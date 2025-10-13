Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,42%) recupera los 15.500 puntos tras rebajar Trump la tensión entre EEUU y China
El soporte de los 15.443,9 puntos debe ser respetado para pensar que la corrección ya ha terminado.
LAS CLAVES
Claves de la sesión de este lunes 13 de octubre:
- El Ibex 35 cierra la sesión del lunes con una subida del 0,42% con la que se sitúa en los 15.541 puntos.
- Las principales bolsas europeas terminan el día en positivo. Los avances van del 0,2% al 0,7%.
- Los futuros anticipan subidas cercanas al 2% en Wall Street. El viernes, el Dow Jones bajó un 1,9%; el S&P 500, un 2,71% y el Nasdaq Composite, un 3,56%.
- Esa fue la reacción a un comunicado del presidente de EEUU, Donald Trump, en el que afirmó que China se está comportando "de forma hostil", controlando las tierras raras, mintiendo y sometiendo al mundo bajo su posición de monopolio.
- Anunció que no ve razones para reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, en dos semanas y amenazó con un incremento de aranceles a los productos chinos del 100% adicional a partir del 1 de noviembre.
- Sin embargo, el domingo Trump afirmó: "No se preocupen por China, ¡todo estará bien!", devolviendo cierta estabilidad a los mercados.
- El cierre del gobierno federal estadounidense inicia su tercera semana sin que, de momento, parezca factible que demócratas y republicanos alcancen un acuerdo para su reapertura.
- "A medida que se alargue esta situación, los inversores se irán poniendo más nerviosos, no sólo por la falta de la publicación de las estadísticas oficiales, sino también por el negativo impacto que en el crecimiento económico de EEUU puede llegar a tener este tema", señalan los analistas de Link Securities.
- En el apartado político, los inversores también siguen muy pendientes de la situación política de Francia. El viernes, el presidente del país, Emmanuel Macron, volvió a nombrar a Sébastien Lecornu como primer ministro. Su objetivo es aprobar los presupuestos antes de fin de año.
- Esta semana los inversores también pondrán el foco sobre el inicio oficioso de la temporada de publicación de resultados en Wall Street. Se espera que el beneficio neto de las empresas integrantes del S&P 500 haya crecido el pasado trimestre a un ritmo interanual superior al 8%.
- El oro reacciona a las correcciones de la semana pasada y marca nuevos máximos históricos.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, se recupera parcialmente del desplome del viernes, pero se frena ante el retroceso del 38,2% de Fibonacci.
- El barril de petróleo Brent intenta reaccionar tras salvar el soporte de los 62,38 dólares.
- El par EURUSD se presenta ante la resistencia de los 1,1627 en donde se juega su continuidad de la reacción alcista.
Cellnex ejecutará una reducción de capital tras completar la recompra de acciones por 800 millones
El consejo de administración de Cellnex ha acordado ejecutar una reducción de capital mediante la amortización de acciones propias, que representan aproximadamente el 3,41% de su capital social, tras la finalización de su programa de recompra de acciones.
En concreto, esta reducción de capital, que fue aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 9 de mayo de 2025, supone la amortización de 24 millones de acciones propias.
Esta decisión se produce tras la finalización del programa de recompra de acciones por 800 millones de euros, cuya aprobación y cierre fueron comunicados al mercado en enero y mayo de este año, respectivamente.
La finalidad de esta operación financiera es favorecer la remuneración al accionista, mejorando las métricas por acción, al disminuir el número de acciones en circulación. "Con ello, Cellnex refuerza su compromiso con la creación de valor para el accionista y la eficiencia en la estructura de capital", agrega.
Así cierra el Ibex 35
Cerramos en positivo, pero hace falta más para poder decir que lo peor ya ha pasado.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión sin grandes movimientos en el selectivo de la bolsa española, que se movió entre un máximo en los 15.609 puntos y un mínimo en los 15.489 puntos.
El intento de superar la cota de los 15.600 puntos resultó fallido, lo que dio pie a algunos ataques por parte de los bajistas. Sin embargo, los alcistas reaccionaron con rapidez e impidieron que el Ibex 35 entrara en terreno negativo.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español gana un 0,29% en los 15.529 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: laboratorios Rovi (+2,97%), ArcelorMittal (+2,75%) y Grifols (+1,94%).
El valor más penalizado es Mapfre (-1,48%). Le sigue en la caída Cellnex (-1,15%) y completa el podio de perdedores Telefónica (-1,03%).
Alzas interesantes para los índices de Wall Street
En estos momentos, los principales índices estadounidenses registran avances destacados que rondan el 1,20%.
El Dow Jones de industriales suma un 0,92% y se sitúa en los 45.889 puntos, el S&P 500 avanza un 1,09% hasta los 6.624 puntos y el Nasdaq 100 repunta un 1,46%, alcanzando los 24.577 puntos.
Estas subidas reflejan un renovado apetito por el riesgo tras las caídas de la semana pasada.
Nvidia (+2,80%) lidera los avances del Dow Jones
En estos instantes y si echamos la mirada al índice Dow Jones de industriales, veremos que Nvidia lidera las alzas con una ganancia del 2,82%. Le siguen Goldman Sachs (+2,65%) y Citigroup (+2,63%).
En la parte baja de la tabla, Coca-Cola es el valor más penalizado ya que cae un 1,10%. En segunda posición tenemos a P&G (-1,09%) y The Travelers (-0,44%) completa el podio de valores más bajistas de la sesión en estos instantes.
