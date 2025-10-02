Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,27%) se desinfla tras rozar los 15.600 puntos presionado por Santander y Repsol
La atención de los inversores se mantiene en el cierre de Gobierno de EEUU.
Claves para la sesión de este jueves 2 de octubre:
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,27% con la que se sitúa en los 15.496 puntos. El selectivo retrocede tras haber rozado los 15.600 enteros.
- Entre las principales bolsas europeas, sólo el FTSE 100 británico se suma a las caídas del Ibex 35. Las alzas van del 0,05% al 1,4%.
- Wall Street mantiene la tendencia mixta con la que ha iniciado el día. El Dow Jones cae un 0,2% y el S&P 500, un 0,03%, mientras que el Nasdaq Composite sube un 0,28%.
- Unos malos datos de empleo del sector privado de EEUU han elevado las posibilidades que el mercado da a que la Fed recorte los tipos de interés en octubre. Las probabilidades son ahora de casi el 100%.
- Debido al cierre de Gobierno, este jueves no se publicarán en EEUU ni las cifras de desempleo semanal ni los datos sobre los pedidos de fábrica de agosto.
- El miércoles, y a falta de un acuerdo político en el Congreso para aprobar la ley que financia el presupuesto federal, comenzó lo que se denomina cierre de Gobierno. En esta situación, las agencias federales se quedan sin fondos públicos con los que poder mantener su actividad.
- “Aunque los shutdown suelen ser de corta duración y de impacto económico limitado, el riesgo en este caso es que los despidos temporales de funcionarios se conviertan en permanentes”, señalan los analistas de Renta 4.
- El Tribunal Supremo de EEUU ha evitado que Trump destituya de forma inmediata a la gobernadora de la Fed Lisa Cook.
- El oro intenta consolidar precios tras marcar nuevos máximos históricos muy cerca de los 3.900 dólares.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, logra romper la resistencia de los 117.300 dólares y ahora debería consolidarlos con otro cierre por encima de ellos.
- El barril de petróleo Brent regresa a la zona de soportes de los 65 dólares y ahora debería reaccionar al alza para evitar seguir cayendo.
- El par EURUSD continúa con su lucha por consolidar precios por encima de su resistencia en los 1,1740.
Así cierra el Ibex 35
Nos quedamos sin los 15.600 y sin los 15.500 puntos perdidos en el último momento.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de ida y vuelta para el selectivo de la bolsa española, que registró un mínimo de sesión en 15.498 puntos y un máximo intradiario en 15.599 puntos.
Tras una primera mitad dominada por los alcistas, a partir de media sesión los bajistas comenzaron a mostrar fuerza, provocando un deterioro significativo del selectivo, aunque la cota de 15.500 puntos siempre se respetó.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,27% en los 15.516 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Solaria (+6,34%), Indra (+4,16%) y ACS (+2,73%).
Las mayores caídas son para: Banco Santander (-1,64%), Mapfre (-1,30%) y Repsol (-1,20%).
Wall Street muestra dudas con leves movimientos mixtos
Los principales índices estadounidenses registran cambios moderados en la sesión de este jueves, con el Dow Jones Industriales y el S&P 500 cediendo un 0,16%, mientras que el Nasdaq 100 apenas avanza un 0,02%.
La jornada refleja incertidumbre entre los inversores, que muestran cautela ante la falta de señales claras sobre la dirección del mercado.
-
El Ibex 35 se sostiene en los 15.500 puntos
El Ibex 35 logra frenar la caída en la zona de los 15.500 puntos, donde los compradores detuvieron la pérdida progresiva de terreno que se venía registrando desde media sesión.
A esta hora, el índice español modera su descenso hasta el 0,25%, mostrando cierta estabilización tras la presión bajista intradía.
-
Logan (Fed) alerta sobre inflación y mercado laboral equilibrado
El miembro de la Reserva Federal, Logan, advierte que la inflación se mantiene por encima del objetivo y tiende a aumentar, mientras que las ganancias en nóminas han disminuido notablemente.
Señala que la demanda sigue siendo resistente y que el mercado laboral se encuentra equilibrado, desacelerándose gradualmente.
Logan subraya que la política actual es modestamente restrictiva, adecuada para la situación, y considera que el reciente recorte de tasas actuó como seguro ante un posible declive no lineal en el empleo.
-
Nike lidera las subidas en Wall Street tras la primera hora de negociación
Después de la primera hora de sesión en Wall Street, Nike encabeza las alzas del Dow Jones Industriales con un avance del 2,30%, seguida de Nvidia con un 1,46% y Caterpillar que sube un 1,04%.
En el lado contrario, Walmart retrocede un 1,47%, mientras que Walt Disney y otro valor relevante pierden 1,25% y 1,29%, respectivamente.
-
El selectivo español acomete una espiral bajista intradía
El Ibex 35 protagoniza un giro a la baja durante las últimas dos horas, formando una secuencia de máximos y mínimos decrecientes en formato intradiario.
Este patrón refleja una presión vendedora creciente, acercando al selectivo español cada vez más a los mínimos de la sesión y generando señales de alerta para los inversores.
-
Tesla alcanza récord de ventas en el tercer trimestre
Tesla ($TSLA) produjo 447.450 vehículos en el tercer trimestre y logró vender un récord de 497.099 unidades, superando con creces las 439.612 esperadas por el mercado.
