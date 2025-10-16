El Tesoro coloca 4.442 millones en deuda a medio y largo plazo y rebaja la rentabilidad

Las claves nuevo Generado con IA El Tesoro Público español ha colocado 4.442 millones de euros en deuda a medio y largo plazo, reduciendo la rentabilidad ofrecida a los inversores. La demanda total de los inversores alcanzó los 8.225 millones de euros, superando el monto adjudicado por el Tesoro. Las obligaciones a 7 y 10 años se colocaron con una rentabilidad marginal inferior a las emisiones anteriores. El Tesoro redujo sus necesidades de financiación para este año en 5.000 millones de euros, reflejando la fortaleza económica de España.

El Tesoro Público español ha colocado este jueves 4.442,1 millones de euros en una subasta de obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho rebajando la rentabilidad ofrecida a los inversores, según el resultado de la emisión publicado por el Banco de España.

En esta última emisión del mes de octubre, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha recibido una demanda de 8.225,3 millones de euros por parte de los inversores.

En concreto, el organismo ha adjudicado obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años, con cupón del 1,25%; obligaciones del Estado con una vida residual de 7 años, con cupón del 2,55% y obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,20%.

En obligaciones del Estado con una vida residual de 7 años, el Tesoro ha colocado 1.233,902 millones, por debajo de unas peticiones de 2.398,906 millones, con un interés marginal del 2,727%, por debajo del 3,023% ofrecido en la anterior emisión de este papel.

Por su parte, el organismo público ha adjudicado 2.074,326 millones de euros en obligaciones del Estado a 10 años, por debajo de una demanda de 3.532,487 millones, con una rentabilidad marginal del 3,090%, inferior al 3,234% de la subasta anterior de esta referencia.

Obligaciones del Estado

Por último, el Tesoro ha captado 1.133,872 millones en obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años, por debajo de unas peticiones de 2.293,946 millones, y ha situado el interés marginal en el 2,448%.

El pasado martes, el Tesoro adjudicó 2.235 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses, algo por debajo del rango medio previsto, y lo hizo elevando la rentabilidad a tres meses, pero bajándola a nueve meses.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía colocó 884,98 millones de euros en las letras a tres meses, por debajo de los algo más de 2.000 millones solicitados, y el interés marginal medio se situó en el 1,928%, algo por encima del 1,920% ofrecido en la subasta previa del mismo papel.

En el caso de las letras a 9 meses, el Tesoro adjudicó 1.350 millones de euros, también muy por debajo de los casi 3.000 millones demandados, pero en este caso la rentabilidad marginal bajó ligeramente al 1,966%, frente al 1,979% previo.

A finales de septiembre, el Tesoro Público anunció un recorte de sus necesidades de financiación para este año en 5.000 millones de euros dada la "fortaleza" del crecimiento económico de España, por lo que su programa de emisión neta de deuda pasa de 60.000 millones previstos inicialmente a 55.000 millones.