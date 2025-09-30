Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 defiende los 15.300 puntos al final de un septiembre alcista
La atención de los inversores recae sobre la política estadounidense. El país se enfrenta a un cierre del Gobierno federal.
- 17:49 Así cierra el Ibex 35
- 16:02 La confianza del consumidor en EEUU cae más de lo esperado en septiembre
- 16:01 Las ofertas de empleo en EEUU repuntan en agosto según la encuesta JOLTS
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:06 La inflación alemana repunta más de lo previsto en septiembre
- 10:06 Analizamos el comportamiento de las acciones de Rovi
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 08:58 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:14 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:41 Claves para la sesión de hoy
Claves para la sesión de este martes 30 de septiembre:
- El Ibex 35 sube un 0,06%, hasta los 15.357,21 puntos, en la media sesión de este martes. El selectivo llega a la última jornada de septiembre con una rentabilidad mensual del 2,8%.
- Solaria lidera las subidas del Ibex 35 al sumar un 3,57%. La compañía ha duplicado su beneficio al ganar 82 millones de euros en el primer semestre.
- Las principales bolsas europeas registran tendencia mixta.
- Los futuros anticipan ligeras caídas en Wall Street.
- Los inversores siguen pendientes de las negociaciones entre demócratas y republicanos para alcanzar un acuerdo de financiación e impedir de este modo el cierre del Gobierno federal a partir del miércoles.
- “Todo parece indicar que, finalmente, el Gobierno federal cerrará sus servicios menos relevantes”, señalan los analistas de Link Securities.
- Desde 2013 se han producido cuatro cierres del Gobierno federal y varios amagos más de cierre. “Normalmente, duran poco tiempo y el impacto en la marcha de los mercados no suele ser significativo”, añaden.
- Este martes los inversores afrontan una agenda macroeconómica intensa.
- La inflación de Francia repunta al 1,1% en septiembre y rompe con una racha de siete meses por debajo del 1%.
- En EEUU, y por la tarde, se dará a conocer el índice de confianza de los consumidores de septiembre y la encuesta JOLTS (the Job Openings and Labor Turnover Survey) sobre vacantes de empleo de agosto.
- Antes de la apertura de Wall Street, Nike publicará sus resultados.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, pelea por consolidar precios por encima de los 114.500 dólares.
- El barril de petróleo Brent intenta aferrarse a la zona de la media móvil de medio plazo, que se encuentra en los 66,47 dólares, para evitar continuar con las correcciones.
- El par EURUSD continúa con su lucha por consolidar precios por encima de su resistencia en los 1,1740.
Así cierra el Ibex 35
El selectivo español cierra el mes y el trimestre con la guinda de un nuevo máximo anual.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo mensual
El índice inició la sesión con dudas, pero los alcistas dominaron gran parte del día, formando mínimos y máximos crecientes en gráfico intradiario. Las compras lograron impulsar al Ibex 35 hacia el lado positivo y aproximarse a los máximos anuales, en formato intradiario, del 22 de agosto en 15.443,90 puntos.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en el Viejo Continente, el índice español gana un 0,76% en los 15.465 puntos. El saldo mensual es positivo con un avance del 3,54%.
El podio de ganadores de la sesión de hoy está compuesto por: Solaria (+4,69%), Inditex (+2,63%) y Sacyr (+2,39%).
Las mayores caídas son para: Indra (-2,73%), ArcelorMittal (-2,68%) y Repsol (-2,54%).
Santander aumenta un 15% el dividendo y distribuirá 0,115 euros
El Consejo de Administración de Banco Santander ha anunciado el pago de un dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados de 2025 de 11,5 céntimos de euro por acción, que se abonará a partir del próximo 3 de noviembre.
-
Nvidia lidera las subidas en el Dow Jones mientras Wall Street cotiza en rojo
En el Dow Jones, Nvidia encabeza las ganancias con un 2,73%, seguida de Merck & Co. con un 2,20% e IBM que suma un 1,85%.
En el lado contrario, Salesforce y Citigroup caen más del 3,10%, mientras American Express retrocede un 2,53%.
Los índices estadounidenses cotizan a la baja en la jornada de este martes, con un mercado marcado por la presión vendedora en valores clave.
