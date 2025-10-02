El Tesoro coloca 5.931 millones de euros en deuda a medio y largo plazo y rebaja la rentabilidad por 'bonos verdes'

El Tesoro Público ha colocado este martes 5.930,8 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo, en el rango medio previsto. También ha adjudicado 1.057,894 millones en el bono verde a 20 años que lanzó por primera vez en 2021, con una rentabilidad del 3,745%.

Esta ha sido la segunda reapertura del 'bono verde' en este año 2025. El título se lanzó por primera vez en 2021 y vence el 30 de julio de 2042.

Los fondos de estos 'bonos verdes' se destinan a financiar proyectos que impulsen la transición ecológica y dirigidos a la mitigación y adaptación al cambio climático, el uso sostenible y la protección de recursos hídricos y marítimos, la transición hacia una economía circular, la prevención y control de la contaminación, y la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

Además de los 'bonos verdes', el Tesoro ha emitido en esta primera subasta de octubre bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,70%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3% y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, con cupón del 1,15%.

La demanda conjunta de todas las referencias -incluidas para los 'bonos verdes'- ha alcanzado los 12.052 millones de euros, más del doble de lo finalmente adjudicado.

En bonos del Estado a 5 años, el Tesoro ha captado 1.447,163, por debajo de unas peticiones de 3.682,328 millones, con un interés marginal del 2,491%, algo superior al 2,488% de la anterior subasta del mismo papel.

En obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, el organismo público ha adjudicado 591,592, inferior a la demanda de 1.277,592 millones registrada, con una rentabilidad del 1,494%, superior al 1,478% de la pasada emisión.

Por último, se ha colocado 2.834,144 millones de euros en obligaciones del Estado a 7 años, por debajo de 4.629,237 millones de demanda y un interés marginal del 2,929%.