Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,48%) roza los 15.700 puntos y se acerca a los máximos históricos

Claves de la sesión de este jueves 16 de octubre:

- El Ibex 35 sube un 0,48% y alcanza los 15.645,8 puntos al cierre de la sesión de este jueves. El índice marcó máximos históricos el 8 de noviembre de 2007 al cerrar esa sesión en los 15.945,7 puntos.

- Las mayores subidas son las de Ferrovial (3,22%), ACS (2,85%) y Merlin (2,64%). Las caídas más abultadas son las de Repsol (1,48%), CaixaBank (1,23%) y Enagás (0,69%).

- Las principales bolsas europeas terminan el día en positivo. Las ganancias van del 0,1% al 1,4%.

- Wall Street registra tendencia mixta. El Dow Jones cede un 0,03%, mientras que el S&P 500 suma un 0,01% y el Nasdaq Composite, un 0,22%.

- Con una agenda macroeconómica bastante liviana, los inversores centrarán su atención en el conflicto comercial entre EEUU y China, los resultados trimestrales y la crisis política francesa.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su país enfrenta una guerra comercial con China.

- Se trata de un aparente giro de guión apenas horas después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, haya propuesto extender la pausa a los nuevos aranceles impuestos a los productos del gigante asiático en aras de resolver la disputa por las tierras raras.

- La semana pasada, China anunció una batería de controles de exportación de materias críticas, lo que provocó que el presidente estadounidense amenazase con unos aranceles del 100% sobre las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre.

- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha superado dos mociones de censura y podrá comenzar al fin una complicada negociación parlamentaria para intentar sacar adelante antes de finales de este año los presupuestos para 2026.

- Entre las principales compañías que este jueves han presentado resultados, destacan Taiwan Semiconductor, Nestlé, Essilor o Bank of New York.

- El oro continúa imparable, marcando nuevos máximos históricos por encima de los 4.200 dólares.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, está poniendo en aprietos su soporte de los 111.000 dólares.

- El barril de petróleo Brent intenta reaccionar sin éxito y se mantiene muy cerca de sus mínimos en 61,50 dólares.

- El par EUR/USD reacciona y reconquista los 1,1650, pero tendrá que conseguir cierres sostenidos por encima de dicho nivel para pensar en que la corrección ha terminado.