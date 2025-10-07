Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar los nuevos máximos anuales

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.

El selectivo español vuelve a fracasar a la hora de afianzarse por encima de los 15.600 puntos pero todavía queda mucha semana por delante.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense tuvo un comportamiento muy desigual, con nuevos máximos históricos en base cierres pero no en formato intradiario en el S&P 500 y en el Nasdaq 100.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Acciona: El valor está intentando romper la lateralización en la que se encuentra por lo que hemos entrado al ver un cierre por encima de los 170,60 euros y colocando una orden de protección si pierde los 172 euros en base cierres.

2) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido marcar nuevos máximos por lo que hemos entrado al ver cierres por encima de los 25,70 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 28,80 euros en base cierres.

3) ACS: El valor ha confirmado los máximos históricos con dos cierres consecutivos por encima de 69,75 euros y hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 69 euros en base cierres.

4) Bankinter: El valor marca nuevos máximos históricos por lo que hemos entrado al cerrar por encima de los 13,40 euros y colocamos una orden de protección ante la pérdida de los 13,60 euros en base cierres.