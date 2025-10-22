Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se estanca y vuelve a quedarse a las puertas de los 15.800 puntos
El mercado confirma la ruptura con otro cierre por encima de los 15.700 puntos, pero la vela correctiva de ayer abre muchas dudas.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 16:40 Inventarios de petróleo y gasolina en EE. UU. muestran descensos inesperados
- 15:37 Así abre Wall Street
- 10:06 Analizamos el comportamiento de las acciones de Grifols
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:42 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:20 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:45 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 se estanca y vuelve a quedarse por debajo de los 15.800 puntos. Este miércoles, el selectivo español ha terminado prácticamente plano: un 0,09% arriba, en los 15.781 enteros.
- En una jornada de signo mixto en Europa. El selectivo continental EuroStoxx 50 ha retrocedido un 0,80%, arrastrado por Milán, París y Fráncfort. La bolsa milanesa ha caído más de un 1%. Por el contrario, ha logrado aguantar en verde Londres, con cerca de un 1% de ganancia.
- En el parqué español, los mejores valores han sido Repsol, ArcelorMittal e IAG: 2,49%, 1,98% y 1,94%, respectivamente.
- Entre los títulos en rojo, las peores acciones han sido Redeia (-1,17%), Inditex (-0,84%) e Iberdrola (-0,76%).
- El oro, que el martes se desplomó en su mayor corrección en cinco años frenando así su rally alcista por el miedo a una burbuja, hoy sigue sufriendo la pérdida de valor, aunque a un menor ritmo: -1,50%, con los futuros cotizando a unos 4.050 dólares por onza y habiendo cedido la cota psicológica de los 4.100 dólares.
Así cierra el Ibex 35
Seguimos totalmente lateralizados a la espera de nuevos alicientes para atacar los máximos históricos.
Crescenta cierra una alianza con Mercer y lanza su primer fondo de secundarios: 60 millones de euros y TIR del 15%
Crescenta, la primera gestora digital de España para la inversión en fondos de capital privado entre los minoristas, ha iniciado la comercialización de su primer fondo de secundarios Crescenta Private Equity Secondaries I, FCR, lanzado junto a Mercer.
El vehículo, que busca una rentabilidad neta anual del 15% y tiene un tamaño objetivo de 60 millones de euros, realizará entre 15 y 40 transacciones, con el objetivo de construir una cartera diversificada a través de diferentes gestoras, añadas, regiones geográficas y sectores.
Su compromiso mínimo de inversión son 10.000 euros, a desembolsar gradualmente.
Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Sesión de cierta volatilidad para el Ibex 35, aunque la diferencia entre mínimo y máximo no superó los 120 puntos. El índice registró un mínimo intradía en 15.750 puntos y un máximo en 15.868 puntos.
Tras las caídas de ayer, el selectivo español recupera y se mantiene por encima de su primer soporte intermedio, aunque en dos ocasiones durante la sesión se puso en riesgo la zona de los 15.800 puntos.
A falta del tramo final, el índice sigue por encima de este nivel y suma un 0,36% en 15.832 puntos.
El podio de ganadores está formado por: Repsol (+2,38%), IAG (+2,07%) y Aena (+1,94%).
Las mayores caídas son para: Redeia (-0,91%), Acciona Energía (-0,83%) y Puig Brands (-0,83%).
Última hora: el presidente de la Cámara de EE. UU., Johnson, alerta sobre retrasos en las cuentas
Johnson informó que habló con Thune y que ambos se comunicaron con el presidente Trump, mostrando total alineación en materia de gastos.
Al mismo tiempo, advirtió que los demócratas están ralentizando el proceso, complicando la aprobación a tiempo de los proyectos de ley de asignaciones. “Se nos está acabando el tiempo para hacer lo necesario”, señaló, subrayando la urgencia de avanzar en las decisiones presupuestarias.
-
Inventarios de petróleo y gasolina en EE. UU. muestran descensos inesperados
Los datos de la EIA revelan que las reservas de gasolina cayeron 2,147 millones de barriles frente a los 1,653 millones estimados y los 0,267 millones previos.
Las existencias de crudo en Cushing descendieron 0,770 millones, mientras que los inventarios totales de crudo bajaron 0,961 millones frente a un aumento esperado de 2,181 millones y los 3,524 millones anteriores.
Estos descensos reflejan una presión de oferta menor a la prevista en el mercado energético estadounidense.
