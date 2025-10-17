Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 recupera los 15.600 puntos gracias a BBVA y se acerca a los máximos históricos
Los bancos europeos sufren importantes descensos contagiados por el miedo a que se desate una crisis en la banca regional estadounidense.
- El Ibex 35 sube un 0,18%, hasta los 15.653,10 puntos, poco antes del cierre de la sesión de este viernes.
- La subida semanal del selectivo ronda el 1,32% y con ella da un paso más hacia los máximos históricos marcados en noviembre de 2007 en los 15.945,70 enteros.
- BBVA sube casi un 5% en bolsa y Sabadell se hunde un 9% tras el fracaso de la opa. Todo el sector bancario baja: Santander lo hace un 4,81%; CaixaBank, un 3,4%; Bankinter, un 2,66%, y Unicaja, un 2,12%.
- La operación ha fracasado al ser aceptada solo por el 25,47% de las acciones con derecho a voto de Sabadell.
- BBVA reconoce que el resultado "no es el esperado" y anuncia un reparto masivo de dividendos a sus accionistas,
- Carlos Torres no dimitirá por el fiasco en la opa a Sabadell y se siente "respaldado" por el consejo de BBVA.
- Salvo el Ibex 35 y el Cac 40 francés, las principales bolsas europeas sufren descensos, aunque más reducidos que durante la mañana.
- El giro en los mercados lo ha propiciado Donald Trump. El republicano ha asegurado que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en dos semanas.
- En Wall Street iniciaba la sesión en positivo. El Dow Jones sumaba un 0,37%, el S&P 500, un 0,2% y el Nasdaq Composite, un 0,19%.
- La atención de los inversores se mantiene en los bancos regionales estadounidenses.
- Zions Bancorp y Western Alliance anunciaron que iban a dotar provisiones para cubrir pérdidas generadas por varios prestatarios vinculados a otras entidades crediticias del sector y contra los que iban a presentar demandas por fraude.
- Tras caer hundirse un 10% el jueves, los títulos de Western Alliance Bancorp subían un 3,4% y los de Zions Bancorp , un 5,5%.
- El oro continúa imparable, marcando nuevos máximos históricos por encima de los 4.350 dólares sin dar tregua a los vendedores.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, pierde su soporte de los 111.000 dólares y ahora se la juega ante su media móvil de largo plazo.
- El barril de petróleo Brent no puede poner coto a los vendedores y pierde los 61 dólares.
- El par EUR/USD continúa con la reacción y reconquista la media móvil de medio plazo que pasa por los 1,1695.
Así cierra el Ibex 35
Salvamos los 15.600 puntos por la mínima.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Jornada de alta volatilidad en el Ibex 35, que abrió con cierta confusión debido al protagonismo que acaparó la opa fallida de BBVA hacia el Banco Sabadell y marcó un mínimo intradía en 15.455 puntos.
Posteriormente, los compradores aprovecharon la jornada de vencimientos para impulsar una recuperación que llevó al índice a cerrar en su máximo intradía de 15.717 puntos.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se aleja de sus máximos intradía aunque suma un ligero 0,05% en los 15.632 puntos. El saldo semanal es positivo con una subida del 1,18% en estos momentos.
El podio de ganadores está compuesto por: BBVA (+8,40%), Cellnex (+2,16%) y Aena (+1,41%).
Las mayores caídas son para: Banco Sabadell (-6,70%), Indra (-3,86%) e IAG (-3,27%).
Rebote técnico del ETF $KRE tras el desplome de los bancos regionales
El ETF de bancos regionales experimenta un ligero repunte después de las fuertes pérdidas registradas ayer.
Se señala que será clave observar el cierre de hoy, ya que con el fin de semana por delante cualquier reacción del mercado podría marcar el tono de la próxima sesión.
-
American Express lidera alzas del Dow Jones mientras Caterpillar pierde fuelle
El índice estadounidense muestra movimientos mixtos, con American Express al frente de los avances con un 4,52%, seguida de Visa que sube un 1,38% y The Travelers con un 1,24%.
En la parte baja, Caterpillar retrocede un 1,24%, mientras Goldman Sachs y UnitedHealth pierden un 0,94% y un 0,85%, respectivamente.
-
Actualización de las cotizaciones de BBVA y Banco Sabadell
El BBVA avanza un 6,59% EN LOS 16.745 euros y encabeza la tabla de valores del índice español, impulsando al Ibex 35 que sube un 0,23% hasta los 15.661 puntos, cerca de los máximos intradía.
En contraste, Banco Sabadell retrocede un 6,39% y se consolida como el farolillo rojo de la sesión, aunque aguanta la zona de los 3 euros, referencia técnica clave.
-
El Ibex 35 alcanza los 15.700 puntos con un fuerte impulso de los alcistas
El índice español marca nuevos máximos intradía en torno a los 15.700 puntos, con un avance del 0,52% gracias al empuje de los compradores.
