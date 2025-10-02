ACS entrará en subida libre técnica y absoluta si confirma la ruptura de los 69,75 euros

Los inversores apenas prestan atención al cierre de la Administración en EEUU, aunque por ahora el foco sigue puesto en los posibles recortes de tipos de la Reserva Federal tras la pérdida de fuerza del mercado laboral.

El Ibex 35 avanzó ayer un 0,4% y superó los máximos alcanzados en 2007 al situarse en 15.500 puntos. En la jornada de hoy veremos si el índice es capaz de dirigirse hacia los 15.600 puntos y registrar nuevos máximos, destacando dentro del selectivo el buen rendimiento de las acciones de ACS.

Las grandes constructoras españolas, como ACS, Acciona, Ferrovial y Typsa, han reforzado su apuesta por el sector de Defensa, que movilizará billones de euros en los próximos años, mientras la OTAN busca elevar el gasto militar al 5% del PIB de sus miembros.

Además, hay un nuevo proyecto de altura para una empresa de ACS. La filial de la constructora española FlatironDragados, en joint venture con la sueca Skanska, ha sido seleccionada por Los Angeles World Airports para modernizar las pistas y las terminales del aeropuerto internacional de la ciudad.

Según ha detallado ACS a través de un comunicado hecho público el pasado lunes, la empresa conjunta Skanska–FlatironDragados ya ha recibido adjudicaciones por un valor de 604 millones de dólares (515 millones de euros).

Analizando el valor bajo el punto de vista técnico, observamos que los títulos de ACS siguen brillando en bolsa, sobre todo desde inicios del pasado mes de abril, cuando tras la nueva política arancelaria de Donald Trump se produjo un importante revulsivo en los mercados.

Esta fase de ajuste terminó por enviar a la constructora hacia la zona de los 40 euros por título, desde donde inició un rebote muy contundente, con una formación y pauta de mínimos crecientes dirigida por su directriz alcista y acompañada en todo momento por sus tres medias móviles más representativas: corto, medio y largo plazo.

Evolución de las acciones de ACS Eduardo Bolinches Tradingview

Si examinamos con más atención su gráfico, observamos varios puntos y fases de acumulación por parte de los inversores en la zona de los 53,20 euros y cerca de los 66 euros. Este hecho deja claro que los inversores están aprovechando cualquier fase correctiva del valor para incrementar su exposición.

Centrándonos en el corto plazo, y tras la consecución de los máximos históricos alcanzados en la jornada del pasado 16 de septiembre en los 69,75 euros, ACS protagonizó un ajuste correctivo que finalmente quedó encasillado dentro de una tendencia alcista de fondo, respetando en todo momento su directriz alcista o zona de soporte creciente, lo que ha permitido al valor impulsar nuevos avances en las últimas jornadas.

El apoyo generado en la zona de los 65,70 euros ha permitido a los alcistas retomar la senda alcista y superar la resistencia de los 66,80 euros por acción, dirigiendo el valor hacia la zona de máximos históricos.

En la sesión de hoy, ACS ha abierto un importante hueco al alza, que tiene su origen en la zona de los 68,15 euros y que debería permitir al valor superar estos máximos históricos y entrar en subida libre técnica y absoluta de nuevo.

En el momento actual, ACS es uno de los valores más alcistas de la bolsa española, con una importante revalorización en el año que se acerca ya al 50% si tenemos en cuenta su nivel de cotización actual. Hablar de ACS es hablar de un valor fuerte y sólido tanto por fundamentales como por técnico.

De esta manera, y como niveles técnicos y operativos, en la medida que veamos a ACS superar en dos sesiones consecutivas la zona de los 69,75 euros, el valor entrará en subida libre técnica y absoluta.

Este hecho generará una señal de entrada que permitirá introducir una orden de compra con un primer objetivo situado en los 72,70 euros, que es la extensión del último de sus laterales, ya que un valor en subida libre no tiene referencias técnicas por delante.

Como siempre, y dada la sobrecompra que presenta el Ibex 35 en el momento actual, deberemos realizar una gestión óptima del riesgo colocando la consiguiente orden de protección por debajo de los mínimos de la jornada de hoy, esto es, en la zona de los 69,20 euros en base cierres.