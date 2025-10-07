Ángel González (Alter Capital): "En Andalucía no hay más M&A porque no hay más vehículos"

La larga tranquilidad vista en el mercado del M&A, en buena medida por la incertidumbre geopolítica global, parece haberse hecho un poco de bola extra en el caso de Andalucía. Porque el paisaje se presenta muy peculiar: las operaciones siguen siendo históricamente modestas, sobre todo teniendo en cuenta que está en el podio en cuanto a volumen de empresas activas.

También si se observa que su tejido productivo despunta en sectores con renovado apetito inversor: agroalimentario, ocio o energía. Sin olvidar a la defensa, un terreno en el que puede animarse la actividad, coinciden numerosos actores del sector.

Eso espera también Alter Capital, gestora de fondos nacida andaluza y con sede también en Madrid. Junto a Axon Partners, son los actores relevantes de estas operaciones en la comunidad: once de las catorce participadas con las que cuenta Alter están en esta región, donde ven muchísimo margen de crecimiento.

"En Andalucía caben diez Alter más", asegura en conversación con EL ESPAÑOL-Invertia Ángel González, socio de la gestora, que cuenta en su porfolio con Kampaoh, Wuolah, Dawn Energy, Global Coffee Industries o Dental Company.

De esta última saldrán a final de año con el objetivo de lograr un retorno superior a tres veces el dinero invertido y una rentabilidad anualizada de más del 25%. Es el porcentaje que aspiran a conseguir en todos sus proyectos, que quieren engordar próximamente: observan con interés una iniciativa en salud y otra en defensa en Andalucía.

Oportunidades

Pero podrían ser muchas más, advierte, con más "agilidad" en lo referido a creación de fondos regionales que animaran al mercado. Fondos que tuvieran como inversor ancla a Trade, la agencia de la Junta destinada a impulsar la actividad empresarial.

Es algo que va a suceder próximamente, asegura la propia agencia, que anunció en mayo que ya ha sido designada agente financiero del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico.

Esto le permitirá lanzar al mercado sus fondos de capital riesgo, cuya gestión se articulará a través de una licitación para gestoras privadas, como Alter, que deberán realizar aportaciones propias de capital al disponible de cada fondo. Fondos que luego se devuelven a la Administración.

González remarca que es fundamental que estos planes se materialicen cuanto antes y que adquieran velocidad de crucero: o que se activen cada año o lo hagan en abundancia de una sentada, viendo las posibilidades de M&A en la comunidad.

Cualquier opción es buena, porque, insiste: "Nosotros hacemos dos operaciones al año, pero yo veo cien operaciones".

"Que saquen más fondos, vengan más gestoras y haremos más operaciones", resume, convencido de que el apetito de las gestoras solo espera este gesto. Con este impulso, por ejemplo, ellos acometieron los nuevos movimientos desde 2022, que hoy constituyen el grueso de su porfolio andaluz.

Toda esa actividad fue el resultado, justamente, de la activación de tres fondos creados en 2021 por un montante de 44,72 millones de euros financiados con los Feder y puestos en marcha por la Agencia IDEA, ahora integrada en Trade.

La gestión de los mismos recayó en Axon Partners, Quadriga Asset Managers y Alter, que en este último caso pudo acometer inversiones por un total de 12 millones de euros. El periodo de inversión cerró en diciembre de 2023 y desde entonces esperan con ganas la apertura de nuevos fondos.

¿Así las cosas, cómo ven a la comunidad? "Si nos comparamos con Valencia estamos a años luz. Y no porque los empresarios de aquí no sean merecedores de que alguien les invierta, es que no hay fondos regionales suficientes para el tamaño que hay", sobre todo para compañías que buscan pequeños tickets de inversión, de 2 millones a 5 o 6 millones de euros.

Expansión

Las posibilidades que le ven a las sociedades andaluzas llevan a Alter a ultimar la apertura de oficinas en Málaga desde las que cubrir la parte oriental de la región, estudiando incluso opciones en Almería.

Mientras, a esperar que maduren las inversiones, algo que demorará años. De hecho, tras la marcha prevista de Dental no se ven, a priori, posibles nuevas salidas hasta finales del 2026 o principios de 2027, y solo parece factible porque se trata, en palabras de González, de un sector "caliente": la cadena de gimnasios Wifit Gym.

Pero eso está en Madrid; es otra historia. Alter es consciente de que tiene en Andalucía una especie de mina aún por explotar en serio, y otras gestoras, asegura, también lo ven. 2026, con nuevo fondo regional a la vista, puede dar una prueba de hasta cuánto eso es así.