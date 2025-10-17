Las bolsas caen hasta un 2% y el oro marca nuevos máximos por el miedo a una crisis de la banca regional de EEUU

La reciente quiebra de compañías conocidas y la crisis bancaria de 2023 aumentan la preocupación.

Las bolsas europeas caen más del 2% por temor a una crisis en la banca regional de EE.UU.

El miedo a que se repita una crisis de la banca regional estadounidense azota los mercados financieros. Las caídas de las bolsas europeas llegan a superar el 2%, mientras que el oro alcanza nuevos máximos históricos.

Pocos minutos después de la apertura de este viernes, el Dax alemán cedía un 2,17%; el Cac 40 francés, un 0,97%; el FTSE 100 británico, un 1,59%, y el FTSE Mib italiano, un 2,1%.

La caída del Ibex 35 era inferior, del 1,01%, gracias a que las acciones de BBVA suben en torno a un 6% una vez ha fracasado la opa a Sabadell. La entidad de origen catalán, por su parte, cedía un 6,4%.

El sector bancario es este viernes noticia, pero no por el final de la opa, sino por las dudas sobre la solvencia de los bancos regionales estadounidenses.

El índice de bancos regionales de Estados Unidos, KBW Nasdaq Regional Banking Index, se desplomó un 6,3% el jueves, después de que dos entidades regionales declararan haber sido víctimas de un presunto fraude en préstamos vinculados a fondos inmobiliarios en dificultades.

Esos dos bancos son Zions Bancorp y Western Alliance Bancorp. Las acciones de ambas entidades se hundieron más del 10%.

Zions Bancorp reportó una pérdida de 50 millones de dólares por dos préstamos comerciales emitidos por su filial California Bank & Trust en San Diego.​

El banco ha iniciado una demanda judicial para recuperar los fondos y la provisión total asciende a 60 millones de dólares.

Los problemas de Western Alliance Bancorp radican en uno de sus principales clientes: Cantor Group V. La compañía pidió un préstamo grande usando propiedades como garantía, pero no entregó la documentación correcta.

El banco descubrió que algunos documentos estaban manipulados y que las propiedades ya tenían otras deudas importantes y hasta estaban en proceso de embargo.

Dos quiebras de compañías muy conocidas en poco tiempo —la implosión el mes pasado de la financiera de automóviles Tricolor Holdings y la del proveedor de autopartes First Brands Group— han puesto en alerta a los inversores.

El recuerdo todavía fresco de la crisis bancaria de 2023, que comenzó con la caída de Silicon Valley Bank y luego se extendió a otras entidades, acrecienta esa inquietud.

El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, ha incrementado aún más la tensión al comparar las recientes quiebras con cucarachas, advirtiendo de que “cuando ves una cucaracha, probablemente haya más”.