-
Vodafone España notifica a la CNMC la toma del control de Finetwork
Vodafone España ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la toma del control de la teleco alicantina Finetwork.
Con la notificación (que se produjo el pasado 25 de septiembre) se inicia la primera fase de estudio de la operación, en la que la CNMC dispone de un mes de plazo para pronunciarse. En caso de requerir un análisis más profundo, la operación pasaría a segunda fase, cuya duración podría oscilar entre tres y cuatro meses.
A comienzos de este mes el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante respaldó el plan de reestructuración planteado por Vodafone España para Finetwork a raíz de los impagos acumulados por esta última. Una decisión que supone que la teleco propiedad de la firma de inversión británica Zegona acabará tomando el control de la operadora alicantina.
El euro mantiene el rebote y se consolida en 1,1740 dólares
El cruce euro/dólar inicia su tercera sesión consecutiva de subidas tras la corrección que alejó a la moneda única de los 1,19 dólares.
Actualmente consolida niveles y suma un 0,08% hasta situarse en 1,1740 dólares, reflejando estabilidad en el mercado y apetito comprador moderado tras la recuperación reciente.
-
Ibex 35 encara los máximos anuales impulsado por Solaria y Rovi
El Ibex 35 avanza un 0,59% hasta acercarse a los 15.450 puntos, con Solaria liderando las subidas con un 4,59% y Laboratorios Rovi sumando un 3,35%.
En el lado contrario, los valores más castigados, que son Repsol e Indra pierden un 2,64% y un 2,43% respectivamente.
La confianza del consumidor en EEUU cae más de lo esperado en septiembre
El índice de confianza del consumidor de The Conference Board se situó en 94,2 en septiembre, por debajo del 96,0 previsto y del 97,4 registrado en agosto.
La caída refleja un menor optimismo entre los hogares ante la evolución económica, afectando potencialmente el gasto de consumo en los próximos meses.
Las ofertas de empleo en EEUU repuntan en agosto según la encuesta JOLTS
La encuesta JOLTS mostró 7,227 millones de vacantes en agosto, por encima de las 7,190 millones previstas y ligeramente superiores a las 7,208 millones del mes anterior.
El dato refleja un mercado laboral todavía resistente, pese a los indicios de enfriamiento en otros indicadores.
W2M (Iberostar) compra el 50% de la plataforma de viajes eBooking
World2Meet (W2M) ha adquirido el 50% de eBooking, plataforma de reserva de hoteles, apartamentos, apartahoteles, hostales, villas y guesthouse de tipo vacacional.
Así lo ha confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia la división de viajes de Grupo Iberostar, que está integrado por 21 marcas especializadas en toda la cadena de valor turística, como Azulmarino, GrandAzulmarino, World2fly, Kannak o 07 Hotel.
Nacida en 1997 en Arrecife (Palmas de Gran Canaria), eBooking cuenta con una base de datos de alojamientos que recoge más de 380.000 referencias, en 205 países.
Trump anunciará acuerdo con Pfizer para abaratar medicamentos
Según The Washington Post, Trump presentará hoy un acuerdo con Pfizer para vender medicamentos a precios más bajos a través de Medicaid.
El pacto busca aliviar el coste de los tratamientos para millones de beneficiarios y refuerza la presión de la Casa Blanca sobre la industria farmacéutica en materia de accesibilidad y precios.
Las acciones de Pfizer suben un 3,02% en los 24,60 dólares.
Última hora: Trump revela que envío un submarino nuclear tras amenaza de Rusia
El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que su país fue “amenazado recientemente por Rusia” y en respuesta ordenó el envío de un submarino nuclear.
La declaración añade tensión al clima geopolítico y refuerza el tono de firmeza de Washington frente a Moscú en plena escalada de advertencias.
Así abre Wall Street
Apertura con muchas dudas y con la vista puesta en el posible cierre de la administración este miércoles.
-
Ibex 35 supera los 15.400 puntos antes de la apertura americana
El Ibex 35 rompe la zona de máximos intradía y se acerca a los 15.400 puntos a la espera de la apertura americana.
El movimiento refleja la fortaleza compradora en el tramo final de la mañana, con los inversores pendientes de la referencia de Wall Street para confirmar la continuidad del impulso alcista.
