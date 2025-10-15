Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,1%) no logra recuperar los 15.600 puntos pese al tirón de Indra y Puig
El selectivo reacciona tras testar el soporte de los 15.443,9 puntos que queda como soporte clave.
Claves de la sesión de este miércoles 15 de octubre:
- El Ibex 35 cierra la sesión del miércoles con una caída del 0,1%, hasta los 15.570,3 puntos.
- Indra (+4,15%) y Puig (+3,95%) lideran las alzas del selectivo.
- La mayoría de bolsas europeas terminan el día en negativo. Entre los índices nacionales, la única excepción es el Cac 40 de París, que repunta un 2%.
- LVMH se dispara un 12,54%. La compañía ha comunicado unas ventas mejores de lo esperado en el tercer trimestre, impulsadas por una mayor demanda en China. Otras compañías francesas de lujo también suben con fuerza. Kering lo hace un 6,4% y Hermès, un 5,6%.
- ASML sube un 3,41%. La compañía obtuvo un beneficio neto de 2.125 millones de euros y ventas netas totales de 7.516 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, en línea con las previsiones del mercado.
- Los inversores siguen muy de cerca la evolución de la crisis política francesa. El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha anunciado el retraso hasta 2028 de la entrada en vigor de la reforma de las pensiones.
- Se trata de una condición ineludible para que los socialistas no apoyen las dos mociones de censura a las que se enfrentará el jueves el nuevo gobierno francés.
- Wall Street se mantiene en positivo. El Dow Jones sube un 0,18%; el S&P 500, un 0,46%, y el Nasdaq Composite, un 0,7%.
- El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha dejado la puerta abierta a nuevas rebajas de los tipos tras destacar la debilidad del mercado laboral a pesar de la preocupación por la inflación, que sigue mostrándose persistente.
- El oro marca nuevos máximos históricos y se acerca a los 4.200 dólares.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, marca nuevos máximos históricos en su camino imparable hacia los 4.200 dólares.
- El barril de petróleo Brent intenta reaccionar sin éxito y se mantiene claramente por debajo de la resistencia de los 63,30 dólares.
- El par EUR/USD reacciona tímidamente ante el soporte de los 1,1550, pero tendría que colocarse por encima de los 1,1660 para poder pensar que la corrección ha terminado.
Así cierra el Ibex 35
Cerramos en mínimos del día certificando los problemas para marcar nuevos máximos anuales.
Ibex 35, mejores y peores de la jornada
El selectivo español lo intentó, pero no logró superar los máximos anuales alcanzados el pasado miércoles dibujando una vela en forma de carcasa invertida con connotaciones negativas, señal de un posible agotamiento comprador.
Los alcistas dominaron gran parte de la sesión, pero en la segunda mitad los bajistas tomaron el control, generando una estructura de máximos decrecientes que puso en riesgo la zona de 15.600 puntos como nivel clave.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un ligero 0,02% en los 15.581 puntos.
Los valores más alcistas a esta hora son: Indra (+4,47%), Puig Brands (+4,10%) y Telefónica (+2,24%).
El podio de valores más bajistas está formado por: Cellnex (-2,66%), ACS (-2,56%) y Mapfre (-1,61%).
Robles minimiza los ataques de Trump pero se abre a que España gaste más del 2% en Defensa
"Lo que pase en el 2030 o en el 2035 creo que absolutamente nadie lo puede saber", defiende la titular de Defensa.
-
El selectivo español pierde los 15.600 puntos ante la fuerte presión bajista
El índice pierde la cota de los 15.600 puntos tras un goteo constante provocado por la presión de los vendedores.
La caída refleja la intensidad de la pugna bajista que domina gran parte de la sesión, poniendo a prueba los soportes clave del índice.
-
El Ibex 35 amenaza con perder los 15.600 puntos
El selectivo español lucha por mantenerse sobre los 15.600 puntos ante la presión continua de los bajistas.
Ha chocado con los máximos del pasado miércoles y, de no recuperar terreno en la última hora, podría cerrar con una vela muy fea. A esta hora, el índice avanza un ligero 0,27% hasta los 15.611 puntos.
