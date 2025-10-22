Grifols se juega el rebote en el nivel de retroceso Fibonacci de los 11,13 euros

La pérdida del soporte en 11,13 euros podría llevar a Grifols a un nuevo soporte en 10,40 euros, aumentando la probabilidad de una fase de ajuste prolongada.

Grifols ha registrado un beneficio neto de 177 millones de euros en el primer semestre, un incremento del 388% respecto al año anterior.

El informe de Barclays indica un riesgo para las previsiones de ventas de Grifols en 2025 debido al tipo de cambio, aunque espera un flujo de caja positivo.

Grifols enfrenta un crucial nivel de soporte en 11,13 euros, según el retroceso Fibonacci, tras una caída significativa de sus acciones.

La geopolítica recupera protagonismo. El presidente de EE. UU., Donald Trump, puso en entredicho la celebración del encuentro previsto para la próxima semana con el mandatario chino, Xi Jinping, lo que reavivó las dudas sobre un posible entendimiento comercial. Al mismo tiempo, persiste la incertidumbre en torno al cierre del Gobierno federal, ante la falta de consenso entre demócratas y republicanos.

El Ibex 35 se desmarcó ayer del resto de los mercados europeos y retrocedió un 0,39%, quedando por debajo de los 15.800 puntos, en una sesión marcada por el inicio de la temporada de resultados empresariales en España.

El índice acumula en lo que va de año una ganancia del 36%. Si se examina el comportamiento de los valores que lo integran, destaca la caída de las acciones de Grifols, que retroceden con determinación en los primeros intercambios.

El motivo de esta caída es un informe de Barclays que señala que el tipo de cambio representa un riesgo para las previsiones de ventas de Grifols en 2025, aunque anticipa que el flujo de caja libre probablemente se mantenga positivo.

La entidad prevé unas ventas para el tercer trimestre de 2025 de 1.853 millones de euros, impulsadas principalmente por Biopharma y Diagnósticos. Para el resultado bruto de explotación (EBITDA) ajustado, Barclays reitera su precio objetivo en los 15 euros por acción y estima 474 millones de euros.

En su última cuenta de resultados, Grifols cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 177 millones de euros, un 388% más que el año anterior. Los ingresos se situaron en 3.677 millones, un 7% más a tipo de cambio constante, y el EBITDA ajustado alcanzó los 876 millones, un 12,7% más.

Desde el punto de vista técnico, y teniendo en cuenta el comportamiento de los títulos de Grifols tras el primer trimestre del ejercicio, se observa un importante repunte de precios iniciado desde la zona de los 7,24 euros por acción, alcanzada en abril, que permitió al valor recuperar terreno hasta llegar a los máximos anuales en 13,54 euros por título durante julio.

Evolución de las acciones de Grifols Eduardo Bolinches TradingView

Sin embargo, tras alcanzar dichos máximos, el valor inició un intenso y prolongado goteo bajista que provocó la pérdida de varios niveles relevantes, como la zona de los 12,44 euros y, más recientemente, los 11,80 euros por acción.

Durante los dos últimos meses, los precios se han visto presionados en parte por los altos niveles de sobrecompra acumulados anteriormente. Un aspecto destacable en el gráfico es que Grifols ya cotiza por debajo de su media móvil de corto y medio plazo, habiendo perforado a la baja ambas referencias, que no han logrado frenar el avance de los bajistas.

Tomando como referencia los mínimos de abril y los máximos de julio, puede trazarse el nivel de retroceso proporcional Fibonacci para identificar los soportes más relevantes que podrían frenar el deterioro de Grifols a corto plazo.

En este sentido, se aprecia una zona de soporte en los 11,13 euros por acción, correspondiente al 38,20% de retroceso, nivel que el valor está tanteando en la jornada de hoy. Es de vital importancia que este soporte aguante.

Una pérdida de dicha zona en niveles de cierre implicaría una posible recaída hacia los 10,40 euros por título, donde se encuentra el siguiente nivel de soporte proporcional, es decir, el 50% de toda la subida, que coincide además con la media móvil de largo plazo. Este nivel conforma un suelo potencial y una zona clave de apoyo, cuya pérdida aumentaría las probabilidades de que la actual fase de ajuste continúe.

En este escenario técnico, y considerando también el hueco a la baja generado en la sesión de hoy —síntoma de debilidad a corto plazo—, Grifols solo ofrecerá una señal interesante de compra para el más riguroso corto plazo en la medida en que siga cayendo y se acerque a los entornos de los 10,50 euros.

En cualquier caso, y solamente para operaciones especulativas de corto plazo que puedan permitirse cierto riesgo, Grifols únicamente generará una señal de compra si logra recuperar el soporte horizontal perdido en las últimas tres jornadas, es decir, la zona de los 11,80 euros en base cierres.