Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 recupera los 15.600 puntos gracias a BBVA y se acerca a los máximos históricos

Claves de la sesión de este viernes 17 de octubre:

- El Ibex 35 sube un 0,18%, hasta los 15.653,10 puntos, poco antes del cierre de la sesión de este viernes.

- La subida semanal del selectivo ronda el 1,32% y con ella da un paso más hacia los máximos históricos marcados en noviembre de 2007 en los 15.945,70 enteros.

- BBVA sube casi un 5% en bolsa y Sabadell se hunde un 9% tras el fracaso de la opa. Todo el sector bancario baja: Santander lo hace un 4,81%; CaixaBank, un 3,4%; Bankinter, un 2,66%, y Unicaja, un 2,12%.

- La operación ha fracasado al ser aceptada solo por el 25,47% de las acciones con derecho a voto de Sabadell.

- BBVA reconoce que el resultado "no es el esperado" y anuncia un reparto masivo de dividendos a sus accionistas,

- Carlos Torres no dimitirá por el fiasco en la opa a Sabadell y se siente "respaldado" por el consejo de BBVA.

- Salvo el Ibex 35 y el Cac 40 francés, las principales bolsas europeas sufren descensos, aunque más reducidos que durante la mañana.

- El giro en los mercados lo ha propiciado Donald Trump. El republicano ha asegurado que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en dos semanas.

- En Wall Street iniciaba la sesión en positivo. El Dow Jones sumaba un 0,37%, el S&P 500, un 0,2% y el Nasdaq Composite, un 0,19%.

- La atención de los inversores se mantiene en los bancos regionales estadounidenses.

- Zions Bancorp y Western Alliance anunciaron que iban a dotar provisiones para cubrir pérdidas generadas por varios prestatarios vinculados a otras entidades crediticias del sector y contra los que iban a presentar demandas por fraude.

- Tras caer hundirse un 10% el jueves, los títulos de Western Alliance Bancorp subían un 3,4% y los de Zions Bancorp , un 5,5%.

- El oro continúa imparable, marcando nuevos máximos históricos por encima de los 4.350 dólares sin dar tregua a los vendedores.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, pierde su soporte de los 111.000 dólares y ahora se la juega ante su media móvil de largo plazo.

- El barril de petróleo Brent no puede poner coto a los vendedores y pierde los 61 dólares.

- El par EUR/USD continúa con la reacción y reconquista la media móvil de medio plazo que pasa por los 1,1695.