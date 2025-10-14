El Tesoro coloca 2.235 millones en la nueva subasta de letras y eleva la rentabilidad a 3 meses

Las claves nuevo Generado con IA El Tesoro ha colocado 2.235 millones de euros en letras a tres y nueve meses, elevando la rentabilidad a tres meses y reduciéndola a nueve. La demanda de los inversores fue robusta, alcanzando casi 5.000 millones de euros, más del doble de lo adjudicado. El Tesoro planea una subasta de obligaciones del Estado, con expectativa de colocar entre 4.000 y 5.000 millones de euros. El Tesoro Público ha reducido sus necesidades de financiación para 2023 en 5.000 millones de euros debido a la fortaleza del crecimiento económico.

El Tesoro ha colocado este martes 2.235 millones de euros en una nueva subasta de letras a tres y nueve meses, algo por debajo del rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad a tres meses, pero bajándola a nueve meses, según los datos publicados por el Banco de España.

La demanda de los títulos españoles ha seguido robusta, dado que las peticiones de los inversores han rozado los 5.000 millones de euros, más del doble de lo finalmente adjudicado.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 884,98 millones de euros en las letras a tres meses, por debajo de los algo más de 2.000 millones solicitados, y el interés marginal medio se ha situado en el 1,928%, algo por encima del 1,920% ofrecido en la subasta previa del mismo papel.

En el caso de las letras a 9 meses, el Tesoro ha adjudicado 1.350 millones de euros, también muy por debajo de los casi 3.000 millones demandados, pero en este caso la rentabilidad marginal ha bajado ligeramente al 1,966%, frente al 1,979% previo.

Tras la subasta de este martes, el Tesoro volverá a los mercados el jueves, cuando espera colocar entre 4.000 millones y 5.000 millones de euros en una subasta de obligaciones del Estado, la última emisión que celebrará este mes de octubre.

Tipos de interés

En concreto, el organismo prevé adjudicar obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años, con cupón del 1,25%; obligaciones del Estado con una vida residual de 7 años, con cupón del 2,55% y obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,20%.

Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta subasta se sitúan en el 3,023% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 7 años y en el 3,234% para las obligaciones del Estado a 10 años.

A finales de septiembre, el Tesoro Público anunció un recorte de sus necesidades de financiación para este año en 5.000 millones de euros dada la "fortaleza" del crecimiento económico de España, por lo que su programa de emisión neta de deuda pasa de 60.000 millones previstos inicialmente a 55.000 millones.