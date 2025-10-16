Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,48%) roza los 15.700 puntos y se acerca a los máximos históricos
Claves de la sesión de este jueves 16 de octubre:
- El Ibex 35 sube un 0,48% y alcanza los 15.645,8 puntos al cierre de la sesión de este jueves. El índice marcó máximos históricos el 8 de noviembre de 2007 al cerrar esa sesión en los 15.945,7 puntos.
- Las mayores subidas son las de Ferrovial (3,22%), ACS (2,85%) y Merlin (2,64%). Las caídas más abultadas son las de Repsol (1,48%), CaixaBank (1,23%) y Enagás (0,69%).
- Wall Street registra tendencia mixta. El Dow Jones cede un 0,03%, mientras que el S&P 500 suma un 0,01% y el Nasdaq Composite, un 0,22%.
- Con una agenda macroeconómica bastante liviana, los inversores centrarán su atención en el conflicto comercial entre EEUU y China, los resultados trimestrales y la crisis política francesa.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su país enfrenta una guerra comercial con China.
- Se trata de un aparente giro de guión apenas horas después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, haya propuesto extender la pausa a los nuevos aranceles impuestos a los productos del gigante asiático en aras de resolver la disputa por las tierras raras.
- La semana pasada, China anunció una batería de controles de exportación de materias críticas, lo que provocó que el presidente estadounidense amenazase con unos aranceles del 100% sobre las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre.
- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha superado dos mociones de censura y podrá comenzar al fin una complicada negociación parlamentaria para intentar sacar adelante antes de finales de este año los presupuestos para 2026.
- Entre las principales compañías que este jueves han presentado resultados, destacan Taiwan Semiconductor, Nestlé, Essilor o Bank of New York.
- El oro continúa imparable, marcando nuevos máximos históricos por encima de los 4.200 dólares.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, está poniendo en aprietos su soporte de los 111.000 dólares.
- El barril de petróleo Brent intenta reaccionar sin éxito y se mantiene muy cerca de sus mínimos en 61,50 dólares.
- El par EUR/USD reacciona y reconquista los 1,1650, pero tendrá que conseguir cierres sostenidos por encima de dicho nivel para pensar en que la corrección ha terminado.
Así cierra el Ibex 35
Cerramos en los máximos del día tras mantener a salvo el soporte de los 15.500 puntos.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
El Ibex 35 vivió hoy jueves una sesión con bastantes dudas, tocando un mínimo intradía en los 15.475 puntos, con alcistas y bajistas disputando el control durante gran parte del día.
Finalmente, los compradores reaccionaron y lograron mantenerse por encima de los 15.500 puntos, un hecho que llevó a tirar la toalla a los vendedores, llevando el índice cerca de los 15.600 puntos.
Cuando faltan pocos minutos para que la renta variable del Viejo Continente cierren sus puertas, el índice español gana un 0,12% en los 15.608 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Solaria (+3,39%), Indra (+2,84%) y Merlin Properties (+2,30%).
Las mayores caídas son para: Repsol (-1,60%), CaixaBank (-1,15%) y Amadeus (-0,84%).
El selectivo español recupera los 15.600 puntos y apunta a los máximos del día
El índice español registra una firme reacción alcista en los últimos minutos, tras una sesión marcada por la indecisión.
La recuperación por encima de los 15.600 puntos refuerza el intento de los compradores por retomar el control y llevar al selectivo hacia los máximos intradía.
Signo positivo en la renta variable estadounidense
La renta variable estadounidense avanza con firmeza y el tono verde domina en Wall Street.
El Nasdaq 100 lidera las subidas con un alza del 0,76%, seguido del S&P 500 que gana un 0,34%, mientras que el Dow Jones Industriales suma un 0,19%.
China pide a Estados Unidos colaboración para estabilizar las relaciones comerciales
El ministro de Comercio chino expresó su deseo de que Washington trabaje junto a Pekín para encontrar soluciones constructivas.
Atribuyó las recientes tensiones y fluctuaciones en las relaciones bilaterales a las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos contra China.
Intensa lucha en el Ibex 35 al filo de los 15.500 puntos
Salesforce (+7,49%), P&G (+1,98%) y Amgen (+1,49%) son los más alcistas del Dow Jones
En el lado de las caídas, The Travelers (-2,79%) es el farolillo rojo de la sesión. Le siguen 3M (-1,42%) y Visa A (-1,04%) que completan el podio de los valores más bajistas del índice a esta hora.
