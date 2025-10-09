Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,6%) cede los 15.600 puntos lastrado por Puig y los grandes valores

Claves de la sesión de este jueves 9 de octubre:

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,6% con la que se sitúa en los 15.584 puntos.

- Puig se hunde un 6,7%, mientras que Solaria suma un 4%.

- Las principales bolsas europeas han terminado el día en negativo tras haberlo iniciado con tendencia mixta.

- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene la intención de nombrar en un plazo de 48 horas a un nuevo primer ministro en lugar de convocar elecciones anticipadas, ganando tiempo para presentar un nuevo presupuesto.

- Wall Street también se tiñe de rojo. El Dow Jones pierde un 0,28%; el S&P 500, un 0,24%, y el Nasdaq Composite, un 0,24%.

- Israel y Hamás firmaron este miércoles la primera fase del acuerdo de paz para la Franja de Gaza, que incluye la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes, siguiendo el plan trazado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

- En una sesión en la que la atención de los inversores se centra en la geopolítica, en la agenda empresarial destacan los resultados de tres importantes compañías de Wall Street: Pepsi, Delta y Levi Strauss.

- El oro supera los 4.000 dólares marcando nuevos máximos históricos y continúa subiendo.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, no puede consolidar por encima de la zona de resistencia de los 122.660 dólares.

- El barril de petróleo Brent consigue romper la media móvil de largo plazo que pasa por los 65,68 puntos, pero muestra problemas para poder seguir escalando posiciones.

- El par EURUSD presiona la parte inferior del rango, pero aguanta dentro de él intentando rebotar en la sesión de hoy.