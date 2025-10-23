¿ArcelorMittal ha descontado las buenas noticias de su sector?

ArcelorMittal se dispara un 54% en bolsa durante el 2025, colocándose como una de las mejores compañías del Ibex 35 en el año. A pesar de la leve corrección reciente, el crecimiento de la siderúrgica se mantiene estable. ¿Cuáles son los factores que lo explican? A pesar de la leve corrección reciente, el crecimiento de la siderúrgica se mantiene estable.¿Cuáles son los factores que lo explican?



Cabe señalar que durante el primer semestre de 2025, ArcelorMittal registró un beneficio neto de 2.598 millones de dólares, un 80% más que en 2024, impulsado por 800 millones en partidas extraordinarias y efectos favorables del tipo de cambio.

Aunque los ingresos totales cayeron un 5,6% por la debilidad de la demanda, los márgenes mejoraron gracias a la optimización de costes y la reestructuración operativa.





Análisis técnico de ArcelorMittal

Un destacado movimiento corporativo de ArcelorMittal en 2025 es la compra del 50% restante de la planta de Calvert (Alabama) a Nippon Steel, convirtiéndose en su único propietario. Esta operación fortalece su presencia en el mercado norteamericano, clave ante los nuevos aranceles impulsados por la Administración Trump, y permite ofrecer aceros de alta calidad y bajas emisiones integrando producción con sus instalaciones en Texas. El mercado interpreta esta integración como un paso estratégico para ganar competitividad.



El grupo espera un crecimiento global de la demanda (excluyendo China) del 2,5 %–3,5 % en 2025. La diversificación geográfica, junto con su apuesta por aceros descarbonizados, le ha permitido aislar parcialmente el impacto de los ciclos y beneficiarse de una mejor valoración en bolsa. Estos factores, ya descontados en el precio por título, explican el buen desempeño anual de la cotizada.

Jefferies subió la semana pasada el precio objetivo de ArcelorMittal en más de un 20%, situándolo en los 36€ por acción frente a los 29,5€ anteriores. Coinciden en que las noticias positivas sobre el sector ya se reflejan en la cotización, argumentando que los beneficios estructurales por los aranceles europeos sobre importaciones de acero aumentan sus márgenes y mejoran sus flujos de caja.

Las medidas de protección de la UE frente al acero chino van a seguir favoreciendo a productores europeos como ArcelorMittal, por lo que no cabe esperar una fuerte corrección próximamente.

Precisamente esta confirmación de la subida de aranceles al acero por parte de la UE ha provocado el rally del 7,6% en el precio de las acciones de Arcelor en lo que llevamos de octubre. El soporte actual de 33 euros por título se puede sostener gracias a la mejora del precio de venta del acero en Europa tras la última subida de aranceles.