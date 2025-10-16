Un panel muestra en el parqué madrileño la evolución de la Bolsa española este lunes en el que el IBEX 35, el principal indicador de la Bolsa española

Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,48%) roza los 15.700 puntos y se acerca a los máximos históricos

El selectivo español cuenta con los soportes de los 15.500 y los 15.443,9 puntos.

Eduardo Bolinches
Publicada
Actualizada

Claves de la sesión de este jueves 16 de octubre:

- El Ibex 35 sube un 0,48% y alcanza los 15.645,8 puntos al cierre de la sesión de este jueves. El índice marcó máximos históricos el 8 de noviembre de 2007 al cerrar esa sesión en los 15.945,7 puntos.

- Las mayores subidas son las de Ferrovial (3,22%), ACS (2,85%) y Merlin (2,64%). Las caídas más abultadas son las de Repsol (1,48%), CaixaBank (1,23%) y Enagás (0,69%).

- Las principales bolsas europeas terminan el día en positivo. Las ganancias van del 0,1% al 1,4%.

- Wall Street registra tendencia mixta. El Dow Jones cede un 0,03%, mientras que el S&P 500 suma un 0,01% y el Nasdaq Composite, un 0,22%.

- Con una agenda macroeconómica bastante liviana, los inversores centrarán su atención en el conflicto comercial entre EEUU y China, los resultados trimestrales y la crisis política francesa.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su país enfrenta una guerra comercial con China.

- Se trata de un aparente giro de guión apenas horas después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, haya propuesto extender la pausa a los nuevos aranceles impuestos a los productos del gigante asiático en aras de resolver la disputa por las tierras raras.

- La semana pasada, China anunció una batería de controles de exportación de materias críticas, lo que provocó que el presidente estadounidense amenazase con unos aranceles del 100% sobre las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre.

- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha superado dos mociones de censura y podrá comenzar al fin una complicada negociación parlamentaria para intentar sacar adelante antes de finales de este año los presupuestos para 2026.

- Entre las principales compañías que este jueves han presentado resultados, destacan Taiwan Semiconductor, Nestlé, Essilor o Bank of New York.

- El oro continúa imparable, marcando nuevos máximos históricos por encima de los 4.200 dólares.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, está poniendo en aprietos su soporte de los 111.000 dólares.

- El barril de petróleo Brent intenta reaccionar sin éxito y se mantiene muy cerca de sus mínimos en 61,50 dólares.

- El par EUR/USD reacciona y reconquista los 1,1650, pero tendrá que conseguir cierres sostenidos por encima de dicho nivel para pensar en que la corrección ha terminado.

  1. Eduardo Bolinches

    Así cierra el Ibex 35

    Cerramos en los máximos del día tras mantener a salvo el soporte de los 15.500 puntos.

  2. Eduardo Bolinches

    Ibex 35, mejores y peores de la sesión

    El Ibex 35 vivió hoy jueves una sesión con bastantes dudas, tocando un mínimo intradía en los 15.475 puntos, con alcistas y bajistas disputando el control durante gran parte del día.

    Finalmente, los compradores reaccionaron y lograron mantenerse por encima de los 15.500 puntos, un hecho que llevó a tirar la toalla a los vendedores, llevando el índice cerca de los 15.600 puntos.

    Cuando faltan pocos minutos para que la renta variable del Viejo Continente cierren sus puertas, el índice español gana un 0,12% en los 15.608 puntos.

    El podio de ganadores está compuesto por: Solaria (+3,39%), Indra (+2,84%) y Merlin Properties (+2,30%).

    Las mayores caídas son para: Repsol (-1,60%), CaixaBank (-1,15%) y Amadeus (-0,84%).

  3. Eduardo Bolinches

    El selectivo español recupera los 15.600 puntos y apunta a los máximos del día

    El índice español registra una firme reacción alcista en los últimos minutos, tras una sesión marcada por la indecisión.

    La recuperación por encima de los 15.600 puntos refuerza el intento de los compradores por retomar el control y llevar al selectivo hacia los máximos intradía.

  4. Eduardo Bolinches

    Signo positivo en la renta variable estadounidense

    La renta variable estadounidense avanza con firmeza y el tono verde domina en Wall Street.

    El Nasdaq 100 lidera las subidas con un alza del 0,76%, seguido del S&P 500 que gana un 0,34%, mientras que el Dow Jones Industriales suma un 0,19%.

  5. Eduardo Bolinches

    China pide a Estados Unidos colaboración para estabilizar las relaciones comerciales

    El ministro de Comercio chino expresó su deseo de que Washington trabaje junto a Pekín para encontrar soluciones constructivas.

    Atribuyó las recientes tensiones y fluctuaciones en las relaciones bilaterales a las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos contra China.

  6. Eduardo Bolinches

    Intensa lucha en el Ibex 35 al filo de los 15.500 puntos

    En el selectivo español continúa la pugna por consolidarse sobre los 15.500 puntos, nivel donde los alcistas han empezado a tomar la iniciativa en las últimas horas.

    Aun así, el Ibex 35 se mantiene en negativo, con una caída del 0,38% y cotizando en los 15.532 puntos.

  7. Eduardo Bolinches

    Salesforce (+7,49%), P&G (+1,98%) y Amgen (+1,49%) son los más alcistas del Dow Jones

    En el lado de las caídas, The Travelers (-2,79%) es el farolillo rojo de la sesión. Le siguen 3M (-1,42%) y Visa A (-1,04%) que completan el podio de los valores más bajistas del índice a esta hora.