Atención porque dimite la consejera dominical de Aena
Aena ha comunicado que Angélica Martínez Ortega, consejera dominical designada por Enaire, presentó su dimisión efectiva desde el 1 de octubre de 2025.
Deja su puesto en el Consejo de Administración y en las comisiones de Auditoría y Ejecutiva.
La decisión responde a la necesidad de asumir plenamente las responsabilidades de su nuevo cargo profesional, lo que limita su disponibilidad para continuar en el órgano de gobierno de la compañía.
Collins ve margen para más recortes y advierte sobre riesgos en empleo e inflación
La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, señaló que podría ser apropiado relajar la política monetaria algo más en 2025, aunque advirtió que la inflación seguirá elevada hasta el próximo año antes de moderarse.
Destacó que el crecimiento económico se mantiene resiliente pese a un mercado laboral más débil y reconoció riesgos de menor demanda de trabajo que podrían elevar el desempleo.
Collins espera que la contratación mejore cuando las empresas se adapten a los aranceles y describió el escenario base como “relativamente benigno”, sin descartar perspectivas más adversas para inflación y empleo.
Pilotos de Lufthansa listos para la huelga: las acciones caen
Los pasajeros de Lufthansa deben prepararse para huelgas de pilotos en las próximas semanas. En una votación organizada por el sindicato Vereinigung Cockpit (VC), una clara mayoría de los miembros con derecho a voto se pronunció a favor de medidas de huelga, según informó una portavoz.
Las acciones de Lufthansa ya mostraban debilidad en la negociación bursátil y sus acciones caen cerca del 7% a esta hora.
Aún no hay fecha concreta para la huelga.
BofA, optimista con las telecos europeas: Cellnex, mejor que Telefónica
Los analistas de Bank of America (BofA) son optimistas con el porvenir del sector europeo de las telecomunicaciones, sobre todo con las firmas españolas.
Amazon se propone duplicar las exportaciones anuales de pymes españolas, a 2.000 millones en 2030
Amazon ha reforzado su apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas que venden en su tienda para impulsar sus exportaciones anuales con el objetivo de duplicarlas y alcanzar los 2.000 millones de euros para 2030.
Así lo ha informado la compañía en una presentación junto a ICEX España Exportación e Inversiones de la iniciativa 'Impulsa', un nuevo programa de aceleración dirigido a pymes españolas ya consolidadas en el mercado español que quieren dar el salto internacional.
Esta iniciativa, que supone el primer paso para lograr el objetivo marcado por Amazon, se extenderá durante 12 meses y ofrecerá a 20 empresas participantes asesoramiento estratégico personalizado por parte de expertos de Amazon, créditos publicitarios y apoyo estratégico para el posicionamiento internacional de sus marcas.
La responsable de cuentas estratégicas en Amazon Marketplace en España, Coia Pons, ha subrayado que el camino hacia una España más competitiva "requiere una acción un poco coordinada entre el sector público y privado" y cree que el programa 'Impulsa' es "un ejemplo de cómo esta colaboración puede generar resultados tangibles para las pymes".
Ryanair no reanudará vuelos en Tel Aviv por la negativa del aeropuerto a confirmar los 'slots' de verano 2026
Ryanair ha anunciado este martes que no reanudará los vuelos hacia y desde Tel Aviv (Israel) en la temporada de invierno 2025/2026, lo que se traduce en una pérdida de un millón de asientos y 22 rutas, debido a la negativa del Aeropuerto Ben Gurion de confirmar los 'slots' de la aerolínea para el verano de 2026 y la disponibilidad de la terminal T1 en casa de futuros problemas de seguridad.
Los servicios de la 'low cost' se vieron interrumpidos repetidamente este verano por las preocupaciones de seguridad sobre el espacio aéreo israelí.
Además, la compañía aérea ha criticado en un comunicado las decisiones del Aeropuerto de Tel Aviv de cerrar "hasta en tres ocasiones" la terminal 'low cost' T1 y obligar a Ryanair a operar desde la T3 de alto coste.
Un portavoz de la irlandesa ha calificado de "absurdo" que el aeródromo se niegue a confirmar los 'slots' de verano de 2026, cuando los horarios de verano 2026 ya están a la venta.