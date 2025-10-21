Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde los 15.800 puntos pese al acelerón de Rovi

- El Ibex 35 ha luchado hasta última hora por mantener los 15.800 puntos en una jornada de dudas en Europa, pero no ha podido.

- El selectivo español se ha dado la vuelta al color rojo, con un leve retroceso del 0,39%, hasta los 15.767 enteros, en una jornada marcada por el inicio de la temporada de resultados empresariales en España, con Enagás dando el pistoletazo de salida, y en la que los inversores han estado también pendientes de Duro Felguera, que ha solicitado la suspensión de su cotización en bolsa durante hora y media al inicio de la sesión.

- Duro Felguera evita el concurso de acreedores tras aprobar su plan de reestructuración y reducirá su plantilla a la mitad.

- El selectivo español corta así su racha alcista pese a que Rovi se ha disparado en los últimos compases un 6,31%, tras anunciar que fabricará íntegramente en España el nuevo fármaco contra la obesidad de Roche.

- Tras el laboratorio farmacéutico, los valores que más han ganado son Indra (2,22%) y Amadeus (1,18%).

- Por el contrario, a la cola se han puesto acciones con pérdidas como Grifols (-2,56%), Sacyr (-1,88%) o Acciona Energía (-1,88%).

- De esta forma, el Ibex 35 acumula una revalorización anual de casi el 36%.

- En el Viejo Continente, el selectivo español ha sido la única gran bolsa en culminar la jornada con pérdidas. El selectivo continental EuroStoxx 50 ha ganado un 0,11%, y en cabeza se han situado París y Milán, con un 0,64% y un 0,63%, respectivamente.