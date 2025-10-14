Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,29%) lidera Europa y se acerca a los 15.600 puntos

Claves de la sesión de este martes 14 de octubre:

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,29% con la que alcanza los 15.586,4 puntos. El selectivo había empezado el día en negativo.

- Sabadell comunica que solo el 1,1% de las acciones que tiene depositadas aceptan la opa de BBVA.

- Las principales bolsas europeas terminan el día en negativo, aunque las caídas son inferiores a las sufridas en la media sesión. Solo el FTSE 100 británico, además del Ibex 35, se libra de las pérdidas.

- Michelin se desploma un 8,9% tras revisar a la baja sus previsiones. Ericsson se dispara un 18% tras publicar resultados.

- Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales de madera y del mobiliario fabricado en este material han entrado en vigor este martes.

- El Ministerio de Comercio de China ha acusado a Estados Unidos de "exagerar" con su seguridad nacional y ha instado a Washington a dialogar con "sinceridad" ante la amenaza de sus autoridades de incrementar drásticamente los aranceles.

- Los inversores también están muy atentos a los acontecimientos en Francia, donde el primer ministro, Sébastien Lecornu, intentará recabar apoyos para sacar adelante su programa de gobierno y el presupuesto de 2026.

- Wall Street intenta girarse al alza tras iniciar la jornada completamente en rojo. El Dow Jones suma un 0,19%, mientras que el S&P 500 resta un 0,21% y el Nasdaq Composite, un 0,61%.

- Este martes han presentado sus resultados del tercer trimestre algunos de los principales bancos estadounidenses. JPMorgan ganó un 12% más; Citi, un 16%; Goldman Sachs, un 39% y Wells Fargo, un 10,1%.

- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dará el discurso inaugural en un evento económico en Filadelfia. El discurso se titula Perspectivas económicas y política monetaria, por lo que se espera que el banquero central hable de ambas cuestiones.

- El oro marca nuevos máximos históricos y se acerca a los 4.200 dólares.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, no puede seguir con la reacción alcista al girarse a la baja ante el retroceso del 38,2% de Fibonacci.

- El barril de petróleo Brent intenta sin éxito la reconquista de la resistencia de los 63,30 dólares.

- El par EURUSD se presenta ante el soporte de los 1,1550 al que intenta aferrarse para no continuar con la corrección.