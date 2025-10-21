La CNMV suspende la cotización de Duro Felguera

La medida afecta la negociación en las bolsas de valores y el sistema de interconexión bursátil de la compañía.

La suspensión se realiza al amparo del artículo 64 de la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido este martes la cotización de Duro Felguera.

El regulador ha decidido "suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del artículo 64 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, la negociación en las bolsas de valores y en el sistema de interconexión bursátil de las acciones de la compañía".

Los títulos de Duro Felguera cerraron ayer a 0,2145 euros por acción, con un retroceso del 0,92%.

Cabe recordar que el pasado 2 de octubre, la justicia asturiana denegó la cuarta prórroga solicitada por Duro Felguera para continuar las negociaciones con acreedores y ordenó el archivo del procedimiento, después de que la compañía pidiera ampliar su preconcurso de acreedores.

Así lo dictaminó el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón (Asturias), responsable del proceso concursal de Duro Felguera, en un auto al que tuvo acceso Europa Press.

Duro Felguera defendió hace unos días que dispone hasta el próximo 31 de octubre para presentar la solicitud de homologación judicial del plan de reestructuración y aseguró que su voluntad es presentarla "tan pronto" como se obtengan las mayorías necesarias, con la finalidad de evitar el concurso de acreedores.