Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un ataque a máximos anuales

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.

El selectivo español no logra cerrar en positivo, pero se mantiene por encima de los 15.300 puntos y con ello mantenemos intacta la tentativa de marcar nuevos máximos anuales.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense consigue estirar la reacción alcista aunque de manera desigual de cara a firmar un mes de septiembre en positivo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Acciona: El valor está intentando romper la lateralización en la que se encuentra por lo que hemos entrado al ver un cierre por encima de los 170,60 euros y colocando una orden de protección si pierde los 167,60 euros en base cierres.

2) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido marcar nuevos máximos por lo que hemos entrado al ver cierres por encima de los 25,70 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 25,40 euros en base cierres.

3) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos por lo que hemos entrado al ver un segundo cierre por encima de los 8,54 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,63 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver la confirmación de los 15,50 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,21 euros.