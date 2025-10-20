CaixaBank activará un nuevo objetivo en máximos históricos si logra superar los 8,90 euros

A pesar de la tensión en la banca regional de EE. UU., la banca europea, incluida CaixaBank, se mantiene sólida con altos niveles de capitalización.

Los analistas de Bestinver Securities han elevado el precio objetivo de CaixaBank a 9,15 euros, reflejando una perspectiva positiva para el banco.

CaixaBank busca superar los 8,90 euros por acción para activar un nuevo objetivo en máximos históricos, con potencial de alcanzar los 9,29 euros.

En EE. UU. no se atisba una pronta resolución al cierre del Gobierno, y cuanto más se prolongue la situación, mayor será el efecto sobre el crecimiento económico. Sin embargo, los mercados muestran cierta calma por ahora. Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump intenta suavizar el clima comercial con China.

El Ibex 35 terminó el viernes en los 15.601,1 puntos, todavía afectado por el fracaso de la opa del BBVA sobre el Sabadell, que apenas logró captar el 25% del capital de la entidad catalana. En la sesión de hoy, el índice español tendrá una nueva oportunidad de alcanzar los máximos anuales. Si analizamos los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de CaixaBank.

La tensión en la banca regional de EE. UU. sigue siendo un fenómeno aislado y sin efectos sistémicos sobre el resto del sector. En contraste, la banca europea presenta una situación sólida, con niveles de capitalización elevados y una supervisión estricta que refuerza la confianza. No existen dudas sobre la calidad del crédito ni sobre la estabilidad del sistema financiero europeo.

De otro lado, CaixaBank continúa fortaleciendo su área de Banca Privada, considerada una pieza clave dentro de su Plan Estratégico 2025-27. En este contexto, la entidad ha renovado esta división bajo la denominación CaixaBank Wealth Management, con la intención de resaltar su enfoque integral y su papel innovador en la oferta de productos y servicios financieros.

Además, en los últimos días los analistas de Bestinver Securities han elevado el precio objetivo del banco desde los 7,40 euros anteriores a los 9,15 euros actuales, emitiendo una recomendación de “mantener”.

Si analizamos los títulos de CaixaBank desde el punto de vista técnico, observamos un valor muy alcista tanto en el corto como en el medio y largo plazo. La estructura de mínimos y máximos crecientes se ha venido formando desde principios del ejercicio 2024, cuando el valor cotizaba en la zona próxima a los 3,50 euros por acción. A partir de ese momento, el banco ha mostrado una evolución muy sólida, consolidando esta tendencia alcista.

Pero lo más interesante para el valor sucedió a partir del primer trimestre de 2025, cuando, tras una fase de ajuste intensa pero breve, y tras alcanzar en la caída la zona de los 5,27 euros por acción, CaixaBank reanudó su estructura de mínimos y máximos crecientes. En esta ocasión, la pendiente se aceleró, creando un ritmo ascendente más pronunciado que el anterior.

Evolución de las acciones de CaixaBank Eduardo Bolinches TradingView

El conjunto de sus tres medias móviles más representativas —de corto, medio y largo plazo— ha acompañado el movimiento en todo momento. En particular, la media móvil de 50 periodos ha sido la que mejor ha sostenido el precio durante cada fase de reacción o corrección a lo largo de todo este tiempo.

Junto con esta media móvil, también ha servido de soporte su directriz alcista extendida desde la zona próxima a los 6,10 euros, que sigue vigente en la actualidad sin que se haya producido ruptura a la baja en ningún momento durante todo este tiempo.

En el muy corto plazo, y teniendo en cuenta lo ocurrido en las últimas cuatro sesiones, CaixaBank alcanzó máximos históricos en formato intradiario el pasado 15 de octubre en los 9,284 euros, dejando una vela con implicaciones bajistas que provocó una corrección puntual que llevó al valor a probar la solidez de su soporte creciente.

Así pues, desde la zona de los 8,57 euros por acción, CaixaBank ha reaccionado de forma clara, y en la sesión de hoy ha dejado un hueco alcista abierto con serias intenciones de atacar la resistencia, antes soporte, de los 8,90 euros por acción. Su recuperación demostraría un síntoma inequívoco de fortaleza y permitiría alcanzar niveles superiores.

Por tanto, si CaixaBank logra cotizar por encima de los 8,90 euros en dos cierres diarios consecutivos o uno semanal, el valor volverá a la fase lateral que mantenía durante octubre y tendrá serias probabilidades de alcanzar la zona de los 9,20 euros por acción, es decir, su primer objetivo.

Este hecho permitiría situar un segundo objetivo en los 9,29 euros por acción, es decir, sus máximos históricos. Por encima de ese nivel, el valor volvería a entrar en una situación de subida libre técnica y absoluta.

Dado el problema de la banca regional en Estados Unidos y el riesgo de que en algún momento pueda afectar al sector bancario europeo por contagio, conviene establecer una orden de protección, que debería situarse por debajo de los 8,78 euros por acción en base cierres si finalmente se decide seguir esta estrategia.