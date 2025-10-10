Ibex 35, la bolsa en directo hoy |El Ibex 35 conquista los 15.600 puntos tras amanecer con una subida del 0,6%
Habrá que estar muy atentos para ver qué es lo que ocurre con el nivel de los 15.600 puntos.
Claves de la sesión de este viernes 10 de octubre:
- El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una subida del 0,57%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a conquistar la cota psicológica de los 15.600 enteros y a situarse en los 15.673,7 puntos hacia las 9.00 horas, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, en particular tras el acuerdo entre Hamás e Israel.
- En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Inditex (+1,06%), Puig (+1,05%), Cellnex (+1,04%) y Ferrovial, con un avance del 1,01%.
- En el lado negativo se situaban ArcelorMittal, cuyos títulos cedían un 2,04% en la apertura, y Acerinox, que presentaba un descenso del 0,89%.
- Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, Londres caía un 0,05%, mientras que Milán, París y Francfort subían un 0,44%, un 0,33% y un 0,04% respectivamente.
- El oro sufre la primera corrección seria tras hacerse con los 4.000 dólares y se la juega con el soporte de los 3.960 dólares que pasa a ser clave.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, continúa con precios por debajo de su soporte de los 122.660 dólares.
- El barril de petróleo Brent intenta aferrado a los 65 dólares para evitar seguir cayendo
- El par EURUSD sale del rango lateral en el que se encontraba y marca mínimos en dos meses.
Así cierra el Ibex 35
Se tuerce el día y cerramos en mínimos dejando el saldo semanal en negativo.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
No termina de definirse el Ibex 35, que pasó gran parte de la jornada intentando mantener el tono positivo, pero en la última hora de sesión sufrió un fuerte latigazo a la baja.
El movimiento se produjo tras las críticas de Donald Trump a China y la posible imposición de nuevas medidas arancelarias.
Así, el Ibex 35 pierde en estos momentos los mínimos de la sesión y deja una vela que refleja agotamiento alcista.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,15% en los 15.583 puntos. El saldo semanal es ligeramente negativo en estos momentos.
los tres valores más alcistas son: Sacyr (+1,78%), Enagás (+1,15%) y Aena (+1,07%).
Las mayores caídas son para: ArcelorMittal (-3,73%), Acerinox (-3,78%) e Indra (-2,44%).
Última hora: Trump critica a China por control de tierras raras y amenaza con mayores aranceles
Ya se conocen los motivos de la última barrida a la baja de los mercados de renta variable, especialmente del Ibex 35.
El expresidente Donald Trump ha denunciado un “movimiento siniestro” de China respecto al control de tierras raras y advierte sobre la posibilidad de incrementar los aranceles a productos chinos.
Además, calificó como “especialmente inapropiadas” ciertas cartas enviadas por China y afirmó haber recibido contactos de otros países molestos por la hostilidad comercial, que según él surgió de manera inesperada.
Atención al selectivo español que acelera la caída
Atención a la importante latigazo a la baja que se está produciendo en el Ibex 35, que ha barrido el índice en pocos minutos desde la zona de los 15.640 a los 15.582 puntos.
Por el momento se desconocen los motivos.
El petróleo cae más del 2% tras el acuerdo de alto el fuego en Gaza
El Brent retrocede un 2,27%, situándose en 63,74 dólares por barril, alcanzando niveles no vistos desde el 11 de junio.
La caída se ve favorecida por el acuerdo de alto el fuego en Gaza, que reduce las tensiones geopolíticas en la región y alivia los riesgos sobre el suministro de crudo.
Caterpillar lidera las subidas del Dow Jones mientras UnitedHealth cae
En la sesión de hoy virenes, y si echamos la mirada al Dow Jones de Industriales, Caterpillar encabeza las ganancias con un 1,99%, seguida de Citigroup (+1,62%) y Nvidia (+1,42%).
Por el lado de las pérdidas, UnitedHealth retrocede un 1,32%, IBM cae un 1,04% y Chevron desciende un 0,73%, mostrando movimientos mixtos entre los principales valores del sector.
Índice Fear/Greed en bolsas se mantiene neutral
El Ibex 35 cotiza por encima de los 15.650 puntos con señales de recuperación técnica
El Ibex 35 se mantiene por encima de los 15.650 puntos, mostrando una formación de mínimos y máximos crecientes desde los niveles más bajos de la jornada.
Actualmente, el índice avanza un 0,38%, cotizando en 15.660 puntos, reflejando un intento de recuperación técnica en el corto plazo.
-
Inflación y confianza en EE. UU.: datos preliminares de la Universidad de Michigan
Los datos preliminares de la Universidad de Michigan muestran estabilidad y cierta mejora en la confianza del consumidor en EE. UU.
La inflación a 5 años se mantiene en 3,7%, cumpliendo las expectativas, mientras que la inflación a 1 año se sitúa en 4,6%, ligeramente por debajo del 4,7% previsto.
El índice de condiciones actuales alcanza 61, superando el pronóstico de 60, y el índice de sentimiento se coloca en 55, frente a los 54 esperados, reflejando un ligero optimismo en la percepción económica de los consumidores.
Mineras de plata suben mientras el metal se mantiene cerca de máximos históricos
Las acciones de las principales mineras de plata muestran avances significativos en la sesión. Hecla Mining gana un 1,8%, Coeur Mining un 1,6% y Endeavour Silver un 3%.