La sesión muestra un aumento generalizado de valores en positivo, reflejando un claro predominio de los alcistas y una expansión del tono verde en el mercado.
-
Cuidado con Zions Bancorp que cae tras resultados y acusaciones de fraude
Las acciones del banco se desploman un 13% en la apertura tras presentar pérdidas en el tercer trimestre y enfrentarse a acusaciones de fraude de algunos prestatarios, generando temor entre los inversores.
No obstante, Morgan Stanley considera que la reacción del mercado ha sido exagerada, destacando que no existen indicios de problemas más amplios y que la exposición del banco a préstamos de riesgo es limitada.
Estas caídas se han moderado ahora mismo al 4,86%.
-
Ferrari reduce el suministro de vehículos a Reino Unido tras los cambios en el régimen fiscal de no domiciliados
El fabricante de automóviles intenta frenar la caída del valor residual de sus vehículos.
-
El euro pliega velas y retrocede
El euro detiene su avance tras tres jornadas al alza. La moneda europea pone fin a su racha de subidas desde los 1,155 hasta los 1,1735 dólares y retrocede un 0,19%, situándose en 1,1677 dólares.
El mercado aguarda referencias macro que confirmen si la corrección será temporal o el inicio de un nuevo tramo bajista.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura bajista, pero mucho menos de lo que se esperaba en Wall Street esta mañana.
-
Bruselas sigue adelante con el expediente a España pese al fracaso de la opa
La Comisión Europea considera que las disposiciones de las leyes en las que se apoyó el Gobierno para obstaculizar la operación son contrarias al derecho comunitario y deben cambiarse aunque la opa haya descarrilado.
-
El Ibex 35 aguarda la apertura americana en zona de máximos intradía
El selectivo español consolida posiciones tras el último repunte y se mantiene por encima de los 15.650 puntos antes de la apertura estadounidense.
El tono positivo refleja la fortaleza compradora de la sesión, con los inversores pendientes de la reacción de Wall Street para confirmar la continuidad del movimiento alcista.
-
La OMC alerta: una ruptura entre EE. UU. y China podría hundir el PIB mundial
El organismo advierte de que un desacoplamiento entre las dos mayores economías del planeta provocaría una profunda fragmentación del comercio global.
Según la OMC, mantener los lazos económicos es clave para evitar un daño estructural y una pérdida prolongada de crecimiento a nivel mundial.
-
Se frena la reacción del Ibex 35 que cotiza en positivo
El índice español se frena en torno a los 15.677 puntos después de haber superado los máximos de las últimas cinco sesiones, con un avance del 0,19% hasta los 15.656 puntos.
La reacción alcista muestra signos de agotamiento tras el fuerte rebote intradía, aunque el tono positivo se mantiene mientras los compradores intentan consolidar posiciones por encima de los 15.600 puntos.
-
La inversión canadiense en activos extranjeros se mantiene en niveles elevados
En agosto, la inversión en activos extranjeros de Canadá alcanzó 25,92 billones de dólares, una cifra ligeramente inferior a los 26,66 billones del mes previo, pero muy por encima de los 11,61 billones esperados.
El dato refleja una fuerte demanda de activos internacionales por parte de los inversores canadienses, impulsada por la búsqueda de diversificación y mayores rendimientos.
-
El Ibex 35 se da la vuelta y cotiza en positivo impulsado por BBVA
El índice español sube un 0,11% hasta los 15.640 puntos tras revertir las caídas de la jornada.
BBVA lidera con un fuerte avance del 7,06%, seguida de Cellnex y Sacyr, que repuntan un 1,50% y un 1,09%.
En la parte baja, Banco Sabadell encabeza las pérdidas con un 6,70%, mientras Indra y Banco Santander retroceden un 3,10% y un 2,70%.
-
Estas cotizadas presentarán resultados la próxima semana
Este es el cuadro donde pueden visualizar las empresas cotizadas que presentarán resultados la próxima semana:
-
Trump pide un acuerdo justo con China y descarta aranceles del 100%
El presidente de EE. UU. afirmó que un arancel del 100% “no es sostenible” y que su objetivo es alcanzar un acuerdo comercial equilibrado con China.
Confirmó además que ambos países se reunirán en las próximas semanas para continuar las negociaciones, aunque advirtió que Pekín “siempre busca una ventaja” en las conversaciones comerciales.
-
Atención al Ibex 35 que marca nuevos máximos intradiarios
-
Asesor económico de la Casa Blanca asegura estabilidad y optimismo en EE. UU.
Kevin Hassett, asesor principal de la Casa Blanca, afirma que los bancos cuentan con amplias reservas y se muestra optimista sobre la capacidad de EE. UU. para mantenerse a la vanguardia en los mercados crediticios.
Respecto a China, señala que no existe un conflicto abierto y que algunas acciones chinas han sido decepcionantes, pero confía en que Trump y Bessent podrán reparar las relaciones comerciales.
Sobre el comercio de tierras raras, Hassett indica que aún hay tiempo de ejecución y no prevé impactos inmediatos significativos.