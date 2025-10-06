Ibex 35, la bolsa en directo hoy |El Ibex se estanca, contagiado por la bolsa francesa y el impacto de la crisis política gala

Claves de la sesión de este lunes 6 de octubre:

- La tensión política en Francia ha atacado las bolsas europeas. El Cac 40 de París ha sido el más afectado, con un descenso del 1,36%, quedándose en los 7.971 enteros.

- La deuda gala también ha sufrido. El bono a 10 años marca máximos de los últimos 14 años.

- En España, el Ibex 35 se ha estancado, arrastrado por el fenómeno francés. Ha cerrado con una leve caída del 0,18%, por debajo de loas 15.600 puntos (15.556, concretamente).

- Los valores que más han subidoi: Solaria: 7,19%; Acciona Energía: 5,31%; Repsol: 1,4%. Los que más han caído: Grifols: -3,32%; Colonial: -1,64% y BBVA: -1,64%.

- El oro ha marcado nuevos máximos históricos y hace soñar con ver los 4.000 dólares más pronto que tarde.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, pelea con la zona de los máximos para consolidar por encima de los 122.660 dólares.

- El barril de petróleo Brent se aferra al soporte de los 64 dólares en un intento de frenar la caída que acumula desde casi los 70 dólares.

- El par EURUSD continúa estable atrapado entre los 1,168 y los 1,174.