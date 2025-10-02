Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,27%) se desinfla tras rozar los 15.600 puntos presionado por Santander y Repsol

Claves para la sesión de este jueves 2 de octubre:

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,27% con la que se sitúa en los 15.496 puntos. El selectivo retrocede tras haber rozado los 15.600 enteros.

- Entre las principales bolsas europeas, sólo el FTSE 100 británico se suma a las caídas del Ibex 35. Las alzas van del 0,05% al 1,4%.

- Wall Street mantiene la tendencia mixta con la que ha iniciado el día. El Dow Jones cae un 0,2% y el S&P 500, un 0,03%, mientras que el Nasdaq Composite sube un 0,28%.

- Unos malos datos de empleo del sector privado de EEUU han elevado las posibilidades que el mercado da a que la Fed recorte los tipos de interés en octubre. Las probabilidades son ahora de casi el 100%.

- Debido al cierre de Gobierno, este jueves no se publicarán en EEUU ni las cifras de desempleo semanal ni los datos sobre los pedidos de fábrica de agosto.

- El miércoles, y a falta de un acuerdo político en el Congreso para aprobar la ley que financia el presupuesto federal, comenzó lo que se denomina cierre de Gobierno. En esta situación, las agencias federales se quedan sin fondos públicos con los que poder mantener su actividad.

- “Aunque los shutdown suelen ser de corta duración y de impacto económico limitado, el riesgo en este caso es que los despidos temporales de funcionarios se conviertan en permanentes”, señalan los analistas de Renta 4.

- El Tribunal Supremo de EEUU ha evitado que Trump destituya de forma inmediata a la gobernadora de la Fed Lisa Cook.

- El oro intenta consolidar precios tras marcar nuevos máximos históricos muy cerca de los 3.900 dólares.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, logra romper la resistencia de los 117.300 dólares y ahora debería consolidarlos con otro cierre por encima de ellos.

- El barril de petróleo Brent regresa a la zona de soportes de los 65 dólares y ahora debería reaccionar al alza para evitar seguir cayendo.

- El par EURUSD continúa con su lucha por consolidar precios por encima de su resistencia en los 1,1740.