Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,29%) lidera Europa y se acerca a los 15.600 puntos
Es importante que el rango de contratación del pasado viernes (15.471-15.715 puntos) sea roto por la parte superior.
LAS CLAVES
- 17:46 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:32 Los permisos de construcción en Canadá vuelven a caer
- 11:00 El sentimiento económico alemán sorprende al alza según ZEW
- 10:05 Analizamos el comportamiento de las acciones de Redeia
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:56 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:23 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:41 Claves para la sesión de hoy
Claves de la sesión de este martes 14 de octubre:
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,29% con la que alcanza los 15.586,4 puntos. El selectivo había empezado el día en negativo.
- Sabadell comunica que solo el 1,1% de las acciones que tiene depositadas aceptan la opa de BBVA.
- Las principales bolsas europeas terminan el día en negativo, aunque las caídas son inferiores a las sufridas en la media sesión. Solo el FTSE 100 británico, además del Ibex 35, se libra de las pérdidas.
- Michelin se desploma un 8,9% tras revisar a la baja sus previsiones. Ericsson se dispara un 18% tras publicar resultados.
- Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales de madera y del mobiliario fabricado en este material han entrado en vigor este martes.
- El Ministerio de Comercio de China ha acusado a Estados Unidos de "exagerar" con su seguridad nacional y ha instado a Washington a dialogar con "sinceridad" ante la amenaza de sus autoridades de incrementar drásticamente los aranceles.
- Los inversores también están muy atentos a los acontecimientos en Francia, donde el primer ministro, Sébastien Lecornu, intentará recabar apoyos para sacar adelante su programa de gobierno y el presupuesto de 2026.
- Wall Street intenta girarse al alza tras iniciar la jornada completamente en rojo. El Dow Jones suma un 0,19%, mientras que el S&P 500 resta un 0,21% y el Nasdaq Composite, un 0,61%.
- Este martes han presentado sus resultados del tercer trimestre algunos de los principales bancos estadounidenses. JPMorgan ganó un 12% más; Citi, un 16%; Goldman Sachs, un 39% y Wells Fargo, un 10,1%.
- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dará el discurso inaugural en un evento económico en Filadelfia. El discurso se titula Perspectivas económicas y política monetaria, por lo que se espera que el banquero central hable de ambas cuestiones.
- El oro marca nuevos máximos históricos y se acerca a los 4.200 dólares.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, no puede seguir con la reacción alcista al girarse a la baja ante el retroceso del 38,2% de Fibonacci.
- El barril de petróleo Brent intenta sin éxito la reconquista de la resistencia de los 63,30 dólares.
- El par EURUSD se presenta ante el soporte de los 1,1550 al que intenta aferrarse para no continuar con la corrección.
-
Mango avisa a sus clientes de un "acceso no autorizado" a datos
Mango ha avisado a sus clientes de que uno de sus servicios externos ha sufrido un "acceso no autorizado" a los datos de contacto de sus clientes usados en campañas de marketing.
La información expuesta "se limita a los datos de contacto personales usados en campañas de marketing", es decir, nombre (sin apellidos), país, código postal, dirección de correo electrónico y teléfono, informan fuentes de la compañía.
Mango ha explicado que "todo sigue funcionando con normalidad" y que los sistemas corporativos de la compañía no se han visto comprometidos.
Asimismo, ha explicado que en ningún caso se ha visto comprometida información bancaria, tarjetas de crédito, DNI, pasaporte, credenciales de acceso ni contraseñas de clientes.
-
Así cierra el Ibex 35
Salvamos el soporte de los máximos anuales de agosto.
-
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
Sesión de gran volatilidad para el Ibex 35, que mostraba señales alcistas a primera hora, pero rápidamente los bajistas tomaron el control y llevaron el índice hasta un mínimo de la jornada en 15.435 puntos.
Desde ahí, el Ibex 35 inició una remontada significativa que lo llevó al terreno positivo y lo acercó a la zona de los 15.600 puntos, quedando por la tarde apenas a seis puntos de esta cota clave.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español gana un 0,29% en los 15.581 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Endesa (+1,94%), Unicaja Banco (+1,65%) y Redeia (+1,55%).