Silvercorp Metals sube un 2,2%, mientras que los ETFs de plata, como Aberdeen Physical Silver Shares e iShares Silver Trust, avanzan un 1,6% y 1,2% respectivamente.
El metal blanco se mantiene cerca de niveles récord, impulsando la confianza del mercado.
El euro sigue a la baja frente al dólar y pierde medias móviles clave
El euro continúa su fase de reacción a la baja frente al dólar, perforando tanto la media móvil de 50 periodos como la de 100, lo que refleja debilidad tanto a corto como a medio plazo.
En la sesión de hoy no se observa un impulso comprador sólido que permita un rebote significativo. Pese a ello, la moneda europea registra un leve avance del 0,04%, cotizando en 1,1570 dólares.
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista para comenzar la última sesión de la semana.
Estos son algunos de los valores más calientes de la preapertura americana
En la preapertura americana, varios valores muestran movimientos destacados al alza.
Albemarle lidera las subidas con un fuerte repunte del 5,25%, situándose en 96,50 dólares con un volumen de 5,59 millones de acciones.
Kenvue sigue de cerca, avanzando un 4,73% hasta 16,84 dólares, con un activo volumen de 39,06 millones de títulos.
MercadoLibre registra un incremento del 4,36%, alcanzando los 2.275 dólares con 523.000 acciones negociadas, mientras que Delta Air Lines sube un 4,29%, hasta 59,57 dólares, mostrando optimismo entre los inversores antes de la apertura oficial.
El Ibex 35 se mueve con calma con Colonial, Sacyr e Inditex al frente
El cobre retrocede tras rozar su récord ante temores por producción y expectativas de tasas
Los futuros del cobre retrocedieron un 0,9%, hasta los 10.765,50 dólares por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, a las 13:25 horas de Singapur.
Aun así, el metal se encamina a cerrar la semana con un avance del 0,5%.
El empleo en Canadá sorprende al alza con 60.400 nuevos puestos
El mercado laboral canadiense supera ampliamente las expectativas al registrar 60.400 nuevos empleos, frente a los 5.000 previstos y tras la pérdida de 65.500 en el mes anterior.
El dato refleja un repunte sólido en la creación de empleo, señal de resiliencia económica pese al entorno de tipos de interés elevados.
La tasa de desempleo se sitúa en el 7,1% frente al 7,2% esperado. Buen dato.
BASF vende la mayoría de su negocio de recubrimientos
BASF ha acordado vender una participación mayoritaria en su negocio de recubrimientos a la firma de capital privado Carlyle y a Qatar Investment Authority, valorando la unidad en 7.700 millones de euros (8.910 millones de dólares).
El Ibex 35 mantiene los 15.600 puntos pero sin fuerza en la recuperación
El Ibex 35 muestra escasos cambios técnicos tras la última actualización y se mantiene por encima de los 15.600 puntos. La fase de recuperación pierde impulso, con el índice sumando apenas un 0,25% —unos 40 puntos— hasta los 15.642.
La mayoría de los valores cotiza en negativo, reflejando la falta de convicción compradora en esta parte de la sesión.
Vodafone inaugura su centro de atención comercial en Valladolid tras invertir 7 millones
Vodafone España ha inaugurado este viernes su nuevo centro de atención comercial en Valladolid (VPlat), en el que hasta el momento ha invertido 7 millones de euros y en el que desde su apertura a comienzos de marzo ya trabajan alrededor de 180 personas.
En este contexto, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha puesto a la ciudad como ejemplo de "atracción de talento e inversión" tras la implantación de VPLAT en la ciudad.
El regidor vallisoletano ha visitado las instalaciones junto con la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castillas y León, Leticia García, y el consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García.
Durante la visita, el alcalde ha podido conocer la actividad que se desarrolla en este espacio, destinado a la atención y asesoramiento comercial de clientes en todo el territorio nacional, y que incorpora tecnologías "avanzadas" de inteligencia artificial y herramientas digitales "para mejorar la eficiencia, la personalización y la calidad del servicio".
MasOrange crea 'Digital+O', su nueva división de desarrollo de soluciones digitales para empresas
MasOrange ha creado 'Digital+O', una nueva división especializada en el desarrollo de soluciones digitales para empresas y administraciones públicas que la teleco comercializará a través de su marca Orange Empresas, según ha informado en un comunicado.
'Digital+O' nace con la misión de "acompañar a cada cliente en la adopción de un nuevo modelo operativo digital" y de ofrecer soluciones adaptadas a su tamaño, sector y nivel de madurez tecnológica.
La nueva división se estructura en siete grandes áreas, entre las que sobresale la de inteligencia artificial (IA), que también incluye servicios de analítica y monetización del dato.
A ello se suman soluciones de ciberseguridad para garantizar la "protección completa" de empresas y administraciones públicas ante las "nuevas amenazas cibernéticas"; de 'cloud' y 'edge computing', que permiten a las entidades disponer de sus activos digitales "de manera accesible y escalable" y de 'internet de las cosas' (IoT) e inteligencia artificial (IA) física -que digitaliza el entorno físico, crea modelos eficientes y permite la gestión remota de los mismos-.