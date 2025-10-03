Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 supera los 15.600 puntos y marca nuevos máximos desde 2007

Claves para la sesión de este viernes 3 de octubre:

- El Ibex 35 sube un 0,8%, hasta los 15.630,5 puntos, en la media sesión de este viernes. Así, el selectivo supera los 15.600 enteros pro primera vez desde 2007.

- El saldo semanal del Ibex 35 es del 1,79%

- Las principales bolsas europeas inician el día al alza, aunque avanzan en menor proporción que el índice nacional. Las subidas van del 0,3% al 0,5%.

- Los futuros anticipan una apertura en positivo en Wall Street.

- El oro parece que queda atrapado entre los 3.800 y los 3.900 dólares.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, marca máximos de mes y medio y ahora debe consolidar por encima de los 120.000 dólares.

- El barril de petróleo Brent se aferra al soporte de los 64 dólares en un intento de frenar la caída que acumula desde casi los 70 dólares.

- El par EURUSD continúa estable con precios muy cercanos a los 1,1730.