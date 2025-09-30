Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 defiende los 15.300 puntos al final de un septiembre alcista

Claves para la sesión de este martes 30 de septiembre:

- El Ibex 35 sube un 0,06%, hasta los 15.357,21 puntos, en la media sesión de este martes. El selectivo llega a la última jornada de septiembre con una rentabilidad mensual del 2,8%.

- Solaria lidera las subidas del Ibex 35 al sumar un 3,57%. La compañía ha duplicado su beneficio al ganar 82 millones de euros en el primer semestre.

- Las principales bolsas europeas registran tendencia mixta.

- Los futuros anticipan ligeras caídas en Wall Street.

- Los inversores siguen pendientes de las negociaciones entre demócratas y republicanos para alcanzar un acuerdo de financiación e impedir de este modo el cierre del Gobierno federal a partir del miércoles.

- “Todo parece indicar que, finalmente, el Gobierno federal cerrará sus servicios menos relevantes”, señalan los analistas de Link Securities.

- Desde 2013 se han producido cuatro cierres del Gobierno federal y varios amagos más de cierre. “Normalmente, duran poco tiempo y el impacto en la marcha de los mercados no suele ser significativo”, añaden.

- Este martes los inversores afrontan una agenda macroeconómica intensa.

- La inflación de Francia repunta al 1,1% en septiembre y rompe con una racha de siete meses por debajo del 1%.

- En EEUU, y por la tarde, se dará a conocer el índice de confianza de los consumidores de septiembre y la encuesta JOLTS (the Job Openings and Labor Turnover Survey) sobre vacantes de empleo de agosto.

- Antes de la apertura de Wall Street, Nike publicará sus resultados.

- El oro marca un nuevo máximo histórico por encima de los 3.870 dólares y prepara su mejor mes en 14 años.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, pelea por consolidar precios por encima de los 114.500 dólares.

- El barril de petróleo Brent intenta aferrarse a la zona de la media móvil de medio plazo, que se encuentra en los 66,47 dólares, para evitar continuar con las correcciones.

- El par EURUSD continúa con su lucha por consolidar precios por encima de su resistencia en los 1,1740.