Las mayores caídas son, en esta ocasión, para: Acciona Energía (-4,33%), ArcelorMittal (-1,83%) y Acerinox (-1,73%).
-
Viscofan desmiente acusaciones de incumplimientos medioambientales en EEUU
La compañía niega categóricamente las afirmaciones publicadas por HunterBrook sobre supuestos daños medioambientales en su planta de Danville, asegurando que cumple estrictas normas supervisadas por la administración estadounidense.
Con más de treinta años de actividad en Estados Unidos y cerca de 600 empleados en Danville, Nueva Jersey y Montgomery, Viscofan reafirma su compromiso con la seguridad, el bienestar laboral y la excelencia operativa, sustentado en auditorías regulares y políticas ambientales rigurosas.
-
Walmart y American Express lideran alzas en el sector industrial estadounidense
En el Dow Jones de Industriales, los valores ligados al consumo destacan, con Walmart subiendo un 2,94% y American Express un 2,49%, mientras Citigroup suma un 1,74%.
En contraste, Nvidia cae un 3,65% y encabeza las pérdidas, seguida de Goldman Sachs con un 2,81% y Salesforce que cede un 2,17%, reflejando la presión en la parte baja de la tabla.
-
El Ibex 35 marca nuevos máximos intradía y apunta a los 15.600 puntos
El índice español prolonga su recuperación y se acerca al nivel clave de los 15.600 puntos, apoyado en una secuencia técnica de mínimos y máximos crecientes.
Los alcistas han reaccionado con fuerza desde el soporte horizontal de los 15.445 puntos, impulsando al selectivo hacia una mejora clara de su estructura intradiaria.
-
El selectivo español se acerca a máximos del día
Los compradores vuelven a imponerse y el índice español suma un 0,12% hasta los 15.557 puntos, apoyado en el impulso del sector energético y de Telefónica.
En el lado opuesto, Acciona Energía cae un 3,69% y se coloca como el valor más castigado de la sesión.
-
El euro intenta afianzarse sobre los 1,1550 dólares
La divisa europea vive una jornada de consolidación frente al dólar, manteniéndose en torno a los 1,1550 dólares pese a una estructura de máximos y mínimos decrecientes.
Con una ligera subida del 0,07%, hasta 1,1574 dólares, el euro necesita sostener estos niveles para evitar un nuevo tramo bajista si pierde los mínimos de la sesión.
-
Redeia sigue liderando las alzas de un Ibex 35 sin fuerza
Los títulos de Redeia, junto con Endesa y Enagás, lideran la parte alta del selectivo español tras la apertura de Wall Street. El índice, aunque mantiene el nivel de los 15.500 puntos, muestra falta de impulso para seguir avanzando y retrocede un 0,15% por el momento.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura bajista a la espera de Jerome Powell.
-
El FMI mejora previsiones para EEUU y China y mantiene un tono moderado en Europa
Según se está dando a conocer, el FMI prevé que EEUU crezca un 1,9% en 2025 y un 2% en 2026, mientras que China avanzaría un 3,7% y un 5% respectivamente.
El Reino Unido mantendría un ritmo más modesto del 1,4% en ambos años y Canadá sufre una ligera revisión a la baja, reflejando un panorama global desigual pero estable.
-
El Ibex 35 sigue luchando por situarse encima de los 15.500 puntos
El selectivo español espera la apertura de Wall Street mientras lucha en la zona de los 15.500 puntos, nivel clave a corto plazo.
En la última hora, tras un fuerte repunte, ha chocado con esta resistencia intermedia intradía, mostrando una intensa pugna en este nivel. En estos momentos retrocede un 0,23%.
-
OpenAI impulsa un círculo de valor entre AMD, Nvidia y Oracle
La compañía instala miles de chips de AMD, impulsando sus ventas y capitalización, a cambio de recibir participación accionarial.
