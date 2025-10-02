Morningstar DBRS otorga a Sacyr una calificación crediticia de grado de inversión

La agencia DBRS Ratings (Morningstar DBRS) ha otorgado a Sacyr una calificación crediticia de BBB (low) a largo plazo y de R-2 (low) a corto plazo, ambas con perspectiva estable. Esta calificación se corresponde con la categoría de investment grade, es decir, grado de inversión.

La calificación crediticia es una nota que indica qué tan probable es que una empresa o país pueda pagar sus deudas en el futuro. Cuanto más alta la nota, más confianza tienen los inversionistas de que el dinero será devuelto sin problemas.

Esta es la primera vez que Sacyr obtiene un rating de una agencia de calificación global "y representa un paso relevante" en el cumplimiento de los objetivos establecidos por la compañía en su plan estratégico 24-27.

Cabe recordar que Morningstar DBRS es una de las cuatro agencias de calificación reconocidas por el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Según considera la compañía, esta calificación refleja su solidez financiera, "su positivo desempeño económico y su capacidad para cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad empresarial".

Transformación estratégica y concesiones

Morningstar DBRS explica su calificación por la transformación estratégica del modelo de negocio llevada a cabo por Sacyr en los últimos años, "lo que se refleja en su capacidad operativa, con un enfoque claro en concesiones y un exitoso proceso de desapalancamiento financiero".

Sacyr cuenta con una cartera de concesiones con una vida media remanente de 28 años.

Tal y como explica la compañía, "esta circunstancia, unida a unos ingresos indexados a la inflación y a la baja exposición al riesgo de demanda, contribuye a que los flujos de caja sean predecibles y estables".

Este modelo de negocio sirve para fortalecer la posición financiera de la compañía y para mejorar su perfil de riesgo.

Además, la integración vertical del negocio concesional con la división de Ingeniería e Infraestructuras -donde el 70% de la cartera proviene de proyectos de concesiones propios- "optimiza notablemente ese perfil de riesgo".

Sacyr también cuenta con el rating de EthiFinance. La agencia elevó la calificación en junio de 2023 hasta grado de inversión, con una calificación BBB- y perspectiva estable.