El selectivo español reacciona desde los 15.489 puntos pero sigue sin superar los 15.550
Los alcistas recuperan el control tras perder los 15.500 puntos, aunque sin fuerza para romper resistencias.
El índice sube un 0,27% hasta 15.528 puntos, con ArcelorMittal liderando las alzas con un 3,15% y Laboratorios Rovi con un +2,62%. En el lado opuesto, Mapfre cae un 1,28%.
El euro retrocede y se aproxima a los mínimos del viernes
La divisa europea pierde un 0,39% hasta 1,1572 dólares, borrando casi todas las ganancias de la sesión anterior.
El euro inicia la semana con una clara estructura de máximos y mínimos decrecientes, reflejando la debilidad frente al dólar.
El Ibex 35 pierde fuerza y se aproxima a los 15.500 puntos
El índice marca nuevos mínimos intradiarios tras un goteo bajista que refleja la falta de reacción de los alcistas.
La presión vendedora se intensifica y el Ibex 35 apenas logra mantener un leve avance del 0,16% en estos momentos.
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista para comenzar la semana.
-
El VIX se mantiene sobre los 20 puntos tras el repunte del viernes
El índice de volatilidad continúa en niveles elevados, aún por encima del umbral que separa un mercado estable de uno inestable.
A esta hora, el VIX cae un 5,31% hasta los 20,28 puntos, consolidando parte del repunte registrado en la sesión anterior.
EEUU y China reanudan contactos comerciales
La secretaria del Tesoro, Bessent, confirmó que esta semana se celebrarán conversaciones técnicas con China y adelantó que EEUU rechazará nuevos requisitos de licencias en materia arancelaria.
Añadió que los datos oficiales del Tesoro se publicarán cuando el Gobierno reabra, en medio del cierre administrativo.
Los alcistas del Ibex 35 siguen sin reaccionar
El selectivo español mantiene un comportamiento claramente lateral y sin apenas movimiento, con un rango de negociación que se ha reducido a apenas 30 puntos.
Aun así, los números verdes predominan a esta hora, reflejando una ligera presión compradora dentro de un mercado muy contenido.
Atención a la previsión de Bank of America: la vivienda puede desacelerar los precios en 2026
La entidad explica que los precios están en máximos históricos por la fortaleza de la demanda y unos niveles de construcción insuficientes. Pero avisa de que la tendencia alcista podría frenarse
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: +3,01% en 188,65 dólares.
Amazon.com: +1,26% en 219,20 dólares.
Apple: +1,52% en 249,17 dólares.
UnitedHealth: -0,12% en 354,38 dólares.
Microsoft: +1,27% en 517,44 dólares.
Boeing: +1,41% en 213,70 dólares.
JPMorgan: +1,26% en 304,69 dólares.
Goldman Sachs: +1,22% en 773,70 dólares.
McDonald´s: -0,61% en 295,20 dólares.
Walt Disney: +3,03% en 112,56 dólares.
La OPEP mantiene sus previsiones de crecimiento de la demanda y economía global
-
El Ibex 35 se mantiene lateral con mínima volatilidad
El índice español se mueve entre 15.530 y 15.589 puntos, reflejando una sesión prácticamente plana desde su inicio.
La jornada destaca por la escasa oscilación y volatilidad, con un avance del 0,46% hasta los 15.557 puntos a esta hora.
Transgourmet Ibérica compra la catalana Dispuig para fortalecer su presencia en Girona
La compañía de distribución Transgourmet Ibérica ha adquirido el 100% de la empresa de distribución de alimentación Dispuig, con sede en Girona, para fortalecer su presencia en la provincia, según ha informado este lunes en un comunicado.
Fundada en Girona en 1944, Dispuig factura anualmente 50 millones de euros y está especializada en la distribución de pescado fresco, además de charcutería, quesos, carne, productos congelados, postres y cafés, entre otros productos.
Con esta operación, la compañía también busca reforzar su línea de negocio dirigida a la hostelería incorporando la plantilla de 160 empleados de Dispuig, así como sus instalaciones.
Trump asegura avances en Oriente Medio y busca desarme de Hamas y Hezbollah
El presidente afirma que toda la región respalda un plan para desarmar a Hamas y que Gaza será desmilitarizada de inmediato.
Además, señala que su administración colabora con Líbano para desarmar a Hezbollah y plantea centrarse en Rusia antes de negociar con Irán, subrayando su enfoque en detener conflictos y destacando el apoyo militar proporcionado a Israel.
Se recuperan de nuevo los 15.550 puntos del Ibex 35
Los alcistas del IBEX 35 vuelven a intentarlo y reaccionan desde la zona de los 15.532 puntos, llevando las ganancias del selectivo español al 0,46% y superando de nuevo la cota de los 15.550 puntos.
Este rebote permite al índice confirmar un soporte clave en torno a los 15.530 puntos, lo que aumenta las probabilidades de que los compradores busquen atacar la zona de los 15.600 puntos como próximo objetivo a corto plazo.
TSMC marca la ruta hacia un mercado de semiconductores de 1 billón de dólares
La compañía prevé que los aceleradores de IA para centros de datos lideren hoy, mientras que hacia 2030 serán las PC, smartphones y la robótica con IA los motores del crecimiento en silicio. La tecnología aún se encuentra en sus primeras etapas.
Las acciones suben un 4,5% en preapertura.