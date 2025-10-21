Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde los 15.800 puntos pese al acelerón de Rovi
Necesitamos ver otro cierre por encima de los 15.700 puntos para confirmar la ruptura alcista.
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 15:36 Así abre Wall Street
- 14:30 La inflación en Canadá repunta en septiembre por encima de lo previsto
- 10:20 Analizamos el comportamiento de las acciones de Enagás
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:54 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:21 La CNMV suspende la cotización de Duro Felguera
- 08:16 Niveles operativos de valores del Ibex 35
- 07:43 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 ha luchado hasta última hora por mantener los 15.800 puntos en una jornada de dudas en Europa, pero no ha podido.
- El selectivo español se ha dado la vuelta al color rojo, con un leve retroceso del 0,39%, hasta los 15.767 enteros, en una jornada marcada por el inicio de la temporada de resultados empresariales en España, con Enagás dando el pistoletazo de salida, y en la que los inversores han estado también pendientes de Duro Felguera, que ha solicitado la suspensión de su cotización en bolsa durante hora y media al inicio de la sesión.
- Duro Felguera evita el concurso de acreedores tras aprobar su plan de reestructuración y reducirá su plantilla a la mitad.
- El selectivo español corta así su racha alcista pese a que Rovi se ha disparado en los últimos compases un 6,31%, tras anunciar que fabricará íntegramente en España el nuevo fármaco contra la obesidad de Roche.
- Tras el laboratorio farmacéutico, los valores que más han ganado son Indra (2,22%) y Amadeus (1,18%).
- Por el contrario, a la cola se han puesto acciones con pérdidas como Grifols (-2,56%), Sacyr (-1,88%) o Acciona Energía (-1,88%).
- De esta forma, el Ibex 35 acumula una revalorización anual de casi el 36%.
- En el Viejo Continente, el selectivo español ha sido la única gran bolsa en culminar la jornada con pérdidas. El selectivo continental EuroStoxx 50 ha ganado un 0,11%, y en cabeza se han situado París y Milán, con un 0,64% y un 0,63%, respectivamente.
Inocsa incrementa en 0,75 euros el precio por acción en la OPA sobre Grupo Catalana Occidente
Inocsa, accionista que ostenta el control directo e indirecto del 62,03% del capital social del Grupo Catalana Occidente (GCO), ha aprobado un incremento de 0,75 euros en la contraprestacion de la oferta pública de adquisición (opa) sobre las acciones restantes del grupo, hasta los 49,75 euros por acción.
Así lo ha manifestado la compañía en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y ha explicado que el aumento se realiza "a la vista del excelente comportamiento de los mercados financieros y de valores, así como a la buena marcha de GCO", desde que se formuló la opa, el pasado 27 de marzo de 2025, informa en un comunicado este martes.
En consecuencia, el precio de la opa consistirá en una contraprestación en efectivo de 49,75 euros por acción de GCO, o, alternativamente, un canje de 1 acción de clase B de nueva emisión de Inocsa por cada 43,9446 acciones de GCO (con base en un precio de referencia por nueva acción de Inocsa de 2.186,24 euros).
Así cierra el Ibex 35
Cerramos en mínimos pero todavía tenemos vivo el hueco de apertura de la sesión de ayer.
Ibex 35, ganadores y perdedores de la jornada
Sesión de más a menos en el Ibex 35, que comenzó con alzas que llevaron al índice hasta los 15.895 puntos, aunque los bajistas fueron tomando el control gradualmente, generando una sucesión de máximos relativos decrecientes hasta alcanzar un mínimo intradiario en 15.766 puntos.
Desde dicha zona, los alcistas intentaron recomponer la situación en el tramo final de la sesión.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja todavía un 0,14% en los 15.823 puntos.
El podio de ganadores es, en esta ocasión, para: Laboratorios Rovi (+6,80%), Indra (+1,82%) y Amadeus (+1,15%).
Los tres valores más castigados son: Grifols (-2,05%), Solaria (-1,77%) y Sacyr (-1,75%).
Última hora: Rovi y Roche acuerdan fabricar en España un nuevo medicamento
Rovi colaborará con la empresa suiza Roche en la fabricación de un nuevo medicamento para a la obesidad y la diabetes, que actualmente está en fase de desarrollo clínico, en virtud de un acuerdo que permitirá incrementar, como mínimo, entre un 20% y un 25% las ventas del negocio de fabricación a terceros de la farmacéutica española en el año 2030, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El medicamento generará un impacto de 2.000 millones de euros.
Wall Street muestra signo mixto con divergencias entre índices
Los principales índices estadounidenses cotizan con movimientos dispares: el S&P 500 sube un 0,14%, el Dow Jones Industrial avanza un 0,63%, mientras que el Nasdaq 100 cae un 0,05%.
La jornada refleja divergencias sectoriales y un mercado en el que predomina la cautela de los inversores.
Repsol se alía con MotoGP y suministrará lubricantes para Moto2 y Moto3
Repsol ha firmado una alianza estratégica con el organizador del Campeonato del Mundo de MotoGP, Dorna Sports, para convertirse en el suministrador oficial exclusivo de lubricantes para las categorías de Moto2 y Moto3.
Este acuerdo se extenderá desde 2026 hasta 2030.
3M lidera alzas en el sector industrial mientras Nvidia cae
En el Dow Jones de industriales, 3M encabeza las subidas con un avance del 4,24%, seguida de Coca-Cola con 3,62%.