  8. Eduardo Bolinches

    Endesa inaugura su primera planta solar en España hibridada con sistema de baterías de litio

    El consejero de Transición Ecológica y Energía de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha inaugurado este jueves, junto al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, y al director de Endesa en Canarias, Pablo Casado, la planta solar de El Matorral, la primera en España hibridada con un sistema de baterías de litio.

  9. Eduardo Bolinches

    El euro encadena su tercera subida y rompe la media de 100 sesiones

    La moneda europea consolida avances frente al dólar tras apoyarse en el soporte de los 1,1550 dólares y supera la media móvil de 100 sesiones.

    Este movimiento sugiere un posible cambio de tendencia, poniendo fin a la secuencia bajista que se mantenía desde mediados de septiembre.

  10. Eduardo Bolinches

    El VIX se mantiene sobre los 20 puntos pese a su ligera caída

    El índice de volatilidad retrocede un 1,42% en la jornada, pero continúa en los 20,07 puntos, manteniéndose en la franja que separa un mercado estable de uno volátil.

    Su permanencia en este nivel refleja la cautela de los inversores ante las tensiones actuales en los mercados financieros.

    Evolución del índice VIX

    Evolución del índice VIX Eduardo Bolinches TradingView

  11. Eduardo Bolinches

    Así abre Wall Street

    Apertura ligeramente al alza para comenzar esta sesión de jueves.

  12. Eduardo Bolinches

    El selectivo español espera a la apertura americana luchando por aguantar los 15.500 puntos

    El Ibex 35 intenta resistir sobre los 10.500 puntos y evitar una extensión de las caídas hacia los mínimos intradiarios. Por el momento, los mínimos semanales en los 15.433 puntos siguen sin perforarse.

    El índice retrocede un 0,45% antes de la apertura americana que viene con tono positivo al adelantar sus futuros alzas de entre el 0,64% y el 0,29%.

  13. Eduardo Bolinches

    Telefónica firma el primer Marco Social con UGT y CCOO para proteger a todas las filiales

    Telefónica ha alcanzado un acuerdo con UGT y CCOO que establece el primer Marco Social común para todas las empresas del Grupo en España, que unifica los derechos y compromisos de toda la plantilla

  14. Eduardo Bolinches

    Grifols amplía su capacidad de diagnóstico en EEUU con una nueva planta en San Diego

    Grifols ha anunciado que ha comenzado a fabricar tarjetas DG Gel y reactivos de hematíes (glóbulos rojos) en su nueva planta del campus de San Diego, California (EEUU), tras recibir las aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) estadounidense.

  15. Eduardo Bolinches

    Los bajistas arrastran al Ibex 35 hacia los 15.500 puntos

    El índice español vuelve a perder tracción y se aproxima a la zona clave de los 15.500 puntos, nivel que será determinante en las próximas horas.

    El Ibex 35 cae un 0,60% y la mayoría de sus valores se mantienen en terreno negativo, reflejando la presión vendedora dominante.

  16. Eduardo Bolinches

    La actividad manufacturera en Filadelfia se desploma en octubre

    El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia cae bruscamente hasta -12,8 puntos, frente a los 8,6 esperados y los 23,2 del mes anterior.

    El dato refleja un fuerte deterioro en la actividad industrial de la región, señalando un enfriamiento más acusado del sector manufacturero estadounidense.

  17. Eduardo Bolinches

    Canadá sorprende con un aumento en las nuevas construcciones de viviendas

    Las nuevas construcciones alcanzan las 279,2 mil unidades, superando las 258 mil previstas y las 244,5 mil del mes anterior.

    El dato refleja un impulso sólido en el sector inmobiliario canadiense, mostrando fortaleza en la actividad constructora pese a la incertidumbre económica.

  18. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 se debilita y cae a los 15.524 puntos

    El índice español continúa con un goteo a la baja que le impide alcanzar terreno positivo, profundizando la caída hasta el 0,43%.

    La presión vendedora sigue presente, limitando cualquier intento de recuperación en la sesión.

  19. Eduardo Bolinches

    Waller (Fed) alerta sobre la economía y mantiene cautela en política monetaria

    El miembro de la Fed, Waller, señala que el mercado laboral muestra debilidad pese al gasto en IA y la reasignación sectorial, y advierte que los altos tipos en hipotecas y préstamos limitan la liquidez en Main Street.

    Aun así, respalda un recorte de 25 puntos básicos como medida cautelosa, destacando que los cambios recientes en la economía han sido limitados y que la inversión empresarial fuera del impacto de la IA sigue a la baja.

  20. Eduardo Bolinches

    Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado

    Así viene Wall Street en preapertura:

    Nvidia: +1,27% en 182,11 dólares.

    Tesla: +0,33% en 436,59 dólares.

    AMD: +0,37% en 239,49 dólares.

    Micron: +3,81% en 199,25 dólares.

    Salesforce: +5,96% en 250,63 dólares.

    Palantir: +1,17% en 181,72 dólares.

    Alphabet A: +0,77% en 252,97 dólares.

    Oracle: +1,58% en 308,42 dólares.

    Apple: +0,20% en 249,85 dólares.

    Broadcom: +1,46% en 356,45 dólares.