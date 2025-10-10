El Ibex 35 se deja un 0,7% en la semana y se aleja de sus máximos históricos

Entre las grandes empresas del Ibex, Iberdrola y Telefónica destacaron positivamente con subidas del 0,73% y 0,21% respectivamente.

Las declaraciones de Trump sobre China han influido negativamente en los mercados, afectando al cierre de la bolsa española.

A pesar de la caída semanal, el Ibex 35 acumula una subida del 33,48% en lo que va de año, la más alta desde 1997.

El Ibex 35 cierra la semana con una caída del 0,7%, alejándose de sus máximos históricos y perdiendo la barrera de los 15.500 puntos.

El Ibex 35 se aleja de sus máximos históricos. El selectivo madrileño ha cerrado la semana con un descenso del 0,7%. Una caída que no sólo le impide superar la barrera de los 16.000 puntos, sino que también ha provocado que pierda los 15.500.

En concreto, el principal índice del mercado español ha cerrado el viernes en los 15.476,5 puntos, tras caer un 0,69% en la última sesión de la semana. No obstante, en lo que va de año acumula una subida del 33,48%.

El Ibex abrió la jornada del viernes en positivo y mantuvo esta misma tendencia hasta el último tramo de la sesión arrastrado por Wall Street, que ha cambiado de tendencia y ha comenzado a caer tras las nuevas afirmaciones de Donald Trump sobre China.

A través de la red Truth Social, el presidente de Estados Unidos ha afirmado que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y ha amenazado con un "incremento masivo" de aranceles a productos del gigante asiático.

De esta manera, la bolsa madrileña ha cerrado en rojo cuatro de las cinco sesiones de la semana. Además del viernes, también cayó un 0,6% el jueves, un 0,19% el martes y un 0,18% el lunes. El único día que concluyó en verde fue el miércoles, cuando subió un 0,97%.

El selectivo nacional ha cortado así una racha de dos semanas consecutivas de ascensos, si bien este pasado miércoles firmó un máximo inédito desde 2007 al filo de los 15.700 enteros. Una cota que ha vuelto a superar de manera momentánea este viernes.

Según recoge Europa Press, las principales Bolsas europeas también han registrado correcciones semanales: Londres ha restado un 0,51%; Fráncfort un 0,56%; París un 2,02% y Milán un 2,8%.

Principales valores

De los grandes valores del Ibex, BBVA ha perdido el 1,71%, el día en el que finaliza su opa al Banco Sabadell; Banco Santander, el 1,47%; Inditex, el 0,74%, y Repsol, el 0,62%.

Entre las grandes compañías que han conseguido cerrar en verde, Iberdrola ha subido un 0,73 % y Telefónica, un 0,21%.

Dentro del conjunto del selectivo, los mayores incrementos los han protagonizado Aena (1,65%), Sacyr (1,24%) y Enagás (1,12%). Por el contrario, las principales caídas fueron las de ArcelorMittal (-5,74%), Acerinox (-4,44%), Banco Sabadell (-2,61%), Unicaja (-2,31%) e Indra (-2,29%).

Sumando la evolución de toda la semana, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las han anotado Solaria (8,93%), IAG (5,85%), Acciona (4,05%), Acciona Energía (3,37%), Sacyr (3,24%), Iberdrola (2,69%) y ACS (2,34%).

En el extremo negativo del índice, las caídas más gravosas en la evolución semanal han sido encabezadas por Rovi (-6,54%), Grifols (-5,67%), Banco Sabadell (-4,61%) y Puig (-4,39%).

Por otro lado, el precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se abarataba un 2,77% en la semana y se situaba en los 62,74 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se negociaba con un descenso del 3,1% para tocar los 59,02 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1612 'billetes verdes', un 1,1% menos que la pasada semana. El interés exigido al bono español a 10 años ha cerrado en el 3,194%, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 55,1 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se encarecía un 2,4% en la semana, para consolidar nuevos máximos históricos en los 4.000 dólares, mientras que el bitcoin se depreciaba un 3,15% en el mismo plazo y se cotizaba en los 119.000 dólares.