Endesa inaugura su primera planta solar en España hibridada con sistema de baterías de litio
El consejero de Transición Ecológica y Energía de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha inaugurado este jueves, junto al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, y al director de Endesa en Canarias, Pablo Casado, la planta solar de El Matorral, la primera en España hibridada con un sistema de baterías de litio.
-
La moneda europea consolida avances frente al dólar tras apoyarse en el soporte de los 1,1550 dólares y supera la media móvil de 100 sesiones.
Este movimiento sugiere un posible cambio de tendencia, poniendo fin a la secuencia bajista que se mantenía desde mediados de septiembre.
El VIX se mantiene sobre los 20 puntos pese a su ligera caída
El índice de volatilidad retrocede un 1,42% en la jornada, pero continúa en los 20,07 puntos, manteniéndose en la franja que separa un mercado estable de uno volátil.
Su permanencia en este nivel refleja la cautela de los inversores ante las tensiones actuales en los mercados financieros.
Así abre Wall Street
Apertura ligeramente al alza para comenzar esta sesión de jueves.
El selectivo español espera a la apertura americana luchando por aguantar los 15.500 puntos
El Ibex 35 intenta resistir sobre los 10.500 puntos y evitar una extensión de las caídas hacia los mínimos intradiarios. Por el momento, los mínimos semanales en los 15.433 puntos siguen sin perforarse.
El índice retrocede un 0,45% antes de la apertura americana que viene con tono positivo al adelantar sus futuros alzas de entre el 0,64% y el 0,29%.
Telefónica firma el primer Marco Social con UGT y CCOO para proteger a todas las filiales
Telefónica ha alcanzado un acuerdo con UGT y CCOO que establece el primer Marco Social común para todas las empresas del Grupo en España, que unifica los derechos y compromisos de toda la plantilla
Grifols amplía su capacidad de diagnóstico en EEUU con una nueva planta en San Diego
Grifols ha anunciado que ha comenzado a fabricar tarjetas DG Gel y reactivos de hematíes (glóbulos rojos) en su nueva planta del campus de San Diego, California (EEUU), tras recibir las aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) estadounidense.
Los bajistas arrastran al Ibex 35 hacia los 15.500 puntos
La actividad manufacturera en Filadelfia se desploma en octubre
El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia cae bruscamente hasta -12,8 puntos, frente a los 8,6 esperados y los 23,2 del mes anterior.
El dato refleja un fuerte deterioro en la actividad industrial de la región, señalando un enfriamiento más acusado del sector manufacturero estadounidense.
Canadá sorprende con un aumento en las nuevas construcciones de viviendas
Las nuevas construcciones alcanzan las 279,2 mil unidades, superando las 258 mil previstas y las 244,5 mil del mes anterior.
El dato refleja un impulso sólido en el sector inmobiliario canadiense, mostrando fortaleza en la actividad constructora pese a la incertidumbre económica.
El Ibex 35 se debilita y cae a los 15.524 puntos
El índice español continúa con un goteo a la baja que le impide alcanzar terreno positivo, profundizando la caída hasta el 0,43%.
La presión vendedora sigue presente, limitando cualquier intento de recuperación en la sesión.
Waller (Fed) alerta sobre la economía y mantiene cautela en política monetaria
El miembro de la Fed, Waller, señala que el mercado laboral muestra debilidad pese al gasto en IA y la reasignación sectorial, y advierte que los altos tipos en hipotecas y préstamos limitan la liquidez en Main Street.
Aun así, respalda un recorte de 25 puntos básicos como medida cautelosa, destacando que los cambios recientes en la economía han sido limitados y que la inversión empresarial fuera del impacto de la IA sigue a la baja.
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado
Así viene Wall Street en preapertura:
Nvidia: +1,27% en 182,11 dólares.
Tesla: +0,33% en 436,59 dólares.
AMD: +0,37% en 239,49 dólares.
Micron: +3,81% en 199,25 dólares.
Salesforce: +5,96% en 250,63 dólares.
Palantir: +1,17% en 181,72 dólares.
Alphabet A: +0,77% en 252,97 dólares.
Oracle: +1,58% en 308,42 dólares.
Apple: +0,20% en 249,85 dólares.
Broadcom: +1,46% en 356,45 dólares.