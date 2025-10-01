Solaria forma una interesante envolvente alcista desde 10,28 euros tras una dura corrección

El Gobierno de EE. UU. afronta su decimoquinto cierre desde 1981, el segundo bajo la presidencia de Donald Trump, quien ha advertido de posibles despidos adicionales entre empleados federales. La mayor inquietud recae en la ausencia de datos clave que podría generar incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés.

El Ibex 35 repuntó ayer un 1,04% y superó los 15.400 puntos, nivel no visto desde diciembre de 2007. Hoy miércoles se pondrá a prueba si la magia de inicio de mes impulsa la continuidad del rebote. Entre los valores más activos, sobresale el comportamiento de las acciones de Solaria.

La empresa de renovables logra cortar una de las rachas de caídas más prolongadas de los integrantes del Ibex 35 en lo que va de año. Sus acciones encadenaron, hasta la jornada de ayer, 12 bajadas consecutivas. Los resultados que se presentaron ayer funcionaron como revulsivo y un golpe encima de la mesa de los alcistas frente a los bajistas.

Solaria registró en el primer semestre de 2025 un beneficio de 82 millones de euros, prácticamente el doble (+97%) que en el mismo periodo del año anterior. El ebitda se incrementó un 66%, hasta los 140 millones de euros, un crecimiento en línea con el 59% contabilizado en la partida de ingresos.

Los resultados convencen a inversores y analistas puesto que muestran un crecimiento muy relevante en todas sus métricas. De esta manera, la toma de posiciones en el valor se reanuda tras más de dos semanas consecutivas de caídas continuadas. Hay que tener en cuenta que el posible rally alcista del valor podría verse acelerado por el cierre de posiciones cortas abiertas durante las últimas sesiones.

Técnicamente, si nos remontamos al pasado mes de abril, Solaria venía manteniendo una estructura de mínimos crecientes apoyada en el soporte de los 6,09 euros que ha permitido al valor ir alcanzando y superando todas y cada una de las resistencias a las que se ha tenido que enfrentar.

Este hecho ha permitido a los títulos de Solaria alcanzar unos máximos anuales en formato intradiario en la jornada del pasado 29 de agosto en la zona de los 14,31 euros por acción.

Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches Tradingview

Tras alcanzar esos máximos anuales, el valor comenzó una intensa y también extensa fase de ajuste continuada en el tiempo que ha derivado en una pérdida de capitalización bursátil correspondiente a más del 28% si tenemos en cuenta los mínimos que se alcanzaron el pasado lunes y en los que probablemente se haya abierto una cantidad importante de posiciones cortas, favoreciendo esta caída del valor.

Durante el retroceso y fase de ajuste se ha perdido el soporte que representaba los 12,38 euros por acción y también la media móvil de 50 periodos o media móvil de medio plazo, que ha sido perforada a la baja de forma bastante fulminante.

Posteriormente, el valor continuó las caídas hasta la zona próxima a los 10,28 euros por título, que corresponde exactamente al 50% de su retrocesión proporcional Fibonacci a todo el último proceso alcista que acabamos de comentar. Así, el rebote de Solaria se está produciendo desde una zona de soporte horizontal muy importante que coincide además con la media móvil de 100 periodos.

Si tenemos en cuenta la vela desplegada en la jornada de ayer, se ha formado una envolvente alcista que podría tener continuidad en el muy corto plazo.

En la jornada de hoy, Solaria ha abierto con un interesante hueco al alza, pero de momento está chocando con una resistencia horizontal intermedia que situamos en los 11,40 euros por acción.

Así pues, y como niveles técnicos operativos, tenemos la zona de los 11,40 euros, cuya superación en dos cierres diarios consecutivos o uno semanal nos daría una pauta de acercamiento al valor que permitiría introducir una orden de compra con unos objetivos bastante claros, en los diferentes niveles de retorno proporcional Fibonacci a toda la caída que se ha producido en las últimas semanas.

De esta manera, obtenemos un primer objetivo en los 11,82 euros y un segundo objetivo en los 12,30 euros por acción. Estos niveles se corresponderían con el 38,20% y el 50% de esta retrocesión proporcional.

Es importante destacar que ante cualquier posición compradora que se efectúe en estos momentos, la orden de protección pasaría por no perder la zona de máximos de la jornada de ayer, es decir, los 10,95 euros en base cierres.

Un nivel de protección que quedaría un tanto alejado del nivel de entrada, por tanto, deberíamos adaptar el tamaño de la posición a como mucho un tercio de lo que tengamos pensado destinar en un activo de estas características.