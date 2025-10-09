Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,6%) cede los 15.600 puntos lastrado por Puig y los grandes valores
El selectivo retrocede tras marcar nuevos máximos desde diciembre de 2007.
LAS CLAVES
- 17:40 Así cierra el Ibex 35
- 15:36 Así abre Wall Street
- 14:02 México registra una leve moderación en su inflación anual de septiembre
- 14:01 La inflación en Brasil se modera ligeramente al 5,17% en septiembre
- 10:07 Analizamos el comportamiento de las acciones de Puig Brands
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:50 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:22 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:33 Claves para la sesión de hoy
Claves de la sesión de este jueves 9 de octubre:
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,6% con la que se sitúa en los 15.584 puntos.
- Puig se hunde un 6,7%, mientras que Solaria suma un 4%.
- Las principales bolsas europeas han terminado el día en negativo tras haberlo iniciado con tendencia mixta.
- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene la intención de nombrar en un plazo de 48 horas a un nuevo primer ministro en lugar de convocar elecciones anticipadas, ganando tiempo para presentar un nuevo presupuesto.
- Wall Street también se tiñe de rojo. El Dow Jones pierde un 0,28%; el S&P 500, un 0,24%, y el Nasdaq Composite, un 0,24%.
- Israel y Hamás firmaron este miércoles la primera fase del acuerdo de paz para la Franja de Gaza, que incluye la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes, siguiendo el plan trazado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
- En una sesión en la que la atención de los inversores se centra en la geopolítica, en la agenda empresarial destacan los resultados de tres importantes compañías de Wall Street: Pepsi, Delta y Levi Strauss.
- El oro supera los 4.000 dólares marcando nuevos máximos históricos y continúa subiendo.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, no puede consolidar por encima de la zona de resistencia de los 122.660 dólares.
- El barril de petróleo Brent consigue romper la media móvil de largo plazo que pasa por los 65,68 puntos, pero muestra problemas para poder seguir escalando posiciones.
- El par EURUSD presiona la parte inferior del rango, pero aguanta dentro de él intentando rebotar en la sesión de hoy.
Así cierra el Ibex 35
Nos quedamos sin los 15.600 puntos por culpa de Wall Street.
Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Sesión correctiva para el Ibex 35 y jornada en la que los números rojos imperaron, provocando un descenso casi constante del selectivo español, que se movió entre los 15.685 y los 15.549 puntos.
En el tramo final, los alcistas trataron de reaccionar y lo hicieron con la virulencia necesaria para que el índice lograra situarse por encima de los 15.600 puntos, mitigando parcialmente las pérdidas acumuladas.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en el Viejo Continente, el índice español se deja un 0,52% en los 15.624 puntos.
El podio de ganadores está, en esta ocasión, compuesto por: Solaria (+4,04%), IAG (+2,82%) y Acciona (+2,06%).
Las mayores caídas son para: Puig Brands (-6,22%), ArcelorMittal (-2,78%) y Repsol (-1,98%).
Signo negativo para la renta variable estadounidense
Los principales índices de Wall Street cotizan en rojo en la sesión de este jueves cuando falta poco menos de una hora para que Europa cierre sus puertas.
De esta forma, el Dow Jones y el Nasdaq 100 caen un 0,36% cada uno mientras que el S&P 500 cede un 0,32% en estos instantes.
Google alerta de un robo masivo de datos tras un ataque a la tecnología de Oracle
La compañía confirmó que los piratas informáticos sustrajeron grandes volúmenes de información de clientes al explotar vulnerabilidades en sistemas vinculados a Oracle.
El incidente vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de los servicios en la nube y la protección de datos corporativos.
Las reservas de gas natural en EEUU aumentan más de lo previsto (EIA)
Los inventarios subieron en 80.000 millones de pies cúbicos, superando la previsión de 78.000 millones y el dato anterior de 53.000 millones.
El incremento superior a lo esperado sugiere una menor demanda estacional y ejerce presión sobre los precios del gas natural en los mercados energéticos.
Nvidia lidera las alzas en el Dow Jones mientras Boeing encabeza las caídas
Con el índice en terreno negativo, Nvidia sube un 2,54%, seguida por Johnson & Johnson y UnitedHealth, ambas con avances del 1%.
En el lado opuesto, Boeing retrocede un 2,34%, 3M cae un 2,28% e IBM se deja un 1,57%.
Los inversores siguen mantienen cautelosos a la espera de nuevas referencias macroeconómicas.
Nueva e intensa reacción de los alcistas
Esto es lo que ocurre cuando aumenta la volatilidad del oro
La volatilidad del oro finalmente ha repuntado. El GVZ se encuentra en sus niveles más altos en bastante tiempo, aunque aún lejos del frenesí del “Día de la Liberación”, que fue un evento excepcional.
Cabe destacar que el oro tiende a entrar en una fase de pausa o corrección tras movimientos fuertes de volatilidad.
El euro prolonga su caída y se acerca a los 1,16 dólares
La moneda europea mantiene su corrección iniciada a mediados de septiembre tras el rechazo en la zona de 1,19 dólares.
