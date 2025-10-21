Enagás es compra si rompe los 14,40 euros o corrige hacia su primer soporte horizontal

La ruptura de la zona de 14 euros por acción hace de Enagás una oportunidad interesante, con potencial para alzas adicionales si supera los 14,40 euros.

La cotización de Enagás ha tenido un año volátil, alcanzando máximos históricos en junio y experimentando una fase correctiva, pero sigue mostrando un impulso alcista.

Enagás ha cerrado los primeros nueve meses del año con un beneficio neto de 262,8 millones de euros, revirtiendo las pérdidas del año anterior.

La relajación de las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del planeta impulsa la renta variable, que abre la jornada con tono positivo, mientras los inversores centran su atención en la temporada de resultados, ya en marcha en EE. UU. y que comienza hoy en España. Los inversores esperan una semana de resultados muy activa que determinará la trayectoria final de los índices.

En el mercado nacional, el Ibex 35 inicia la sesión desde los 15.828,3 puntos alcanzados al cierre de ayer, tras avanzar un 1,45%, y se aproxima a su récord histórico de noviembre de 2007. Entre los valores del selectivo español, destaca el comportamiento de las acciones de Enagás. La gasista ha presentado resultados en las últimas horas.

La compañía gasista cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 262,8 millones de euros, frente a las pérdidas de 130,2 millones de euros registradas en el mismo período del año anterior, debido a las minusvalías derivadas de la venta de Tallgrass Energy en 2024.

El beneficio neto recurrente se situó en 206,9 millones de euros, en línea con lo previsto para alcanzar el objetivo anual de 265 millones de euros. Por su parte, el Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones) alcanzó los 505,9 millones de euros gracias al éxito del Plan de Eficiencia de la compañía, que avanza hacia el cumplimiento del objetivo de 670 millones de euros al cierre del ejercicio.

Enagás está cumpliendo con su hoja de ruta y reiterando objetivos. Este hecho se ha visto reflejado en el precio de sus acciones, que han protagonizado un ejercicio 2025 muy destacado, con una rentabilidad superior al 24% respecto a los niveles actuales de cotización.

Sin embargo, el año no ha estado exento de volatilidad: tras alcanzar máximos históricos el 23 de junio en la zona de los 13,89 euros por acción, el valor sufrió una fase correctiva moderada pero constante, que llevó la cotización cerca de los 13 euros durante septiembre.

Desde comienzos del ejercicio se ha producido un notable repunte del precio de los títulos de Enagás, desde la zona de los 11,12 euros hasta los máximos anuales. Este impulso generó una sucesión de mínimos y máximos crecientes, superando medias móviles relevantes y resistencias importantes como los 12,73 y los 13,29 euros por título.

Evolución de las acciones de Enagás Eduardo Bolinches TradingView

El rebote experimentado ha sido el más significativo para la gasista en el último año, rápido y con gran fortaleza técnica, pese a que los niveles de sobrecompra eran muy elevados en ese momento.

El tirón alcista de la sesión de hoy lleva al valor a niveles no vistos desde junio de 2023. Aunque aún queda recorrido para alcanzar los máximos históricos, el potencial de subida sigue siendo considerable, especialmente porque el sector energético comienza a recibir flujos de capital procedentes de valores más agotados tras la prolongada subida del índice español.

Actualmente, la ruptura al alza de la zona psicológica de los 14 euros por acción sitúa a Enagás como una oportunidad interesante para sumarse a un valor claramente alcista y con margen adicional de avance. No obstante, conviene vigilar niveles técnicos clave, como los máximos de diciembre de 2023 en los 14,18 euros y los de junio del mismo año en los 14,35 euros.

La superación de estas referencias técnicas, es decir, si el valor logra superar los 14,40 euros, podría abrir la puerta a nuevas compras, siempre aplicando un filtro que limite el riesgo debido a los elevados niveles de sobrecompra.

Si el valor se repliega hacia el soporte intermedio de los 13,88 euros por acción, podría ofrecer una segunda oportunidad de entrada buscando rebotes hacia la zona de 14,20 euros. En ambos escenarios, tanto si rompe la barrera de los 14,40 euros como si corrige hacia los 13,88 euros, Enagás se mantiene como un valor con tendencia alcista de corto y medio plazo.

En todo caso, la correspondiente orden de protección asociada debería situarse a no más de un 3% del precio de entrada, limitando la operación a un tercio del capital habitual destinado a este tipo de activos.