Los resultados destacan la fuerte demanda de la compañía y refuerzan su posición como líder en el sector de vehículos eléctricos a nivel global.
-
El VIX de volatilidad confirma la calma en el mercado
El índice de volatilidad VIX se mantiene por debajo de los 20 puntos que separan un mercado alcista de uno más incierto, cotizando en 16 puntos con un descenso del 0,19%.
La baja volatilidad refleja tranquilidad en el mercado, alejándose de niveles críticos que podrían indicar nerviosismo o retrocesos significativos.
-
El Ibex 35 gira a la baja
El Ibex 35 entra en terreno negativo tras la apertura de Wall Street y cede un 0,08%, acercándose a la cota de los 15.500 puntos.
La pérdida de fuerza mostrada en la última hora acelera el deterioro del índice español, que confirma señales de debilidad en su estructura intradía.
-
Los minoristas de Sabadell muestran "desconfianza sobre los motivos de la decisión de David Martínez"
La Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell ha expresado este jueves "su desconfianza sobre los motivos que han llevado a la reciente decisión de David Martínez de aceptar el canje de acciones del Sabadell por las de BBVA", ha explicado a través de un comunicado.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista para comenzar esta sesión de jueves.
-
Los futuros americanos anticipa una apertura alcista con el Nasdaq a la cabeza
Los futuros de los principales índices de EEUU avanzan en positivo, anticipando una sesión de tono alcista en Wall Street.
El futuro del Nasdaq 100 lidera con un repunte del 0,65%, seguido por el S&P 500 que sube un 0,31%, mientras que el Dow Jones Industriales apenas gana un 0,02%.
Así pues, todo apunta a una apertura favorable apoyada en el impulso tecnológico.
-
Elon Musk, primera persona en la historia en poseer un patrimonio de 500.000 millones de dólares
Elon Musk se ha convertido en la primera persona en la historia en poseer un patrimonio valorado en más de 500.000 millones de dólares (425.586 millones de euros), según ha informado la revista estadounidense Forbes.
Sin embargo, el propio medio ha rebajado posteriormente su fortuna hasta los 499.100 millones de dólares (424.820 millones de euros), un 1,7% u 8.300 millones de dólares (7.065 millones de euros) superior a la lectura de ayer. Calcular los activos de Musk no es sencillo dado que no todas sus firmas cotizan en Bolsa.
Forbes ha recordado que el magnate de origen sudafricano controla el 12% del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, que tiene una capitalización bursátil de 1,53 billones de dólares (1,302 billones de euros).
Además, es propietario al 42% de SpaceX, valorada en unos 400.000 millones de dólares (340.469 millones de euros) o de la fusión de la red social 'X' y la 'startup' xAI. Musk posee otras compañías como The Boring Company o Neuralink.
-
El Ibex 35 pierde fuerza y amenaza con girar a la baja
El Ibex 35 muestra síntomas de debilidad tras perforar la parte baja del rango lateral en el que se movió durante las últimas cuatro horas, acercándose peligrosamente al terreno negativo.
A esta hora, el selectivo español mantiene una ligera subida del 0,14% y cotiza en los 15.561 puntos, poniendo en duda la solidez de su tendencia alcista intradía.
-
Trump abordará recortes de agencias gubernamentales
El presidente Trump confirmó que se reunirá este jueves con el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Vought, para discutir posibles recortes en agencias gubernamentales.
Explicó que se evaluará si estas reducciones serán temporales o permanentes y señaló que se analizarán especialmente aquellas agencias vinculadas a los demócratas.
-
El selectivo español se mueve lateral en torno a los 15.590 puntos
El Ibex 35 mantiene un tono positivo pero con escaso recorrido, oscilando en un rango estrecho entre los 15.570 y 15.590 puntos.
El índice se ha frenado en una zona clave que limita el avance intradía, reflejando la cautela del mercado pese al sesgo alcista dominante.
-
Tecnicas Reunidas cancela la totalidad del préstamo de Sepi de 340 millones
La compañía, que hoy y mañana celebra su Investors day, amortiza los pagos pendientes con un año de antelación y anuncia dividendo con cargo a resultados de 2026.
Prevé un beneficio este año de 150 millones, un 65% más que un año antes.
Sus acciones siguen subiendo con fuerza en el Mercado Continuo español.
-
DigitalOcean refuerza su apuesta por la IA con nuevo programa de socios
DigitalOcean ($DOCN) se consolida como una utilidad de inteligencia artificial para desarrolladores y pymes tras anunciar un Programa de Socios de IA y la ampliación de su Ecosistema de IA.
La plataforma incorpora GPU de AMD y Nvidia y suma acceso a modelos de Meta, OpenAI, DeepSeek y Mistral, reforzando su propuesta para un mercado en plena expansión.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: +1,36% en 189,79 dólares.
Apple: +0,41% en 256,49 dólares.
Microsoft: -0,19% en 518,72 dólares.
Amazon.com: +0,32% en 221,34 dólares.
UnitedHealth: -0,11% en 347,92 dólares.
Nike: +0,46% en 74,54 dólares.
JPMorgan: -0,16% en 310,22 dólares.
Salesforce Inc.: -0,11% en 235,43 dólares.
MerckCo.: -0,59% en 89,60 dólares.
Boeing: +0,27% en 215,78 dólares.