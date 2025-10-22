Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se estanca y vuelve a quedarse a las puertas de los 15.800 puntos

- El Ibex 35 se estanca y vuelve a quedarse por debajo de los 15.800 puntos. Este miércoles, el selectivo español ha terminado prácticamente plano: un 0,09% arriba, en los 15.781 enteros.

- En una jornada de signo mixto en Europa. El selectivo continental EuroStoxx 50 ha retrocedido un 0,80%, arrastrado por Milán, París y Fráncfort. La bolsa milanesa ha caído más de un 1%. Por el contrario, ha logrado aguantar en verde Londres, con cerca de un 1% de ganancia.

- En el parqué español, los mejores valores han sido Repsol, ArcelorMittal e IAG: 2,49%, 1,98% y 1,94%, respectivamente.

- Entre los títulos en rojo, las peores acciones han sido Redeia (-1,17%), Inditex (-0,84%) e Iberdrola (-0,76%).

- El oro, que el martes se desplomó en su mayor corrección en cinco años frenando así su rally alcista por el miedo a una burbuja, hoy sigue sufriendo la pérdida de valor, aunque a un menor ritmo: -1,50%, con los futuros cotizando a unos 4.050 dólares por onza y habiendo cedido la cota psicológica de los 4.100 dólares.