Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,97%) se acerca a los máximos históricos al rozar los 15.700 puntos

Claves de la sesión de este miércoles 8 de octubre:

- El Ibex 35 sube un 0,97% y alcanza los 15.678,3 puntos al cierre de la sesión de este miércoles. El selectivo, que ha llegado a superar los 15.700 puntos durante la jornada, se acerca a los máximos históricos que marcó en 2007 al filo de los 16.000 enteros.

ArcelorMittal suma un 6,37% y Acerinox, un 3,31%. La Comisión Europea ha propuesto reducir a la mitad las importaciones de acero libres de aranceles permitidas en la Unión Europea y - Las acereras lideran las alzas del selectivo.La Comisión Europea ha propuesto reducir a la mitad las importaciones de acero libres de aranceles permitidas en la Unión Europea y duplicar el gravámen que se aplica a partir de esa cuota hasta el 50%.

- Las principales bolsas europeas repuntan entre un 0,6% y un 1,1%.

- Wall Street también registra subidas. El Dow Jones suma un 0,4%; el S&P 500, un 0,53%, y el Nasdaq Composite, un 0,77%.

- “A la espera de conocer cómo evolucionan las crisis políticas que afectan a Francia y a EEUU”, los analistas de Link Securities creen que “los inversores continuarán actuando con prudencia, manteniéndose muchos de ellos al margen del mercado”.

- Este miércoles es la fecha límite para que el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, llegue a un acuerdo con la oposición para evitar su dimisión y acercar posturas para la aprobación de los presupuestos de 2026.

- El cierre del Gobierno federal en EEUU entra este miércoles en su segunda semana sin perspectivas de acuerdo entre legisladores demócratas y republicanos en Congreso para aprobar un nuevo presupuesto, en medio de retrasos y paralizaciones de servicios esenciales.

- Ya con las bolsas europeas cerradas, esta tarde se darán a conocer en EEUU las actas de la reunión que celebró el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.

- El oro supera los 4.000 dólares marcando nuevos máximos históricos y continúa subiendo.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, no puede consolidar por encima de la zona de resistencia de los 122.660 dólares.

- El barril de petróleo Brent consigue romper la media móvil de largo plazo que pasa por los 65,68 puntos y continúa con su reacción alcista.

- El par EURUSD presiona la parte inferior del rango y marca mínimos de un mes amenazando con seguir bajando.