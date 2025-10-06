Ibex 35, la bolsa en directo hoy |El Ibex se estanca, contagiado por la bolsa francesa y el impacto de la crisis política gala
La rentabilidad del bono francés a 10 años roza máximos de los últimos 14 años tras la dimisión del Primer Ministro, Sèbastien Lecornu.
Claves de la sesión de este lunes 6 de octubre:
- La tensión política en Francia ha atacado las bolsas europeas. El Cac 40 de París ha sido el más afectado, con un descenso del 1,36%, quedándose en los 7.971 enteros.
- La deuda gala también ha sufrido. El bono a 10 años marca máximos de los últimos 14 años.
- En España, el Ibex 35 se ha estancado, arrastrado por el fenómeno francés. Ha cerrado con una leve caída del 0,18%, por debajo de loas 15.600 puntos (15.556, concretamente).
- Los valores que más han subidoi: Solaria: 7,19%; Acciona Energía: 5,31%; Repsol: 1,4%. Los que más han caído: Grifols: -3,32%; Colonial: -1,64% y BBVA: -1,64%.
- El oro ha marcado nuevos máximos históricos y hace soñar con ver los 4.000 dólares más pronto que tarde.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, pelea con la zona de los máximos para consolidar por encima de los 122.660 dólares.
- El barril de petróleo Brent se aferra al soporte de los 64 dólares en un intento de frenar la caída que acumula desde casi los 70 dólares.
- El par EURUSD continúa estable atrapado entre los 1,168 y los 1,174.
Así cierra el Ibex 35
Segunda tentativa de ataque a los 15.600 puntos fallida.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de indefinición para el Ibex 35, en la que alcistas y bajistas se enfrentaron durante gran parte de la sesión, con la zona de los 15.600 puntos como nivel clave. En la parte alta de la tabla destacaron principalmente las subidas significativas del sector de las renovables.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,09% en los 15.571 puntos.
Los tres valores más alcistas son: Solaria (+7,72%), Acciona Energía (+5,14%) y ArcelorMittal (+2,27%).
El podio de valores más penalizados es para: Grifols (-2,71%), Inmobiliaria Colonial (-1,60%) y BBVA (-1,31%).
El acuerdo de AMD con OpenAI dispara las opciones y refuerza el precio objetivo
Las calls de AMD con vencimiento cercano se disparan hasta un 65.000% tras el pacto con OpenAI, que podría añadir más de 100.000 millones de dólares a la capitalización de la compañía.
Barclays eleva su precio objetivo de 200 a 300 dólares y mantiene recomendación de sobreponderar, reflejando un fuerte optimismo en el valor.
Lucha entre alcistas y bajistas en el Ibex 35
El selectivo español acomete cierta lucha entre los alcistas que tratan de retomar el control de la zona de los 15.600 puntos y los bajistas que tratan de evitarlo.
Se están produciendo movimientos volátiles en el selectivo español cerca de esta cota representativa.
Muy atentos con esta resistencia del oro
El oro al contado sube un 1,64%, sumando más de 60 dólares hasta situarse por encima de los 3.950 dólares por onza.
Algunos operadores señalan presión en la zona de 4.000-4.050 dólares y advierten de una posible falsa ruptura, lo que sugiere cautela en próximos movimientos.
AMD (+25,77%) sigue con alzas importantes
La noticia de la firma de un acuerdo de suministro de chips de IA con OpenAI y que le da opción a adquirir un 10% de la compañía y que aumentará los ingresos en más de 100.000 millones de dólares sigue celebrándose por parte de los inversores.
Las acciones de AMD siguen al alza con avances que son del 25,77% a esta hora.
El Dow Jones acelera la caída al 0,54%
El Dow Jones de industriales está acelerando la caída que ya es del 0,54%. Mientras tanto, el S&P 500 aguanta en positivo con una subida del 0,19% y el Nasdaq 100 suma un 0,72% dando forma a su actual pauta de mínimos crecientes.
El euro consolida niveles sobre 1,17 dólares pese a la falta de impulso
La divisa europea se mantiene estable frente al dólar, moviéndose en un rango estrecho entre 1,1640 y 1,1770 en las últimas siete sesiones.
En estos momentos cede un 0,35% hasta 1,1701 dólares, reflejando una fase de consolidación sin dirección clara.
