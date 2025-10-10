Ibex 35, la bolsa en directo hoy |El Ibex 35 conquista los 15.600 puntos tras amanecer con una subida del 0,6%

Claves de la sesión de este viernes 10 de octubre:

- El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una subida del 0,57%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a conquistar la cota psicológica de los 15.600 enteros y a situarse en los 15.673,7 puntos hacia las 9.00 horas, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, en particular tras el acuerdo entre Hamás e Israel.

- En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Inditex (+1,06%), Puig (+1,05%), Cellnex (+1,04%) y Ferrovial, con un avance del 1,01%.

- En el lado negativo se situaban ArcelorMittal, cuyos títulos cedían un 2,04% en la apertura, y Acerinox, que presentaba un descenso del 0,89%.

- Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, Londres caía un 0,05%, mientras que Milán, París y Francfort subían un 0,44%, un 0,33% y un 0,04% respectivamente.

- El oro sufre la primera corrección seria tras hacerse con los 4.000 dólares y se la juega con el soporte de los 3.960 dólares que pasa a ser clave.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, continúa con precios por debajo de su soporte de los 122.660 dólares.

- El barril de petróleo Brent intenta aferrado a los 65 dólares para evitar seguir cayendo

- El par EURUSD sale del rango lateral en el que se encontraba y marca mínimos en dos meses.