El euro baja un 0,30% y cotiza en 1,1594 dólares, reflejando la fortaleza del billete verde y la debilidad del impulso comprador.
Así abre Wall Street
Apertura al alza en Wall Street al calor de una nueva bajada de tipos este mes.
-
El Ibex 35 se mantiene cerca de mínimos y vuelve a ceder terreno
El índice español ronda los 15.600 puntos, zona crítica de la sesión, mientras los bajistas recuperan el control tras un breve intento de reacción alcista.
El mercado espera la apertura de Wall Street con un tono de cautela y sin señales claras de recuperación.
Powell evita referencias a la política monetaria en su intervención pública
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se limitó a ofrecer unas palabras de bienvenida en la Conferencia de Banca Comunitaria sin abordar cuestiones sobre tipos de interés ni perspectivas económicas, lo que mantiene a los mercados pendientes de sus próximas intervenciones oficiales.
CriteriaCaixa distribuye un dividendo de 125 millones a la Fundación Bancaria La Caixa
CriteriaCaixa ha acordado distribuir un dividendo de 125 millones de euros a su accionista único, la Fundación Bancaria La Caixa.
Así lo ha decidido el Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 'la Caixa', informa este jueves en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Está previsto que CriteriaCaixa abone el dividendo dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del acuerdo, en un único pago.
El principal motivo de estos repartos es dotar de recursos económicos a la Fundación para que pueda desarrollar su obra social y sus programas filantrópicos en España. Los beneficios generados por las inversiones y participaciones empresariales de Critera Caixa se canalizan así directamente a la Fundación, que utiliza estos fondos para financiar proyectos de impacto social, investigación, salud, cultura y educación.
Futuros de Wall Street siguen sin dar pistas
El Dow Jones y el S&P 500 avanzan un 0,05%, mientras el Nasdaq 100 cede un 0,03%, reflejando un tono desigual en los mercados previos a la apertura.
Las divergencias entre los principales índices evidencian la cautela de los inversores ante la evolución de los rendimientos y los próximos datos macroeconómicos.
Herrero (AIReF) duda de que el Gobierno vaya a presentar proyecto de PGE por más que "presiona" el organismo
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, duda de que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a presentar proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) por más que "presiona" el organismo que preside.
Una reflexión que la presidenta de este organismo independiente ha lanzado durante su intervención en el XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha que la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha organiza en Toledo donde ha hablado sobre el crecimiento y política fiscal.
En el turno de preguntas, Herrero ha explicado que la AIReF --en su escenario presupuestario-- no contempla si el Gobierno presenta o no presupuestos. De hecho, ha dicho que tiende a pensar que "no se van a aprobar" y tiene "dudas" de que se vaya a presentar el proyecto de presupuestos "por más que presionamos de que así sea".
De este modo, ha apuntado que, para sus previsiones, la AIReF lo que hace es coger la ejecución del año anterior y en un escenario a políticas constantes hace un escenario de ingresos, algo que "es fácil" porque lo tienen "modelizado", ha abundado Herrero.
Amancio Ortega cierra la compra de la torre de Sabadell por 236 millones
Pontegadea, patrimonial de Amancio Ortega, cierra tras meses de negociación la compra de la torre de Sabadell en Miami por 236 millones y crece en Florida.
El color rojo se impone en el Ibex 35 con Solaria e IAG liderando las alzas
El índice español cede un 0,50% tras un repliegue desde la zona de 15.655 puntos, en un ajuste moderado liderado por la presión vendedora.
Solaria avanza un 4,21%, IAG un 3,40% y Acciona Energía un 1,05%, mientras Puig Brands cae un 6,15%, Repsol un 1,96% y Grifols un 1,83%, reflejando la disparidad del mercado.
México registra una leve moderación en su inflación anual de septiembre
El IPC mexicano subió un 0,23% en el mes, por debajo del 0,27% esperado, mientras la tasa anual se situó en el 3,76%, también ligeramente inferior al consenso.
Los datos confirman una moderación gradual de los precios, lo que refuerza las expectativas de estabilidad en la política monetaria del Banco de México.
-
La inflación en Brasil se modera ligeramente al 5,17% en septiembre
El BOE publica el nuevo convenio de la industria textil y confección, con un alza salarial de casi un 10%
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el nuevo convenio colectivo de la industria textil y de la confección, que contempla una subida salarial del 3,30% anual para los años 2024, 2025 y 2026, con carácter retroactivo al 1 de enero, lo que supone una subida salarial total del 9,90% en estos tres años.
En concreto, UGT FICA ha señalado que desde hoy las empresas del sector ya no tienen excusa para actualizar las tablas salariales de sus plantillas y pagar los atrasos generados desde el 1 de enero de 2024 para todos los trabajadores que están bajo el paraguas de este convenio.
Hay que recordar que el nuevo convenio establece en su artículo 52 que, una vez transcurridos 20 días desde la publicación del convenio, a las empresas que no hayan abonado los atrasos, se les aplicará un 10% de recargo por mora anual.