Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,97%) se acerca a los máximos históricos al rozar los 15.700 puntos
ArcelorMittal y Acerinox lideran las alzas.
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 16:36 Las reservas de crudo en EEUU suben con fuerza mientras caen los destilados y el Cushing
- 15:37 Así abre Wall Street
- 10:10 Analizamos el comportamiento de las acciones de Indra
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:58 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:12 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:45 Claves para la sesión de hoy
Claves de la sesión de este miércoles 8 de octubre:
- El Ibex 35 sube un 0,97% y alcanza los 15.678,3 puntos al cierre de la sesión de este miércoles. El selectivo, que ha llegado a superar los 15.700 puntos durante la jornada, se acerca a los máximos históricos que marcó en 2007 al filo de los 16.000 enteros.
- Las principales bolsas europeas repuntan entre un 0,6% y un 1,1%.
- Wall Street también registra subidas. El Dow Jones suma un 0,4%; el S&P 500, un 0,53%, y el Nasdaq Composite, un 0,77%.
- “A la espera de conocer cómo evolucionan las crisis políticas que afectan a Francia y a EEUU”, los analistas de Link Securities creen que “los inversores continuarán actuando con prudencia, manteniéndose muchos de ellos al margen del mercado”.
- Este miércoles es la fecha límite para que el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, llegue a un acuerdo con la oposición para evitar su dimisión y acercar posturas para la aprobación de los presupuestos de 2026.
- El cierre del Gobierno federal en EEUU entra este miércoles en su segunda semana sin perspectivas de acuerdo entre legisladores demócratas y republicanos en Congreso para aprobar un nuevo presupuesto, en medio de retrasos y paralizaciones de servicios esenciales.
- Ya con las bolsas europeas cerradas, esta tarde se darán a conocer en EEUU las actas de la reunión que celebró el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.
- El oro supera los 4.000 dólares marcando nuevos máximos históricos y continúa subiendo.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, no puede consolidar por encima de la zona de resistencia de los 122.660 dólares.
- El barril de petróleo Brent consigue romper la media móvil de largo plazo que pasa por los 65,68 puntos y continúa con su reacción alcista.
- El par EURUSD presiona la parte inferior del rango y marca mínimos de un mes amenazando con seguir bajando.
Así cierra el Ibex 35
Por fin cerramos por encima de los 15.600 puntos y marcamos nuevos máximos anuales.
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
El selectivo español logra superar los máximos de la sesión del pasado viernes en 15.668,30 puntos.
De esta manera, marca nuevos máximos multianuales y se sitúa por encima de la zona de 15.700 puntos en una jornada de alzas sostenidas, aunque los alcistas tampoco lo tuvieron fácil durante la parte central de la sesión. Finalmente, consiguieron imponerse y disparar al Ibex 35.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 1,13% en los 15.706 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: ArcelorMittal (+5,88%), Acerinox (+3,15%) e IAG (+2,65%).
Las mayores caídas son para: Aena (-0,88%), Inditex (-0,73%) y Acciona Energía (-0,48%).
United Health lidera las alzas del Dow Jones mientras 3M se desploma
En estos momentos, observando el comportamiento del Dow Jones de industriales, United Health encabeza las ganancias con un avance del 2,80%. Le sigue Caterpillar con un 2,56% y Nvidia completa el podio de valores más alcistas sumando un 1,87%.
En el lado opuesto, 3M es el valor más castigado con una caída del 1,24%, mientras que IBM pierde un 1,08% y Procter & Gamble cede un 0,95% en una sesión alcista para este índice.
Atención al Ibex 35 que rompe máximos del año y supera los 15.700 puntos
El selectivo español extiende su impulso alcista y gana un 1,17% en la sesión tras batir los máximos del pasado viernes. Con esta subida, el índice consolida un nuevo máximo anual, reflejando la fortaleza del mercado y el predominio de las compras en la recta final de la jornada.
Las reservas de crudo en EEUU suben con fuerza mientras caen los destilados y el Cushing
Los inventarios de crudo aumentaron en 3,72 millones de barriles, muy por encima de los 0,35 millones previstos, mientras las existencias en Cushing cayeron en 0,76 millones y las de destilados bajaron en 2,02 millones.
Los datos reflejan un repunte de la oferta petrolera en un contexto de demanda aún irregular.
Citi eleva a ArcelorMittal y Sabadell ve mejora en Acerinox ante la propuesta arancelaria de la CE
La Comisión Europea (CE) ha presentado una propuesta para endurecer los aranceles y limitar las importaciones de acero en la Unión Europea (UE), lo que podría suponer un giro positivo para los grandes grupos siderúrgicos europeos.
La iniciativa ha sido recibida con optimismo por los analistas, que prevén mejoras significativas en los resultados de ArcelorMittal y Acerinox.
El euro se debilita y pone a prueba soportes clave frente al dólar
La divisa europea cae un 0,18% hasta 1,1632 dólares, situándose en los mínimos de septiembre y apoyándose en su media móvil de medio plazo.
El cruce se encuentra en un punto decisivo, desde el que podría intentar una reacción alcista si logra estabilizarse sobre los niveles actuales.
Georgieva advierte sobre riesgos inflacionarios y efectos globales de los aranceles de EEUU
La directora gerente del FMI alertó de que el aumento de los precios en Estados Unidos podría trasladarse con mayor fuerza a la economía, impulsando la inflación.
