Bit2Me y Société Générale se asocian para lanzar 'stablecoins' ligadas al euro y el dólar

La plataforma española Bit2Me se ha asociado con Société Générale-Forge, la filial del grupo francés Société Générale especializada en criptoactivos, para lanzar en esta plataforma sus dos stablecoins: EUR CoinVertible, en euros, y USD CoinVertible, en dólares.

Ambos tokens ya están disponibles en Bit2Me, ofreciendo a los usuarios soluciones de pago digitales "eficientes y versátiles", según la firma.

Los usuarios particulares e institucionales de Bit2Me podrán utilizar estas stablecoins, que cumplen con la normativa europea MiCA, para pagos, acceso a liquidez y una amplia gama de aplicaciones financieras, con funcionalidades adicionales que se implementarán conforme crezca su adopción.

SocGén-Forge es la emisora de las dos stablecoins. Por ahora, su capitalización de mercado es pequeña respecto a las grandes criptomonedas, de casi 65 millones de dólares en el caso de EURCV y 31 millones de dólares en el de USDCV, según CoinMarketCap, pero los últimos acuerdos que está cerrando Société Générale con distintas plataformas de criptos (Bitpanda o Bullish) apuntan hacia un crecimiento exponencial de las mismas.

Con este listado, Bit2Me amplía su oferta a más de 400 criptoactivos, consolidando aún más su posición como la plataforma líder de trading de criptoactivos en el mercado hispanohablante.

La carrera en la banca

La carrera en la gran banca europea por lanzar stablecoins no ha hecho más que empezar. Al galo SocGén le ha salido una fuerte competencia, con las entidades españolas como protagonistas.

CaixaBank se ha unido a ING, UniCredit, Danske Bank, Raiffeisen y otros bancos europeos para emitir una stablecoin ligada al euro. El consorcio, con sede en Países Bajos, está abierto a más bancos y se espera que la stablecoin se emita en la segunda mitad de 2026.

Por su parte, BBVA trabaja en su propia stablecoin, que también emitirá el año que viene, aunque sin fecha concreta por ahora.

Asimismo, el Santander explora lanzar una stablecoin con otros nueve grandes bancos internacionales, entre ellos Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America, BNP Paribas, Citi, Barclays, UBS o MUFG Bank. De acuerdo a su comunicado, el proyecto se enfocará en las principales divisas del G7: dólar estadounidense, euro, yen, libra esterlina y dólar canadiense.