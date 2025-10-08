Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar los nuevos máximos anuales

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.

El selectivo español acumula cuatro fracasos consecutivos a la hora de afianzarse por encima de los 15.600 puntos y comienzan las dudas sobre si podremos verlos rotos en breve o vendrá antes una corrección.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también sufre una recogida de beneficios aunque continuamos viendo a los índices muy cerca de sus respectivos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Acciona: El valor está intentando romper la lateralización en la que se encuentra, por lo que hemos entrado al ver un cierre por encima de los 170,60 euros y colocando una orden de protección si pierde los 173,4 euros en base cierres.

2) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido marcar nuevos máximos por lo que hemos entrado al ver cierres por encima de los 25,70 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 29,40 euros en base cierres.

3) ACS: El valor ha confirmado los máximos históricos con dos cierres consecutivos por encima de 69,75 euros y hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 69,22 euros en base cierres.

4) Merlin Properties: El valor está preparado para marcar nuevos máximos por encima de los 13,36 euros, así que entraremos cuando ocurra, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 12,94 euros en base cierres.