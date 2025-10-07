Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 logra mantenerse por encima de los 15.500 puntos
Es importante que no se pierda el nivel de los 15.500 puntos para mantener intacto el escenario de continuidad.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 16:00 El PMI de Ivey en Canadá sorprende al alza en septiembre
- 15:36 Así abre Wall Street
- 10:28 Analizamos el comportamiento de las acciones de Naturgy
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 09:00 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:10 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:33 Claves para la sesión de hoy
Claves de la sesión de este martes 7 de octubre:
- El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una caída del 0,24%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.500 enteros y situarse en los 15.519,3 puntos hacia las 9.00 horas.
- En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Acciona Energía (+0,64%), Puig (+0,43%), Amadeus (+0,35%) e Iberdrola, con un avance del 0,34%.
- En el lado negativo se situaban Rovi, cuyos títulos cedían un 3,97% en la apertura, y Naturgy, que presentaba un descenso del 3,49% tas colocar algo más del 3% de su capital.
- Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, Londres subía un 0,09%, mientras que Milán, París y Francfort cedían un 0,31%, un 0,06% y un 0,02%, respectivamente.
- Los mercados europeos están a la expectativa de cómo se resuelva la crisis política en Francia.
- El oro ha marcado nuevos máximos históricos y hace soñar con ver los 4.000 dólares inclusive esta misma semana.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, rompe la zona de los máximos de los 122.660 dólares y ahora pasa a ser la zona de soportes a no perder.
- El barril de petróleo Brent pelea por romper la media móvil de largo plazo que pasa por los 65,68 puntos tras salvar el soporte de los 64 dólares.
- El par EURUSD continúa estable atrapado entre los 1,168 y los 1,174 por lo que deberíamos ver una ruptura explosiva en una u otra dirección.
Así cierra el Ibex 35
La zona de los 15.600 puntos nos hace de resistencia para seguir subiendo.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de ida y vuelta para el Ibex 35, que comenzó la jornada con intención de avanzar y superar niveles clave, pero en la zona de los 15.620 puntos, donde marcó máximos intradiarios, los bajistas tomaron el control, provocando un goteo a la baja que llevó al índice hasta los 15.521 puntos.
Los números rojos terminaron imponiéndose en la última parte de la sesión.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,24% en 15.535 puntos.
El podio de ganadores es, en esta ocasión, para: Indra (+2,42%), Puig Brands (+1,65%) y Acerinox (+1,30%).
Los valores más penalizados son: Naturgy (-3,96%), Solaria (-3,35%) y Laboratorios Rovi (-2,81%).
IBM (+3,90%) lidera las subidas del Dow Jones mientras Salesforce cae
En el Dow Jones Industrial, IBM encabeza las ganancias con un alza del 3,90%, seguida de Visa con un 1,27% y Nvidia con un 1,23%.
En la parte baja destacan Salesforce, que retrocede un 2,52%, Nike con un descenso del 1,70% y Merck & Co. que pierde un 1,06%, marcando los principales movimientos del índice.
-
El euro retrocede frente al dólar y pierde las ganancias recientes
La moneda única cede terreno y se sitúa cerca de los mínimos intradiarios, perdiendo un 0,44% en 1,1657 dólares.
Tras el repunte de corto plazo, el euro se aleja cada vez más de los 1,19 dólares alcanzados a mediados de septiembre, reflejando la presión bajista que domina el cruce frente al billete verde.
-
Telefónica cierra la venta de su filial en Uruguay
El Ibex 35 intensifica las caídas y se aproxima a los mínimos del día
El selectivo español continúa perdiendo fuerza y se sitúa a menos de 25 puntos de los mínimos de la sesión.
La presión vendedora domina el mercado, con los bajistas tomando el control y provocando un ajuste más acusado.
En estos momentos, el Ibex 35 retrocede un 0,26%, reflejando un tono claramente negativo.
El PMI de Ivey en Canadá sorprende al alza en septiembre
El índice PMI de Ivey sube con fuerza hasta 59,8 puntos en septiembre, muy por encima de las previsiones de 51,2 y del dato previo de 50,1.
La cifra refleja una notable mejora en la actividad económica canadiense, impulsada por un mayor dinamismo en los pedidos y la producción.
El Ibex 35 se estanca en un estrecho rango intradía
El selectivo español muestra escasa volatilidad en la última hora de negociación, moviéndose lateralmente entre los 15.555 y los 15.585 puntos.
Apenas 30 puntos separan los máximos y mínimos recientes, reflejando una fase de consolidación y falta de dirección clara en el tramo final de la sesión.