Posteriormente, compra chips a gran escala de Nvidia, que a su vez invierte en OpenAI, generando un efecto de revalorización cruzada.
Ahora, Oracle entra en el circuito: OpenAI le paga miles de millones por una infraestructura en la nube aún por construir, con energía y financiación pendientes, ampliando un ecosistema de dependencias y expectativas en torno a la inteligencia artificial.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Tesla: -2,37% en 425,55 dólares.
AMD: +2,28% en 221,44 dólares.
Nvidia: -1,65% en 185,21 dólares.
Broadcom: -2,53% en 347,65 dólares.
Palantir: -1,90% en 173,79 dólares.
Meta Platforms: -1,45% en 705,05 dólares.
Amazon.com: -1,49% en 216,80 dólares.
Intel: -3,79% en 35,80 dólares.
Micron: -3,28% en 186,16 dólares.
Oracle: -1,56% en 303,20 dólares.
-
Actyus (Andbank) lanza el primer fondo español enfocado en deportes y entretenimiento con alcance europeo y capacidad para 40M
Actyus, la gestora de inversiones alternativas de Andbank, ha lanzado NIAN Sports I FCR, un nuevo fondo de capital privado regulado por la CNMV que nace con el objetivo de invertir en empresas de deportes, tecnología deportiva y entretenimiento en vivo, con alcance europeo.
Con un tamaño previsto de 40 millones de euros, el fondo invertirá en 20-25 compañías en crecimiento mediante deuda participativa y capital, con tickets promedio de entre 1,5 y 2 millones de euros.
NIAN Sports I FCR busca ofrecer a sus inversores una TIR neta superior al 15% en un horizonte de inversión de ocho años.
El fondo contará con el asesoramiento de Francesc Destrée (Noves Idees o Clayton) y Jimmy M. von Korff (Immfly), emprendedores e inversores con experiencia en este campo.
-
Oracle apuesta por AMD y planta cara a Nvidia en inteligencia artificial
Oracle Cloud Infrastructure anunció que desplegará 50.000 GPU de AMD a partir de la segunda mitad de 2026, marcando un paso clave para diversificar su infraestructura frente al dominio de Nvidia.
Los nuevos chips Instinct MI450 permitirán escalar hasta 72 unidades por rack, reforzando su capacidad para entrenar modelos avanzados de inteligencia artificial.
-
Los permisos de construcción en Canadá vuelven a caer
Los permisos de construcción descienden un 1,2% en agosto, empeorando frente al retroceso del 0,7% esperado y al -1,1% del mes anterior.
El dato refleja la debilidad del sector inmobiliario canadiense en un contexto de tipos de interés elevados y menor actividad en nuevas edificaciones.
-
Adolfo Domínguez lidera las subidas en el Mercado Continuo
Centrándonos en esta ocasión en el Mercado Continuo español, veremos que Adolfo Domínguez encabeza las alzas con un avance del 0,99%, seguido de Prosegur Cash con un 0,92% y Alantra Partners con un 0,72%.
En la parte baja, las caídas son más pronunciadas, destacando Horyzon Genomics con un descenso del 4,5%, Nyesa Valores del 4,35% y Atrys Health del 4,12%.
-
El Ibex 35 recupera los 15.500 puntos tras un intenso rebote
El índice español rebota con fuerza desde los mínimos del día, logrando recuperar la zona de los 15.500 puntos en un movimiento en forma de V.
Gracias a la reacción de los alcistas, el selectivo reduce sus pérdidas al 0,17%, mostrando cierta estabilidad tras la presión bajista de la última hora.
-
Goldman Sachs supera ganancias pese a caída en operaciones con acciones
En el tercer trimestre de 2025, Goldman Sachs reporta un EPS de 12,25 dólares frente a los 11,04 estimados y unos ingresos de 15,18 mil millones, superando los 14,17 previstos.
Aunque los ingresos por operaciones con acciones caen a 3.740 millones frente a los 3.940 estimados, el banco mantiene un trimestre sólido gracias a otros segmentos de negocio.