Amazon suma un 2,36% en la parte baja de los avances, mientras que Verizon cede 1,35%, Nvidia baja 1,37% y Amgen retrocede 1,21%, mostrando un mercado mixto dentro del sector.
Los alcistas logran reaccionar
El Ibex 35 reacciona desde los 15.768 puntos y logra subir hasta 15.822, aunque mantiene una ligera caída del 0,22%.
El índice español refleja un rebote técnico tras los mínimos intradiarios, con movimientos todavía contenidos y un mercado pendiente de nuevas señales para retomar la tendencia alcista.
Netflix y Comcast muestran interés por Warner Bros, según CNBC
Se pierden también los 15.800 puntos del selectivo español
El IBEX 35 pierde con claridad los 15.800 puntos en una sesión que ha pasado de las ganancias matinales a un tono claramente negativo a medida que se acerca el cierre europeo.
El índice español cede un 0,39% hasta los 15.785 puntos, mostrando un deterioro progresivo en la amplitud del mercado, ya que apenas una docena de valores consigue mantenerse en positivo.
La presión vendedora se ha intensificado en la parte baja de la tabla, donde destacan los retrocesos de Grifols, Sacyr y Solaria, mientras que Indra y Repsol aún logran sostener avances moderados.
Atentos a estos datos sobre el oro
En el mercado del oro, los especuladores han tomado un papel clave a corto plazo, desplazando el protagonismo de los inversores tradicionales de largo plazo.
La volatilidad se ha disparado tras una oleada de compras masivas de opciones call por parte de quienes estaban infraexpuestos al metal.
El theta, o pérdida de valor temporal de las opciones, se encuentra en niveles muy elevados, lo que podría pasar factura si el oro se estabiliza o retrocede. Este factor actúa ahora como un viento en contra para nuevas subidas del precio.
El Ibex 35 cede terreno y pone a prueba los 15.800 puntos
El Ibex 35 pierde los mínimos del día y encara la zona de los 15.800 puntos como nivel clave de la sesión, con un retroceso del 0,25%.
Aumentan los valores en rojo, liderados por Grifols, que cae 2,57%, mientras Indra destaca en la parte alta con una subida cercana al 2%.
Así abre Wall Street
Apertura muy plana en Wall Street para este comienzo de martes.
El selectivo español gira a la baja antes de la apertura americana
El Ibex 35 entra en terreno negativo pocos minutos antes de la apertura estadounidense y cae un 0,40% hasta la zona de los 15.800 puntos.
La presión bajista gana fuerza y acerca al índice español a los mínimos de la jornada tras un inicio de sesión estable.
GE Aerospace despega con fuerza: eleva proyecciones y lidera el repunte del sector
La empresa anunció que sus ganancias ajustadas se situarán entre 6 y 6,20 dólares por acción, superando el rango previo de 5,60 a 5,80 dólares, según informó en un comunicado este martes.
El Ibex 35 se estabiliza con tono ligeramente positivo
El Ibex 35 se mantiene estable alrededor de los 15.860 puntos, con movimientos reducidos y una ligera tendencia alcista.
Indra, Repsol y Unicaja Banco lideran las subidas con avances de entre 1,84% y 1,19%, mientras que Grifols, Sacyr y Solaria se sitúan al final de la tabla con descensos de entre 2% y 1,40%.
La inflación en Canadá repunta en septiembre por encima de lo previsto
El IPC subyacente anual de Canadá se sitúa en 2,8%, frente al 2,6% esperado, mientras que el dato mensual sube 0,2%, superando el 0,0% estimado.
El IPC general mensual también sorprende al alza con un 0,1%, frente al -0,1% previsto, mostrando un repunte inflacionario que podría influir en las próximas decisiones del Banco de Canadá.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Tesla: -0,31% en 446,10 dólares.
Nvidia: +0,18% en 182,96 dólares.
AMD: +0,17% en 240,96 dólares.
Apple: -0,09% en 261,99 dólares.
UnitedHealth: +1,43% en 369,34 dólares.
Danaher: -1,10% en 206,10 dólares.
Meta Platforms: +0,56% en 736,31 dólares.
Amazon.com: +0,49% en 217,54 dólares.
Coca-Cola: +2,66% en 70,26 dólares.
Oracle: +0,69% en 279,10 dólares.
Ramón y Cajal Abogados prepara una nueva demanda colectiva contra Booking por las cláusulas de paridad
El despacho Ramón y Cajal Abogados prepara una nueva demanda hotelera contra Booking en los tribunales mercantiles españoles, principalmente a consecuencia de las cláusulas de paridad, contando con la financiación del fondo de litigios europeo Deminor, según un comunicado.
Este anuncio del bufete supone un nuevo frente legal para la plataforma de reservas, que deriva de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de septiembre de 2024 y de la multa histórica de 413,2 millones de euros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), actualmente suspendida de forma temporal.
En concreto, esta acción judicial del bufete será ejercida por una sociedad específica creada por Deminor para evitar que "los hoteles tengan que litigar directamente".
Además, los demandantes no realizarán ningún desembolso, ya que todos los costes del procedimiento están cubiertos desde el inicio, mientras que los honorarios solo se devengan en caso de éxito bajo este porcentaje: 75% para el hotel y 25% para el fondo.
-
Duro Felguera propone quitas del 100% a Santander, Sabadell, Asturias y Argelia para salvarse
La ingeniería controlada por el grupo Prodi, con la disposición de Sepi a alargar vencimientos de 120 millones hasta 2035, presenta un plan de viabilidad que recoge una estimación de litigios por 980 millones de euros.