El CEO de BBVA se enfrenta a Sabadell en la recta final de la opa
El consejero delegado de BBVA ha criticado con dureza la actuación de la cúpula de Sabadell durante el período de aceptación. Se trata de la primera vez que un directivo de BBVA lo hace en público.
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista en Wall Street en busca de nuevos máximos históricos.
-
El selectivo español duda antes de la apertura americana
Los alcistas siguen sin mostrar fuerza y el selectivo español se mantiene con tono débil, a la espera de la referencia estadounidense.
La mayoría de los valores cotiza en negativo, mientras Indra, Acerinox y Grifols apenas sostienen el índice en terreno positivo, reflejando la fragilidad del movimiento comprador.
Continúa el goteo a la baja en el Ibex 35
El selectivo español intensifica su corrección intradiaria y se distancia de la cota de 15.600 puntos, mientras intenta evitar un giro bajista.
La presión vendedora gana terreno y los bajistas mantienen el control, frenando los intentos de rebote en una sesión marcada por la debilidad del índice.
BofA ajusta su estrategia en EEUU hacia sectores defensivos
BofA Global Research modifica su estrategia de renta variable en EEUU al elevar la calificación del sector de atención médica de "infraponderar" a "sobreponderar".
En sentido contrario, rebaja el sector de servicios públicos de "sobreponderar" a "infraponderar" y el de consumo discrecional de "sobreponderar" a "ponderar" por el mercado, reflejando un cambio de enfoque hacia sectores más defensivos.
La balanza comercial de Canadá amplía su déficit en agosto
El saldo comercial canadiense registra un déficit de 6,32 billones de dólares en agosto, por encima del esperado de 5,70 billones y del dato previo de 3,82 billones.
La cifra refleja un deterioro mayor al previsto en el comercio exterior del país, impulsado por un descenso en las exportaciones.
Fitch mejora la calificación a corto plazo de CaixaBank
La agencia Fitch Ratings ha elevado el rating emisor a corto plazo de CaixaBank a F1 desde F2, manteniendo sin cambios el resto de calificaciones.
Además, ha mejorado la perspectiva del rating a largo plazo, que pasa de A- con perspectiva estable a A- con perspectiva positiva, reflejando una visión más sólida sobre la entidad.
Fuerte lucha entre los alcistas y los bajistas del selectivo español
El selectivo español mantiene una intensa pugna entre alcistas y bajistas en torno a la zona clave de los 15.600 puntos.
A pesar de las presiones, el índice avanza un 0,13% y cotiza en 15.593 puntos, con el mercado muy atento a si logra superar y consolidar esta referencia técnica decisiva.
xAI (Elon Musk) nombra a Anthony Armstrong, exdirectivo de Morgan Stanley, como su director financiero
La 'startup' de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, ha nombrado a Anthony Armstrong, exdirectivo de Morgan Stanley, como nuevo director financiero de la empresa, según ha adelantado el diario 'Financial Times' citando fuentes conocedoras del asunto.
El ejecutivo, que ayudó a Musk a completar la adquisición por 44.000 millones de dólares (37.748 millones de euros) de la antigua Twitter, asumirá también la responsabilidad de devolver la salud financiera a la plataforma de redes sociales.
Tan solo el mes pasado, xAI recaudó fondos con una valoración de 200.000 millones de dólares (171.583 millones de euros), lo que la convierte en una de las startups más valiosas del mundo en medio de la carrera por la IA que disputa con sus competidoras de OpenAI o Meta.
Atris Health (+5,43%) lidera las subidas del continuo mientras Gestamp y Libertas7 caen
En el mercado continuo español, Atrys Health encabeza los avances con un 5,43%, seguido de Tubos Reunidos con un 5,38% y Squirrel Media, que suma un 3,98%.
En la parte baja destacan Gestamp con un retroceso del 2,47%, General de Alquiler de Maquinaria un 1,92% y Libertas7, completando las tres mayores caídas de la sesión.
Subidas de precio para AMD, TSMC y Alphabet
BofA Global Research eleva el precio objetivo de AMD de 200 a 250 dólares y de TSMC de 1.400 a 1.600 dólares, mientras reduce ligeramente el de BlackRock de 1.396 a 1.394 dólares.
Wells Fargo aumenta el precio de Alphabet de 187 a 236 dólares y Goldman Sachs rebaja la recomendación de Bombardier de “Comprar” a “Neutral”.
-
El Ibex 35 pierde los 15.600 puntos tras un nuevo ataque bajista
La subida del selectivo español se frena tras alcanzar un máximo intradía en 15.620 puntos, nivel desde el que los bajistas han vuelto a tomar el control.
El índice retrocede por debajo de los 15.600 puntos, aunque todavía conserva un avance del 0,13%, reflejando la fragilidad del rebote y la presión vendedora en la zona de resistencia.