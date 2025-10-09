Puig Brands falla en su soporte de los 13,80 euros y marca nuevos mínimos históricos

Para recuperar la confianza en Puig, se requiere una ruptura clara por encima de los 14,42 euros, cerrando el hueco bajista y sugiriendo un posible rebote técnico sostenido.

El soporte clave de 13,80 euros vuelve a ser un punto de interés, donde un rebote técnico podría ocurrir debido a altos niveles de sobreventa y volúmenes de negociación elevados.

La compañía ha perdido más del 20% en Bolsa en lo que va de 2025, cotizando cerca de mínimos históricos tras un descenso continuo desde su salida a Bolsa.

Puig Brands ve su valoración reducida por JP Morgan en un 50%, rebajando el precio objetivo a 12,50 euros por acción y cambiando la recomendación a "infraponderar".

La inestabilidad política en Francia y EEUU no frena el impulso de las bolsas, que continúan en máximos apoyadas en el empuje tecnológico. Con los futuros de Wall Street sin apenas cambios, los índices europeos tratarán de mantener el rebote.

El Ibex 35 subió ayer cerca de un 1% hasta los 15.678 puntos, nivel que no se veía desde diciembre de 2007. Hoy jueves, el índice español tendrá como misión mantenerse por encima de los 15.600 puntos como nivel de referencia clave. Si examinamos los valores que lo componen, destaca el comportamiento de las acciones de Puig Brands, que caen con fuerza tras varios recortes de valoración.

En la jornada de ayer, Bestinver Securities ya redujo el precio objetivo de Puig desde los 17,70 euros hasta los 15 euros por acción, emitiendo una recomendación de “mantener”.

Pero el golpe más severo ha llegado hoy desde JP Morgan, cuyos analistas han rebajado su valoración un 50%, hasta los 12,50 euros desde los 25 euros anteriores, y han recortado su recomendación en dos escalones, hasta “infraponderar” desde “sobreponderar”.

Tras este análisis, la entidad señala a Puig como “el más vulnerable en nuestra cobertura” y advierte de una importante caída de los beneficios, al recortar el beneficio por acción (BPA) estimado para el ejercicio fiscal 2026 en un 12%.

En contraste, Jefferies se mantiene como el más optimista al reiterar su recomendación de “comprar”, aunque también recorta su valoración hasta los 21 euros por acción desde los 22,70 euros previos, confiando en una recuperación a medio plazo.

Teniendo en cuenta la previsión de desaceleración de la compañía por el menor crecimiento en su negocio de fragancias y su aspecto técnico, se observa que los títulos de Puig cotizan cerca de mínimos históricos. Desde su salida a Bolsa, la compañía no ha logrado convencer a los mercados con sus resultados.

Evolución de las acciones de Puig Eduardo Bolinches Tradingview

El precio de sus acciones ha sufrido un descenso casi constante desde los inicios de su cotización, desarrollando una estructura muy bajista tanto a corto como a medio y largo plazo. El valor ha ido perdiendo todos los soportes relevantes, fruto de ventas continuas que han impedido cualquier reacción alcista con fuerza suficiente para revertir la tendencia de fondo.

Solo en lo que va de 2025, Puig ha perdido más del 20% de su valor en Bolsa, aunque ya el año anterior también registró caídas notables. Este descenso ha estado acompañado por sus medias móviles más representativas y un volumen de contratación relativamente constante.

En su gráfico destaca la zona de los 13,80 euros por acción, nivel en el que Puig generó un suelo de mercado en abril y desde donde protagonizó una interesante escalada y recuperación, en poco tiempo, superior al 25%.

Actualmente, el valor vuelve a apoyarse en esa zona de soporte, lo que podría favorecer algún rebote técnico a corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta los altos niveles de sobreventa acumulados.

Los volúmenes de negociación en torno a esos niveles son más elevados de lo habitual, lo que podría indicar que manos fuertes están acumulando posiciones o se está tratando de sostener el precio para evitar un mayor deterioro. Este incremento de actividad sugiere que el mercado está vigilando con atención esta zona clave, donde podría definirse el próximo movimiento de corto plazo.

Sin embargo, para volver a confiar en Puig Brands sería necesario observar una reacción alcista consistente que permitiera cerrar el hueco bajista abierto en la sesión de hoy y recuperar los máximos de ayer, situados en los 14,42 euros. Solo una ruptura clara por encima de ese nivel reforzaría la idea de un posible rebote técnico con opciones de continuidad.

Mientras esto no ocurra, conviene mantenerse al margen del valor, ya que no existen señales técnicas que justifiquen una entrada. Por debajo de los 13,61 euros en un cierre diario, Puig entraría en una situación técnica extremadamente delicada, al abrirse la posibilidad de entrar en caída libre absoluta.