Goldman y Wells Fargo refuerzan su confianza en los gigantes tecnológicos
Goldman Sachs eleva el precio objetivo de Nvidia a 210 dólares desde 200 dólares, mientras Wells Fargo mejora el de Microsoft a 675 dólares desde 650 dólares, manteniendo recomendación de sobreponderar.
Las revisiones reflejan el sólido momento del sector tecnológico y el optimismo en torno a la inteligencia artificial.
Los bajistas comienzan a hacer de las suyas en el selectivo español
El Ibex 35 acaba de registrar una reacción a la baja y pierde el nivel de los 15.600 puntos, entrando en terreno negativo. El índice español muestra una clara pérdida de fuerza tras el retroceso.
El Ibex 35 resiste sobre los 15.600 puntos
El selectivo español se mantiene firme tras la apertura de Wall Street, sosteniéndose por encima de los 15.600 puntos pese al intento de los bajistas por presionar el mercado.
Solaria sube más del 7% y Acciona Energía más del 5%, mientras Grifols retrocede un 2,71%, marcando la nota negativa de la sesión.
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista para comenzar la sesión y la semana con los ojos puestos en AMD.
El acuerdo entre AMD y OpenAI impulsa al sector de chips e inteligencia artificial
Las acciones de fabricantes de semiconductores suben en preapertura tras el pacto de AMD con OpenAI para el suministro de chips de IA. Marvell avanza un 2,4%, Applied Materials un 2% y Qualcomm un 0,6%.
Entre las tecnológicas ligadas a la IA, Palantir gana un 2,6% y Oracle un 2,7%, reflejando renovado optimismo en el sector.
El Ibex 35 avanza hacia máximos intradía impulsado por la energía
El selectivo español suma un 0,17% y cotiza en los 15.623 puntos tras un nuevo impulso de los compradores. Acciona Energía, Solaria y Repsol lideran las subidas, mientras Grifols encabeza los descensos.
El tono positivo se mantiene firme y refuerza la estructura alcista que viene consolidándose desde la semana pasada.
La preapertura de AMD sigue calentándose (+34,91%)
Las acciones de AMD se disparan más de un 30% después de conocerse que OpenAI adquirirá hasta un 10% de participación en la compañía.
OpenAI tiene previsto desplegar hasta 6 gigavatios de GPUs AMD Instinct, con una primera fase de implementación de 1 gigavatio prevista para 2026.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más alcistas del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -0,89% en 185,96 dólares.
Apple: +0,22% en 258,64 dólares.
Amazon.com: +0,63% en 220,90 dólares.
Microsoft: +0,44% en 519,61 dólares.
UnitedHealth: +0,41% en 361,68 dólares.
Boeing: +0,64% en 217,69 dólares.
Salesforce Inc.: -0,15% en 240,01 dólares.
Caterpillar: +0,43% en 500,02 dólares.
IBM: +0,22% en 289,01 dólares.
Verizon: -0,37% en 43,51 dólares.
El Gobierno adjudica a Telefónica el lote de ciberseguridad del mega contrato de 'telecos'
El Ministerio para la Transformación Digital ha decidido excluir la propuesta de la UTE que encabezaba Masorange, junto a TRC y Mnemo y, por tanto, adjudicar el lote 3 del mega contrato de telecos de la Administración a Telefónica.
El Ibex 35 se muestra estable al filo de los 15.600 puntos
El selectivo español cotiza plano a media sesión, manteniéndose cerca de los 15.600 puntos tras dos horas de escasa volatilidad. La falta de dirección refleja la cautela de los inversores en el inicio de la semana.
Duro Felguera (+6,76%) lidera subidas en el mercado continuo español
En estos instantes y si echamos la mirada al Mercado Continuo español, Duro Felguera encabeza las ganancias con un 6,76%, seguido de Atrys Health con 6,16% y Viviendas en Alquiler con 5,66%.
En contraste, Monteballito pierde un 2,96%, Bodegas Riojanas un 2,71% y Artificial Intelligence cae un 2,66%.
González-Bueno (Sabadell): "Rozar el poste del 30% en esta opa será extraordinariamente difícil"
Según sus estimaciones, BBVA logrará el 27% del capital y, por tanto, la opa no triunfará. "Cuando tiras tan cerca del poste para comprar barato, lo normal es que no te salgan los números", afirma.