IBM y 3M lideran las subidas en el Dow Jones
Baidu probará coches sin volante en Suiza a finales de año
Apollo Go, la división de conducción autónoma de Baidu, y una filial de Swiss Post iniciarán pruebas con vehículos totalmente autónomos antes de fin de año, con la vista puesta en su lanzamiento comercial para 2027.
-
El Ibex 35 resiste y mantiene los 15.800 puntos
Tras una corrección sostenida desde media mañana, el índice español logra conservar la zona de los 15.800 puntos, mostrando fortaleza en ese nivel técnico clave y manteniendo el sesgo positivo de la jornada.
-
El euro se debilita y roza los 1,16 dólares
La moneda europea encadena su cuarta jornada consecutiva a la baja y se sitúa en los 1,1594 dólares, con un leve retroceso del 0,05%.
Aunque se aleja ligeramente de los mínimos intradía, los compradores siguen sin aparecer y el sesgo bajista domina el cruce frente al dólar.
Así abre Wall Street
Apertura muy plana con el protagonismo de Netflix que baja un 8%.
-
El Ibex 35 se acerca peligrosamente a los 15.800 puntos antes de la apertura americana
El Ibex 35 mantiene un tenue avance del 0,25% tras marcar un máximo intradía en los 15.868 puntos, aunque continúa el goteo bajista que lo acerca a la cota de los 15.800.
Indra, ACS y ArcelorMittal lideran las subidas con alzas de entre el 2,24% y el 1,86%, mientras en el extremo opuesto algunos valores moderan las ganancias iniciales.
La sesión se muestra cautelosa a la espera de la apertura de Wall Street.
Telefónica nombra nuevo consejero independiente y reestructura su consejo
El Consejo de Administración de Telefónica ha aprobado por unanimidad el nombramiento de César Mascaraque Alonso como consejero independiente por cooptación, tras la renuncia de Francisco Javier de Paz Mancho, quien asume nuevas funciones ejecutivas en el Grupo.
De Paz pasará a ser director adjunto al presidente, Marc Thomas Murtra, y responsable de Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa, además de continuar al frente de Telefónica Audiovisual Digital.
Ana María Sala Andrés ha sido designada presidenta de la Comisión de Sostenibilidad y Regulación. Con estos cambios, el consejo de Telefónica cuenta con nueve consejeros independientes, equivalentes al 60% de su composición total.
-
BBVA prepara una recompra de acciones de 3.000 millones, según Morgan Stanley
El banco mantendría una ratio de capital de máxima calidad cercana al 13%.
El Ibex 35 se aleja de máximos intradía
El Ibex 35 continúa con un leve goteo bajista que lo lleva a tantear la zona de los 15.815 puntos, alejándose de los máximos alcanzados durante la sesión.
La presión vendedora gana terreno de forma gradual, mientras el mercado evalúa si este retroceso se consolida o queda en una pausa dentro de la tendencia previa.
Greer anticipa avances en el diálogo comercial entre EE. UU. y China
-
-
CIE Automotive logra un beneficio récord de 262 millones en nueve meses
La compañía alcanza su mayor beneficio neto acumulado en nueve meses, con 262 millones de euros y una facturación de 2.974 millones, un 2% más a moneda constante. El EBITDA asciende a 564 millones, con un margen del 19%, y el EBIT a 419 millones, equivalente al 14,1%.
La generación de caja operativa de 384 millones reduce la deuda por debajo de los 1.000 millones, situándola en mínimos históricos.
Su consejero delegado, Jesús María Herrera, destaca la eficiencia y fortaleza financiera del grupo, que ha recuperado un 20% de retorno sobre activos netos, consolidando una rentabilidad sostenida y diferencial en el sector.
-
Barclays eleva su previsión de ganancias y anuncia recompra de acciones
Barclays elevó su previsión de rentabilidad para 2024 por encima del 11% y anunció una recompra de acciones de £500 millones.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura:
Tesla: -0,25% en 441,50 dólares.
Nvidia: -0,01% en 181,14 dólares.
Amazon.com: -1,30% en 219,15 dólares.
Meta Platforms: -0,41% en 730,30 dólares.
Alphabet A: +1,72% en 254,77 dólares.
Apple: -0,71% en 260,82 dólares.
Strategy: -2,79% en 203,49 dólares.
Alphabet C: +1,70% en 255,62 dólares.
AMD: -0,34% en 237,21 dólares.
Intuitive Surgical: +17,73% en 544,79 dólares.