-
IBM lidera las subidas en el Dow Jones mientras solo seis valores retroceden
En la parte alta del índice industrial, IBM avanza un 3,29%, seguida por JP Morgan con un 3,09% tras sus resultados y Cisco Systems con un 2,19%.
En el lado de las pérdidas, solo seis valores ceden terreno, destacando The Travelers con un retroceso del 2,16%, Merck & Co. con un 0,66% y Honeywell con un 0,49%.
-
Miran (Fed) alerta sobre riesgos y defiende avances hacia la tasa neutral
El miembro de la Fed advierte que la tensión entre EEUU y China podría afectar las perspectivas económicas e insta a considerar nuevos riesgos de cola.
Señala diferencias con el FOMC en la velocidad hacia la posición neutral, considera realista dos recortes este año y anticipa una desinflación notable en el sector inmobiliario a corto y medio plazo.
-
El euro recupera terreno frente al dólar
Los bajistas presionan al Ibex 35
El selectivo español reduce su subida al 0,34% y desciende hasta los 15.620 puntos, apenas 32 por encima de los mínimos intradiarios.
La presión vendedora gana terreno y pone a prueba la capacidad de los alcistas para mantener el control del mercado.
EEUU acusa a China de romper los acuerdos comerciales alcanzados recientemente
Greer, de la Oficina del Representante Comercial de EEUU, afirmó que las acciones de China suponen una ruptura total de los compromisos pactados entre ambos países durante los últimos seis meses, aumentando la tensión comercial entre Washington y Pekín.
-
Las acciones de LVMH suben cerca del 12% tras la vuelta al crecimiento del líder del lujo
El grupo controlado por el multimillonario francés Bernard Arnault lidera el repunte del sector impulsado por unos inversores que creen que el lujo está saliendo de su crisis.
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista en el comienzo de esta sesión de miércoles.
El futuro del Nasdaq 100 sube más del 1%
Los futuros de los principales índices de Wall Street mantienen las subidas, que se han intensificado en las últimas horas.
El futuro del Nasdaq 100 avanza más del 1%, el del S&P 500 gana un 0,76% y el del Dow Jones de Industriales sube un 0,45%, anticipando una apertura claramente alcista esta tarde en Nueva York.
El selectivo español se estabiliza a la espera de Wall Street
Las ventas mayoristas en Canadá caen un 1,2% en agosto
El dato muestra un retroceso mensual del 1,2%, ligeramente mejor que la caída prevista del 1,3%, tras el avance del 1,2% registrado en julio.
La cifra refleja una moderación de la actividad comercial en el país en un contexto de menor demanda y desaceleración económica.
-
La actividad manufacturera en Nueva York repunta con fuerza en octubre
El índice Empire State sube hasta 10,70 puntos, frente al -1,80 esperado y al -8,70 del mes anterior.
El dato refleja una notable mejora en la actividad manufacturera de la región, señalando una recuperación del sector tras varios meses de contracción.
-
Bessent advierte del impacto del cierre del Gobierno
El secretario del Tesoro, Bessent, afirmó que el país apenas inicia un auge impulsado por la inteligencia artificial y que existe una fuerte demanda acumulada.
No obstante, advirtió que el cierre del Gobierno frena tanto a EEUU como al presidente Trump, generando un coste económico de 15 mil millones de dólares diarios.
-
Las ventas minoristas en Brasil decepcionan con un freno en agosto
Las ventas minoristas brasileñas crecieron un 0,2% en agosto, en línea con las previsiones, pero por debajo del retroceso previo del 0,2%.
En términos anuales, el avance fue del 0,4%, lejos del 1,2% anterior, reflejando una pérdida de impulso en el consumo interno.
-
El Ibex 35 vuelve a fallar en alcanzar máximos y cae por debajo de los 15.700 puntos
Morgan Stanley supera estimaciones en sus resultados
El banco registra ingresos de 18,22 mil millones de dólares frente a los 16,34 mil millones previstos.
Los ingresos netos de gestión patrimonial alcanzan 8.230 millones, superando los 7.780 millones estimados, mientras que los ingresos por ventas y operaciones de acciones suman 4.120 millones frente a 3.410 millones, destacando un trimestre sólido en todas sus divisiones.