Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 supera los 15.600 puntos y marca nuevos máximos desde 2007
El saldo semanal del selectivo ronda el 1,8%.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 16:04 El sector servicios de EEUU se enfría aunque los precios siguen al alza
- 15:47 EEUU mantiene impulso económico pero con señales de enfriamiento
- 15:38 Así abre Wall Street
- 10:07 Analizamos el comportamiento de las acciones de Acerinox
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:56 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:09 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:37 Claves para la sesión de hoy
Claves para la sesión de este viernes 3 de octubre:
- El Ibex 35 sube un 0,8%, hasta los 15.630,5 puntos, en la media sesión de este viernes. Así, el selectivo supera los 15.600 enteros pro primera vez desde 2007.
- El saldo semanal del Ibex 35 es del 1,79%
- Las principales bolsas europeas inician el día al alza, aunque avanzan en menor proporción que el índice nacional. Las subidas van del 0,3% al 0,5%.
- Los futuros anticipan una apertura en positivo en Wall Street.
- El oro parece que queda atrapado entre los 3.800 y los 3.900 dólares.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, marca máximos de mes y medio y ahora debe consolidar por encima de los 120.000 dólares.
- El barril de petróleo Brent se aferra al soporte de los 64 dólares en un intento de frenar la caída que acumula desde casi los 70 dólares.
- El par EURUSD continúa estable con precios muy cercanos a los 1,1730.
-
Así cierra el Ibex 35
Se nos escapan los 15.600 puntos, pero cerramos en positito tanto la sesión como la semana.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Sesión alcista para el Ibex 35 en la que la zona de los 15.600 puntos resultó clave, pero una vez alcanzados los máximos intradiarios en los 15.669 puntos, el índice se fue deshinchando y en estos momentos cotiza alejado de esa zona.
El mínimo de la sesión se situó en 15.554 puntos. Los alcistas dominaron, aunque los bajistas no lo pusieron nada fácil.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,49% en los 15.582 puntos. El saldo semanal arroja una ganancia del 1,50%.
El podio de ganadores está formado por: Solaria (+3,34%), Acerinox (+2,63%) y Laboratorios Rovi (+2,33%).
Las mayores caídas son, en esta ocasión, para: Inmobiliaria Colonial (-0,78%), Telefónica (-0,74%) y Grifols (-0,44%).
-
Los índices de Wall Street avanzan con determinación
Los principales índices americanos cotizan al alza, liderados por el Dow Jones que sube un 0,90%. El SP500 avanza un 0,45%, mientras que el Nasdaq registra la menor subida del día con un 0,09%.
La sesión refleja optimismo general en los mercados estadounidenses, con un impulso más marcado en valores industriales.
-
Se pierden los 15.600 puntos
El Ibex 35 pierde la zona de 15.600 puntos y se encamina hacia los mínimos de las últimas tres horas. Los bajistas han provocado un notable retroceso, aunque el índice mantiene un ligero avance del 0,47%.
La presión vendedora apunta a una posible corrección adicional en la sesión.
-
United Health lidera alzas en industriales a la vez que Nike cae
United Health se dispara un 3,43% liderando al índice de industriales, seguida por Caterpillar con un avance del 2,29% y Johnson & Johnson que suma un 1,97%.
En contraste, Nike cae un 1,64% y Nvidia retrocede ligeramente un 0,03%, siendo los únicos valores en negativo.
La jornada refleja una predominancia de compras en el sector, con pocos rezagados.
-
Christine Lagarde señala al holandés Klaas Knot como posible candidato a sucederla al frente del BCE
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha deslizado este viernes que el expresidente del Banco de los Países Bajos (DNB) Klaas Knot sería un buen candidato para sucederla al frente del instituto emisor.
"Lo conozco desde hace, al menos, seis años. Tiene el intelecto, la resistencia y la capacidad de conectar con los demás", habría afirmado Lagarde en el pódcast 'College Leaders in Finance' que se emitirá este domingo y al que ha tenido acceso la agencia de noticias neerlandesa ANP.
"[Los miembros del Consejo de Gobierno] Se comportan a menudo todos como divas y hay que saber llevarlos. Él sabe hacerlo, pero no es el único", habría añadido.
El mandato no renovable de Lagarde expirará en octubre de 2027 y la elección de un halcón como Knot apuntaría a una preferencia futura dentro del BCE por unos tipos de interés elevados que mantengan la inflación a raya frente a la postura de las 'palomas', más favorables a reducirlos para dinamizar el crecimiento económico.
