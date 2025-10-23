Trump indulta al fundador de Binance, Changpeng Zhao

La secretaria de prensa de la Casa Blanca declaró que el procesamiento de Zhao bajo la administración Biden fue por un deseo de castigar a la industria de las criptomonedas.

Changpeng Zhao había solicitado previamente un indulto, y tiene vínculos con World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas asociada con Donald Trump y sus hijos.

Donald Trump ha otorgado un indulto a Changpeng Zhao, el fundador de Binance, después de que cumpliera tiempo en prisión por no detener actividades ilegales en su plataforma.

El presidente estadounidense Donald Trump ha indultado a Changpeng Zhao, fundador de Binance, quien creó la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo y ha cumplido un tiempo de cuatro meses en prisión tras no poder detener a los criminales que usaban la plataforma para mover dinero relacionado con abuso sexual infantil, tráfico de drogas y terrorismo.

Zhao había solicitado previamente a Trump un indulto. Como informa el WSJ, Zhao tiene profundos lazos con World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas que el presidente republicano y sus hijos Eric y Donald Jr. lanzaron en septiembre.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado en un comunicado que el gobierno del entonces presidente Joe Biden procesó a Zhao por un "deseo de castigar a la industria de las criptomonedas".

La portavoz señala que "no había acusaciones de fraude o víctimas identificables", aunque Zhao se había declarado culpable en noviembre de un cargo por no mantener un programa contra el lavado de dinero.

"Fallé aquí", dijo Zhao al tribunal el año pasado. "Lamento profundamente mi fracaso y lo siento".

El exdirigente se declaró culpable de incumplir las normativas de EEUU contra el blanqueo de dinero, renunció al cargo de consejero delegado y asumió una multa de 50 millones de dólares como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia.