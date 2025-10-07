Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 logra mantenerse por encima de los 15.500 puntos

Claves de la sesión de este martes 7 de octubre:

- El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una caída del 0,24%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.500 enteros y situarse en los 15.519,3 puntos hacia las 9.00 horas.

- En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Acciona Energía (+0,64%), Puig (+0,43%), Amadeus (+0,35%) e Iberdrola, con un avance del 0,34%.

- En el lado negativo se situaban Rovi, cuyos títulos cedían un 3,97% en la apertura, y Naturgy, que presentaba un descenso del 3,49% tas colocar algo más del 3% de su capital.

- Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, Londres subía un 0,09%, mientras que Milán, París y Francfort cedían un 0,31%, un 0,06% y un 0,02%, respectivamente.

- Los mercados europeos están a la expectativa de cómo se resuelva la crisis política en Francia.

- El oro ha marcado nuevos máximos históricos y hace soñar con ver los 4.000 dólares inclusive esta misma semana.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, rompe la zona de los máximos de los 122.660 dólares y ahora pasa a ser la zona de soportes a no perder.

- El barril de petróleo Brent pelea por romper la media móvil de largo plazo que pasa por los 65,68 puntos tras salvar el soporte de los 64 dólares.

- El par EURUSD continúa estable atrapado entre los 1,168 y los 1,174 por lo que deberíamos ver una ruptura explosiva en una u otra dirección.