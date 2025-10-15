Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,1%) no logra recuperar los 15.600 puntos pese al tirón de Indra y Puig

Claves de la sesión de este miércoles 15 de octubre:

- El Ibex 35 cierra la sesión del miércoles con una caída del 0,1%, hasta los 15.570,3 puntos.

- Indra (+4,15%) y Puig (+3,95%) lideran las alzas del selectivo.

- La mayoría de bolsas europeas terminan el día en negativo. Entre los índices nacionales, la única excepción es el Cac 40 de París, que repunta un 2%.

- LVMH se dispara un 12,54%. La compañía ha comunicado unas ventas mejores de lo esperado en el tercer trimestre, impulsadas por una mayor demanda en China. Otras compañías francesas de lujo también suben con fuerza. Kering lo hace un 6,4% y Hermès, un 5,6%.

- ASML sube un 3,41%. La compañía obtuvo un beneficio neto de 2.125 millones de euros y ventas netas totales de 7.516 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, en línea con las previsiones del mercado.

- Los inversores siguen muy de cerca la evolución de la crisis política francesa. El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha anunciado el retraso hasta 2028 de la entrada en vigor de la reforma de las pensiones.

- Se trata de una condición ineludible para que los socialistas no apoyen las dos mociones de censura a las que se enfrentará el jueves el nuevo gobierno francés.

- Wall Street se mantiene en positivo. El Dow Jones sube un 0,18%; el S&P 500, un 0,46%, y el Nasdaq Composite, un 0,7%.

- El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha dejado la puerta abierta a nuevas rebajas de los tipos tras destacar la debilidad del mercado laboral a pesar de la preocupación por la inflación, que sigue mostrándose persistente.

- El oro marca nuevos máximos históricos y se acerca a los 4.200 dólares.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, marca nuevos máximos históricos en su camino imparable hacia los 4.200 dólares.

- El barril de petróleo Brent intenta reaccionar sin éxito y se mantiene claramente por debajo de la resistencia de los 63,30 dólares.

- El par EUR/USD reacciona tímidamente ante el soporte de los 1,1550, pero tendría que colocarse por encima de los 1,1660 para poder pensar que la corrección ha terminado.