Señaló además que la tasa arancelaria media estadounidense se sitúa ahora en el 17,5%, frente al 23% de abril, y advirtió que el impacto total de estas medidas aún no se ha manifestado plenamente en el comercio mundial.
El Ibex 35 roza sus máximos intradía con un avance del 0,75%
El selectivo español se aproxima a los 15.659 puntos, nivel clave para extender el impulso alcista y que coincide con sus máximos intradiarios.
La mayoría de los valores cotizan en positivo, con solo ocho en negativo, entre ellos Aena, que retrocede un 1,10%, e Inditex, que cede un 0,94%, actuando como freno parcial del índice.
Ryanair echa otro pulso a Aena con un recorte adicional de 1,2 millones de asientos
La aerolínea se retirará de Asturias el próximo verano y acusa al Gobierno de "no detener el aumento de las tasas". Aena le acusa de irse a otros aeropuertos para obtener más beneficios.
La CNMV anunciará el resultado de la opa de BBVA sobre Sabadell el 17 de octubre
El supervisor avisa que las consideraciones sobre el precio equitativo son "mera especulación" hasta que fije los criterios.
-
Hueco alcista para comenzar la sesión de este miércoles.
-
El selectivo español espera la apertura americana en zona de máximos intradía
El selectivo español cotiza cerca de sus máximos intradía, aunque aún por debajo de la zona de los 15.668,3 puntos, que coincide con los máximos del pasado viernes. Así, la evolución de los índices de Wall Street será determinante para que logre o no superarlos.
Antes de la apertura americana, el índice español cotiza con avances del 0,67% en los 15.635 puntos.
Sube también el precio de la plata
Los precios de la plata superan oficialmente los 49 dólares la onza por primera vez desde 2011, lo que supone un aumento del 65 % en lo que va de año.
Los futuros del oro se están acercando rápidamente a los 4.100 dólares la onza apenas horas después de superar el nivel récord de 4.000 dólares
Pedro Sánchez anuncia un Observatorio de la Vivienda Turística para "no morir de éxito"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística para elaborar un atlas de intensidad turística, con el objetivo de conciliar mejor turismo y convivencia con los residentes, especialmente en lo que se refiere al coste de vida de las personas que viven en ciudades y barrios turísticos saturados.
Este observatorio se aprobará en el Consejo de Ministros la próxima semana como uno de los ejes de la 'Estrategia España Turismo 2030: Cuidando el futuro', que se ha presentado este miércoles en el marco de la V Convención de Turespaña, que se celebra en Cáceres con la asistencia de un millar de personas en representación de instituciones y empresas que trabajan en el sector.
Sánchez ha explicado en su intervención que esta estrategia ha nacido del consenso de casi 300 entidades del ámbito público y privado que han participado en las propuestas, lo que demuestra "no solamente la implicación del sector, sino también la legitimidad que se le da a esta herramienta", que ha contado con la participación de organizaciones empresariales, sindicales, empresas turísticas, y representantes de las universidades, entre otros.
El CEO de Nvidia aborda las alianzas con OpenAI y expresa su apoyo a Musk
Jensen Huang afirmó que OpenAI aún no dispone del capital para financiar su acuerdo con Nvidia y que recurrirá a ingresos, capital o deuda.
Añadió que desconocía el pacto de OpenAI con AMD antes de su anuncio y mostró entusiasmo por la financiación de la startup XAI de Elon Musk, destacando su interés en participar en casi todos los proyectos vinculados al empresario.
Los alcistas vuelven a intentarlo
El índice español recupera los 15.634 puntos y avanza un 0,66%, apoyado en la reacción de los valores más cíclicos y sobre todo las metarlúrgicas.
ArcelorMittal sube más de un 5% y Acerinox supera el 3%, liderando una sesión de clara recuperación tras los descensos iniciales.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado:
Tesla: +0,41% en 434,86 dólares.
Nvidia: +0,42% en 185,79 dólares.
AMD: +0,57% en 212,72 dólares.
Amazon.com: +0,64% en 223,25 dólares.
Strategy: +2,22% en 335,51 dólares.
Meta Platforms: -0,17% en 711,86 dólares.
Intel: -0,48% en 36,99 dólares.
Palantir: +0,41% en 183,18 dólares.
Micron: +0,58% en 186,60 dólares.
ASML ADR: -2,23% en 979,90 dólares.
Wells Fargo mejora sus previsiones para EE. UU. y anticipa más recortes de la Fed
El banco eleva el crecimiento del PIB estadounidense al 2,0% en 2025 y 2,3% en 2026, impulsado por el consumo y la inversión tecnológica.
Aunque la inflación sigue en 2,9%, se espera una moderación gradual, con recortes de tasas de 25 puntos básicos en octubre y diciembre y otros dos ajustes en el primer semestre de 2026.
Ibex 35 mantiene su zona clave en una sesión de fuerte pugna
El selectivo español se enfrenta a la presión de bajistas y alcistas, logrando sostener los 15.600 puntos y sumar un 0,52%.
Los valores con mayor impulso continúan liderando la tabla, reflejando la intensidad de la lucha por mantener esta zona técnica clave.