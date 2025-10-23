Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se bloquea ante los 15.800 puntos por el lastre de Bankinter

- El Ibex 35 ha intentado agarrarse a los 15.800 puntos, pero ha vuelto a fracasar y se ha quedado a las puertas, en los 15.792 enteros, tras terminar la sesión del jueves prácticamente plano (0,07%). Claramente, Bankinter ha sido su lastre.

- El banco ha presentado resultados y, si bien ha mejorado su beneficio neto un 11% en término interanual, hasta los 812 millones de euros, el mercado le ha azotado con una pérdida bursátil del 4,98%. Los analistas consideran que el margen de intereses aguanta, pero les preocupa la caída de la cartera crediticia en el banco que dirige Gloria Ortiz.

- Al cierre, los valores más alcistas han sido: Repsol (3,35%), Solaria (2,25%) y Acciona Energía (2,09%).

- Por el contrario, el farolillo rojo ha sido el mencionado Bankinter, seguido de otros bancos puramente nacionales, que se han contagiado una semana antes de presentar sus resultados: Unicaja (-2,13%) y CaixaBank (-1,67%).

- En los parqués del Viejo Continente, la foto ha sido positiva para todas las grandes bolsas, siendo el Ibex 35 el índice más rezagado de todos. El selectivo continental EuroStoxx 50 se ha revalorizado un 0,49%, y Londres ha llevado la batuta con un 0,60% arriba.

- La jornada ha estado marcada por la noticia de que Airbus, Leonardo y Thales fusionarán sus negocios espaciales para crear un gigante europeo de satélites. Las tres cotizadas han subido un 0,46%, un 1,66% y un 0,58%, respectivamente.

- Por su parte, tras dos días de correcciones, el oro vuelve a su senda de crecimiento y la onza ya vuelve a cotizar por encima de los 4.150 dólares, gracias a un empuje del 2,3%.