVadis
Según la compañía, "consolida el progreso de Grifols en materia ambiental, social y de gobernanza y evidencia la solidez de su estrategia para integrar la sostenibilidad en su modelo de negocio, operaciones globales y red de proveedores".
Más concretamente, este año, Grifols ha destacado con una puntuación de 92 sobre 100 en la categoría de medioambiente y con una mejora significativa en las prácticas laborables y los derechos humanos, elevando su puntuación de 80 a 87 puntos. El mayor aumento se ha producido en la puntuación de 'compras sostenibles', en la que ha aumentado de 60 a 79 puntos sobre 100, reflejando el compromiso de la compañía con la transformación de su cadena de valor.
Ibex 35 corrige tras tocar los 15.830 puntos
El selectivo español registra una primera toma de beneficios tras alcanzar los máximos intradía en los 15.830 puntos, dentro de un proceso correctivo en el rebote que mantiene.
Actualmente, los 15.800 puntos se consolidan como nivel de referencia clave para el desarrollo de la sesión.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -0,29% en 179,75 dólares.
IBM: -6,92% en 267,60 dólares.
Amazon.com: +0,37% en 218,75 dólares.
UnitedHealth: -1,53% en 355,97 dólares.
Apple: -0,12% en 258,04 dólares.
Honeywell: +4,09% en 215,07 dólares.
Microsoft: +0,01% en 520,61 dólares.
Chevron: +1,47% en 157,86 dólares.
Verizon: +0,20% en 39,88 dólares.
Salesforce Inc.: +0,01% en 256,66 dólares.
American Airlines mejora sus resultados
La aerolínea registra un EPS ajustado de -0,17 dólares, superior a los -0,27 dólares estimados, mostrando una reducción de pérdidas frente a lo esperado.
Los ingresos brutos se sitúan en torno a 13,63 mil millones de dólares, en línea con las previsiones, reflejando una gestión eficiente en un entorno operativo complicado.
-
T-Mobile bate las previsiones de captación de clientes
La compañía registra ingresos de 21,96 mil millones de dólares, ligeramente por debajo de los 21,98 mil millones estimados. Sin embargo, los clientes netos de pospago suman 2,35 millones frente al millón y medio previsto, y los clientes de telefonía pospago crecen en 1,01 millones, superando las 852.016 estimadas.
Los resultados muestran un fuerte dinamismo comercial y consolidación de su base de clientes.