Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,42%) recupera los 15.500 puntos tras rebajar Trump la tensión entre EEUU y China

Claves de la sesión de este lunes 13 de octubre:

- El Ibex 35 cierra la sesión del lunes con una subida del 0,42% con la que se sitúa en los 15.541 puntos.

- Las principales bolsas europeas terminan el día en positivo. Los avances van del 0,2% al 0,7%.

- Los futuros anticipan subidas cercanas al 2% en Wall Street. El viernes, el Dow Jones bajó un 1,9%; el S&P 500, un 2,71% y el Nasdaq Composite, un 3,56%.

- Esa fue la reacción a un comunicado del presidente de EEUU, Donald Trump, en el que afirmó que China se está comportando "de forma hostil", controlando las tierras raras, mintiendo y sometiendo al mundo bajo su posición de monopolio.

- Anunció que no ve razones para reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, en dos semanas y amenazó con un incremento de aranceles a los productos chinos del 100% adicional a partir del 1 de noviembre.

- Sin embargo, el domingo Trump afirmó: "No se preocupen por China, ¡todo estará bien!", devolviendo cierta estabilidad a los mercados.

- El cierre del gobierno federal estadounidense inicia su tercera semana sin que, de momento, parezca factible que demócratas y republicanos alcancen un acuerdo para su reapertura.

- "A medida que se alargue esta situación, los inversores se irán poniendo más nerviosos, no sólo por la falta de la publicación de las estadísticas oficiales, sino también por el negativo impacto que en el crecimiento económico de EEUU puede llegar a tener este tema", señalan los analistas de Link Securities.

- En el apartado político, los inversores también siguen muy pendientes de la situación política de Francia. El viernes, el presidente del país, Emmanuel Macron, volvió a nombrar a Sébastien Lecornu como primer ministro. Su objetivo es aprobar los presupuestos antes de fin de año.

- Esta semana los inversores también pondrán el foco sobre el inicio oficioso de la temporada de publicación de resultados en Wall Street. Se espera que el beneficio neto de las empresas integrantes del S&P 500 haya crecido el pasado trimestre a un ritmo interanual superior al 8%.

- El oro reacciona a las correcciones de la semana pasada y marca nuevos máximos históricos.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, se recupera parcialmente del desplome del viernes, pero se frena ante el retroceso del 38,2% de Fibonacci.

- El barril de petróleo Brent intenta reaccionar tras salvar el soporte de los 62,38 dólares.

- El par EURUSD se presenta ante la resistencia de los 1,1627 en donde se juega su continuidad de la reacción alcista.