-
El euro se aferra a la zona cercana a los 1,1750 dólares
El cruce del euro frente al dólar se mantiene estable cerca de 1,1750 dólares tras cinco sesiones consecutivas en un entorno volátil.
La moneda única recupera casi la mitad del último tramo bajista iniciado desde 1,19 dólares, mostrando señales de consolidación.
La estabilidad reciente apunta a una posible pausa antes de nuevos movimientos significativos en el mercado.
-
Trump exige evacuación y advierte de un ataque devastador
Trump pide que todos los palestinos inocentes abandonen de inmediato zonas de alto riesgo en Gaza y se trasladen a áreas más seguras.
Advierte que, si no se alcanza un acuerdo de última oportunidad, se desatará “todo el infierno” contra Hamás como nunca antes visto.
El mensaje eleva la tensión y plantea un escenario de fuerte escalada militar con riesgo humanitario significativo.
La comunidad internacional y actores humanitarios seguirán de cerca la evolución y sus consecuencias.
-
El sector servicios de EEUU se enfría aunque los precios siguen al alza
-
El color verde sigue siendo el predominante
El índice español consolida posiciones tras los últimos bandazos y mantiene la cota de 15.600 puntos con mayoría de valores en verde.
Inmobiliaria Colonial cae cerca del 1% y se coloca entre los peores del día, mientras Solaria, Acerinox y Banco Sabadell destacan al frente de las subidas.
-
EEUU mantiene impulso económico pero con señales de enfriamiento
El PMI compuesto de S&P Global de septiembre se situó en 53,9, superando las expectativas de 53,6 pero por debajo del 54,6 anterior, mostrando una moderación en la expansión.
El PMI de servicios cerró en 54,2, ligeramente por encima del pronóstico de 53,9, aunque inferior al 54,5 de agosto, reflejando un crecimiento más contenido.
Los datos sugieren que la economía estadounidense sigue avanzando, aunque con un ritmo más pausado que meses previos. Esto podría influir en las decisiones de política monetaria y en la percepción de los inversores sobre el mercado laboral y consumo.
-
Unicaja logra una mejora histórica en sus calificaciones de Moody’s
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista para comenzar la última sesión de la semana.
-
El selectivo español aguanta los 15.600 puntos con Solaria liderando
El selectivo español se afianza en terreno positivo antes de la apertura de Wall Street, manteniendo la cota de los 15.600 puntos.
Solaria encabeza las subidas con un avance del 4%, consolidando el tono alcista en una sesión marcada por la evolución de los índices americanos.
-
Futuros de Wall Street avanzan con ligeras subidas
Los principales índices de EEUU se mantienen en verde con movimientos moderados: el Nasdaq 100 avanza un 0,05%, el S&P 500 un 0,08% y el Dow Jones Industrial suma un 0,16%.
La cautela predomina, pero se sostiene el tono positivo previo a la apertura.
-
Las acciones de USAR se disparan en la preapertura con alza del 13,9%
El fuerte repunte llega tras conocerse que la compañía mantiene contactos estrechos con la administración Trump y no descarta un posible acuerdo con el gobierno de EEUU, lo que alimenta las expectativas de un giro estratégico en su cotización.
-
El Ibex 35 recupera los 15.606 en una nueva reacción de los alcistas
El rebote devuelve al índice por encima de la referencia de los 15.600 puntos, apoyado en avances destacados de Solaria (+3,92%), Acerinox (+2,72%) y Merlin Properties (+1,59%).
Apenas seis valores cotizan en negativo, con Redeia e Inmobiliaria Colonial cediendo en torno al 0,85%.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Tesla: +1,35% en 441,80 dólares.
Nvidia: +0,43% en 189,71 dólares.
AT&T: +0,07% en 27,03 dólares.
Apple: -0,94% en 254,70 dólares.
Amazon.com: +0,36% en 223,26 dólares.
AMD: +0,51% en 170,56 dólares.
Broadcom: +0,93% en 341,31 dólares.
Intel: +0,72% en 37,58 dólares.
Meta Platforms: +0,51% en 730,75 dólares.
Qualcomm: +0,03% en 168,90 dólares.
-
El Ibex 35 lucha por no perder los 15.600 y la presión bajista se intensifica
-
Mercados pendientes del ISM de servicios en ausencia de empleo
La jornada avanza sin la referencia del dato de empleo, lo que centra la atención en el ISM de servicios que se publica hoy.
A media sesión, los inversores se muestran cautelosos y el mercado se mueve con relativa calma, a la espera de esta cifra clave para calibrar el pulso económico de EEUU.